Đại gia Đức An khẳng định vợ cũ 'tay trắng' đi lấy chồng, Ngọc Thuý đáp trả thế nào?

Số tài sản tranh chấp trong vụ án là do ông An "nhờ bà Thúy đứng tên" vì thời điểm đó ông chưa có quốc tịch Việt Nam.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 19/9, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Đức An (quốc tịch Mỹ) với bà Phạm Thị Ngọc Thúy (tức siêu mẫu Ngọc Thúy). Trả lời xét hỏi từ HĐXX, tính đến thời điểm năm 2007, ông An có tổng tài sản là hơn 13 triệu USD. Toàn bộ số tiền này ông có được là do làm ăn từ năm 1990. Bằng chứng về số tiền ông An có được là căn cứ vào hồ sơ khai thuế về các thu nhập của ông An tại Mỹ vào giai đoạn 1990-2007.

Theo đại diện của ông An, toàn bộ tài sản gồm: 4 căn hộ tại tòa nhà Sailing, ở phường Bến Nghé, quận 1 (TP.HCM), 5 căn biệt thự tại TP. Phan Thiết (Bình Thuận), 1 căn biệt thự tại quận Bình Thạnh (TP.HCM); toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH thương mại địa ốc & trang trí nội thất Bình Minh do Ngọc Thúy đứng tên sở hữu hoặc số tiền hơn 3 triệu USD mà ông Đức An chuyển cho bà Ngọc Thúy mua bất động sản; 31% cổ phần do bà Ngọc Thúy đứng tên sở hữu tại Công ty cổ phần cảng Sao Mai; 5 căn hộ tại tòa nhà Avalon Buiding (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) và hơn 908 nghìn USD mà bà Ngọc Thúy thu được từ việc bán 8 căn nhà tại TP. Phan Thiết… Cựu người mẫu Ngọc Thúy tại tòa ngày 19/9 - Ảnh: VnExpress Theo thông tin từ báo Người Lao động, đại diện của ông An khẳng định bà Thúy "tay trắng" đi lấy chồng, điều này được ba mẹ bà Thúy xác nhận. Theo đó, số tài sản tranh chấp trong vụ án là do ông An "nhờ bà Thúy đứng tên" vì thời điểm đó ông chưa có quốc tịch Việt Nam. Phía ông An cũng nói rằng khi ra tòa ly hôn tại Mỹ, cả hai đã thỏa thuận chuyển toàn bộ tài sản mà bà Thúy sở hữu tại Việt Nam sang và công ty chung để giao cho 2 con gái chung khi các con đủ 18 tuổi.

Đại diện của ông An khẳng định bà Thúy "tay trắng" đi lấy chồng, điều này được ba mẹ bà Thúy xác nhận Theo thông tin từ VnExpress, đại diện của Ngọc Thúy xác nhận dùng 3 triệu USD ông An gửi về để mua 9 căn hộ tại quận 1, nhưng đây là "tài sản chung của vợ chồng hình thành trong thời kỳ hôn nhân". Tương tự, các tài sản khác cũng được mua bằng tiền hình thành trong thời kỳ hôn nhân và tiền riêng của Thúy do thời điểm đó cô là người mẫu đắt show, có nhiều nguồn thu. Về việc bán 8 căn biệt thự ở Phan Thiết, phía Ngọc Thúy thừa nhận là đúng. Tiền thu được đã mua các tài sản khác nhưng "không nhớ là những tài sản nào". Đối với khu đất ở phường Thảo Điền, người đại diện của Ngọc Thúy cho rằng chỉ có giá hơn 1,3 tỷ đồng chứ không phải 35 tỷ như phía ông An nói. Và nguồn tiền mua mảnh đất là của riêng Thúy. Sau này, việc mua bán không thực hiện được nên Thúy dùng tiền để đầu tư vào tài sản khác. Đại diện của Ngọc Thúy xác nhận dùng 3 triệu USD ông An gửi về để mua 9 căn hộ tại quận 1, nhưng đây là "tài sản chung của vợ chồng hình thành trong thời kỳ hôn nhân" Ông An và cựu siêu mẫu Ngọc Thúy kết hôn tại Mỹ vào năm 2006, có 2 con chung. Đến tháng 3/2008, vợ chồng họ ly hôn tại Tòa thượng thẩm bang California, Mỹ. Hai năm sau ông An gửi đơn kiện đến TAND TP.HCM, yêu cầu vợ cũ trả lại 39 loại tài sản mua tại Việt Nam. Nguyên đơn cho biết, khi ly hôn, tòa án Mỹ đã ghi nhận sự thỏa thuận của đương sự, quyết định ngoài các tài sản riêng được hai bên thừa nhận thì Ngọc Thúy phải chuyển các tài sản đang sở hữu tại Việt Nam vào công ty chung để giao cho các con khi đủ 18 tuổi. Do Ngọc Thúy không thực hiện phán quyết trên nên ông đề nghị TAND TP.HCM buộc vợ cũ phải giao lại toàn bộ tài sản cho các con. Ngày mai phiên xử tiếp tục.

Đại gia Đức An lần đầu làm rõ lý do kiện vợ cũ siêu mẫu Ngọc Thúy để đòi tài sản: '2 người ly dị 4 người vui' Tại phiên tòa hôm qua, bà Thúy bay từ Mỹ về Việt Nam để có mặt cùng người đại diện theo pháp luật. Ông An vắng mặt vì chăm con ốm và ủy quyền cho người đại diện tham gia phiên tòa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ai-gia-uc-an-khang-inh-vo-cu-tay-trang-i-lay-chong-ngoc-thuy-ap-tra-the-nao-618074.html