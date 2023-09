Đại gia Đức An khẳng định vợ cũ 'tay trắng' đi lấy chồng, Ngọc Thuý đáp trả thế nào?

Trả lời xét hỏi từ HĐXX, tính đến thời điểm năm 2007, ông An có tổng tài sản là hơn 13 triệu USD. Toàn bộ số tiền này ông có được là do làm ăn từ năm 1990. Bằng chứng về số tiền ông An có được là căn cứ vào hồ sơ khai thuế về các thu nhập của ông An tại Mỹ vào giai đoạn 1990-2007.

Theo đại diện của ông An, toàn bộ tài sản gồm: 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing, ở phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM), 5 căn biệt thự tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận), 1 căn biệt thự tại quận Bình Thạnh (TP.HCM); toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH thương mại địa ốc & trang trí nội thất Bình Minh do Ngọc Thúy đứng tên sở hữu hoặc số tiền hơn 3 triệu USD mà ông Đức An chuyển cho bà Ngọc Thúy mua bất động sản; 31% cổ phần do bà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu tại Công ty cổ phần cảng Sao Mai; 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon Buiding (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) và hơn 908 nghìn USD mà bà Ngọc Thúy thu được từ việc bán 8 căn nhà tại TP. Phan Thiết…

Cựu người mẫu Ngọc Thúy tại tòa ngày 19/9 - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ báo Người Lao động, đại diện của ông An khẳng định bà Thúy "tay trắng" đi lấy chồng, điều này được ba mẹ bà Thúy xác nhận. Theo đó, số tài sản tranh chấp trong vụ án là do ông An "nhờ bà Thúy đứng tên" vì thời điểm đó ông chưa có quốc tịch Việt Nam. Phía ông An cũng nói rằng khi ra tòa ly hôn tại Mỹ, cả hai đã thỏa thuận chuyển toàn bộ tài sản mà bà Thúy sở hữu tại Việt Nam sang và công ty chung để giao cho 2 con gái chung khi các con đủ 18 tuổi.