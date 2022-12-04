Á hậu Thùy Dung khóc nức nở sau lời dặn dò 'ruột gan' của bố trong hôn lễ

Hậu trường 04/12/2022 09:24

Sau khi nghe những lời dặn dò của bố, Á hậu Thùy Dung đã không kiềm chế được cảm xúc và khóc nức nở ngay trên sân khấu.

Tối 3/12 vừa qua, tiệc cưới của Á hậu Thùy Dung đã diễn ra tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả khách mời bao gồm các nghệ sĩ nổi tiếng, bạn bè thân thiết đều có mặt từ sớm để chung với cô dâu chú rể. Không gian cưới sang trọng, mộng mơ và ngập tràn hoa hồng trắng tinh khôi làm cho không ít người choáng ngợp.

Á hậu Thùy Dung khóc nức nở sau lời dặn dò 'ruột gan' của bố trong hôn lễ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mở màn tiệc cưới chính là giọng ca của bố ruột cô dâu, khi hát được nửa ca khúc thân sinh của nàng Á hậu đã xuống sân khấu và đón con gái tiến vào lễ đường. Suốt quãng đường khi được bố đích thân dẫn vào nơi diễn ra phần lễ, Thùy Dung không giấu khỏi cảm xúc và rơi những giọt nước mắt đầy hạnh phúc trên sân khấu.

Có mặt trên sân khấu với bố mẹ hai bên, Thùy Dung không kìm được nước mắt. Bố Thùy Dung cũng bật khóc, nghẹn ngào chia sẻ: "Hôm nay, chúng tôi vô cùng xúc động. Trong lễ thành hôn của hai con, chúng tôi cảm ơn mọi người đã có mặt. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc và chúc sức khỏe quý quan khách". Nghe lời bố dặn, Thùy Dung khóc nức nở, nắm chặt tay chồng. Ông xã cũng quay sang động viên cô.

Á hậu Thùy Dung khóc nức nở sau lời dặn dò 'ruột gan' của bố trong hôn lễ - Ảnh 2

Á hậu Thùy Dung khóc nức nở sau lời dặn dò 'ruột gan' của bố trong hôn lễ - Ảnh 3

Ông sau đó khóc khi chứng kiến hạnh phúc của hai con, dặn dò đôi trẻ yêu thương, cùng nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Ở lễ rước dâu sáng cùng ngày, bố á hậu cũng nhắn gửi: "Cuộc sống hôn nhân vui, buồn, sướng hay khổ hãy cùng nhau che chở, học chữ nhẫn, nhường nhịn. Bố mẹ chúc hai con hạnh phúc".

Á hậu Thùy Dung khóc nức nở sau lời dặn dò 'ruột gan' của bố trong hôn lễ - Ảnh 4

Á hậu Thùy Dung vốn là út trong gia đình có bốn chị em gái, từ nhỏ đã luôn được bố mẹ bao bọc. Khi cô thông báo kết hôn, bố mẹ vui vì tin cô đã chọn đúng người. Thùy Dung kể trong lần đầu cô dẫn bạn trai về nhà, bố đã ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Gia đình hai bên giục các con làm đám cưới nhưng cả hai muốn tìm hiểu kỹ, sau 5 năm mới quyết định về chung nhà.

Trong video phát ở tiệc cưới, Á hậu Thùy Dung bồi hồi: "Từ những ngày đầu tiên, em đã biết anh sẽ là chồng của em, em cũng biết chắc chắn không một ai yêu em nhiều như anh yêu em. Trong suốt thời gian bên nhau, em cùng anh trải qua nhiều niềm vui, nỗi buồn và cùng nhau trưởng thành. Trong tương lai, chúng mình có thể gặp nhiều khó khăn nhưng em hứa luôn bên anh để vượt qua tất cả. Em biết mình còn nhiều thiếu sót nhưng em sẽ cố gắng trở thành một người vợ tốt, người mẹ tốt cho các con sau này. Em yêu anh và mong dành trọn cuộc đời này bên anh".

Á hậu Thùy Dung khóc nức nở sau lời dặn dò 'ruột gan' của bố trong hôn lễ - Ảnh 5

Chồng Thùy Dung – doanh nhân Thái Long đáp lại: "Ngay từ những ngày đầu tiên, anh đã nói với mẹ rằng con muốn ở bên cô gái này. Anh yêu em và muốn chăm sóc em cả cuộc đời".

Toàn cảnh đám cưới cổ tích của Á hậu Thùy Dung và chồng thạc sĩ: Không gian cưới tràn ngập hoa tươi, thực đơn 'cao sang mỹ vị'

Toàn cảnh đám cưới cổ tích của Á hậu Thùy Dung và chồng thạc sĩ: Không gian cưới tràn ngập hoa tươi, thực đơn 'cao sang mỹ vị'

Hôn lễ của Á hậu Thùy Dung và bạn đời được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng ở TP.HCM. Người thân, bạn bè đến chúc phúc cho đôi uyên ương.

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