Á hậu Phương Nga 'nhập hội' F0, phản ứng của bạn trai Bình An gây chú ý

Mới đây, Á hậu Phương Nga bất ngờ chia sẻ nhiễm COVID-19 khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Được biết, trước đó bố mẹ nàng hậu mắc COVID-19 và điều trị ở nhà, cô trở thành F1. Tuy nhiên, sau vài ngày, khi test nhanh Phương Nga chính thức mắc COVID-19.
- Vừa quỳ gối cầu hôn Phương Nga, Bình An đã trở thành "nóc nhà" theo cách đặc biệt này, còn dám "chỉnh đốn" luôn vợ tương lai
- Bình An và Phương Nga có chia sẻ đầu tiên sau màn cầu hôn gây bão, đậm mùi 'cẩu lương' quá đi!
Mới đây, Á hậu Phương Nga bất ngờ chia sẻ nhiễm COVID-19 khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Được biết, trước đó bố mẹ nàng hậu mắc COVID-19 và điều trị ở nhà, cô trở thành F1. Tuy nhiên, sau vài ngày, khi test nhanh Phương Nga chính thức mắc COVID-19. Trên trang cá nhân, nàng hậu nhanh chóng thông tin đến người hâm mộ: "Chính thức nâng hạng từ F1 thành F0".
Á hậu Phương Nga hiện nay đang cách ly và điều trị tại nhà. Dù không tiết lộ cụ thể tình trạng sức khỏe hiện tại nhưng qua cách trả lời người hâm mộ, nàng hậu thể hiện tinh thần lạc quan, vui vẻ và tập trung điều trị tại nhà.
Nàng hậu nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên từ CĐM, Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải kể đến màn "than thở" của anh bạn trai - diễn viên Bình An. Bạn trai Á hậu hài hước cho biết: "Cô bạn thân bị cô vít. Còn tôi thì bị cô đơn".
Thậm chí, khi được một người bạn xúi dại thành F0 để tiện ở gần bạn gái Phương Nga, nam diễn viên đa có màn đáp lại đầy hóm hỉnh "em cũng nghĩ như thế đấy". Tuy nhiên theo tiết lộ của Á hậu Phương Nga, bạn trai vẫn đang là "thành trì vững chắc".
Được biết, mới đây, Bình An đã chính thức cầu hôn Phương Nga và được người đẹp đồng ý. CĐM, đặc biệt là fan của cặp đôi "cậu - mợ" này đang rất mong mỏi 1 đám cưới "thế kỷ" của couple "trai tài, gái sắc" nhất nhì showbiz Việt này.