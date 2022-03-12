Á hậu Phương Nga 'nhập hội' F0, phản ứng của bạn trai Bình An gây chú ý

Hậu trường 12/03/2022 09:37

Mới đây, Á hậu Phương Nga bất ngờ chia sẻ nhiễm COVID-19 khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Được biết, trước đó bố mẹ nàng hậu mắc COVID-19 và điều trị ở nhà, cô trở thành F1. Tuy nhiên, sau vài ngày, khi test nhanh Phương Nga chính thức mắc COVID-19.

Mới đây, Á hậu Phương Nga bất ngờ chia sẻ nhiễm COVID-19 khiến fan hâm mộ vô cùng lo lắng. Được biết, trước đó bố mẹ nàng hậu mắc COVID-19 và điều trị ở nhà, cô trở thành F1. Tuy nhiên, sau vài ngày, khi test nhanh Phương Nga chính thức mắc COVID-19. Trên trang cá nhân, nàng hậu nhanh chóng thông tin đến người hâm mộ: "Chính thức nâng hạng từ F1 thành F0".

Á hậu Phương Nga 'nhập hội' F0, phản ứng của bạn trai Bình An gây chú ý - Ảnh 1
Á hậu Phương Nga nhập hội F0 - Ảnh chụp màn hình

Á hậu Phương Nga hiện nay đang cách ly và điều trị tại nhà. Dù không tiết lộ cụ thể tình trạng sức khỏe hiện tại nhưng qua cách trả lời người hâm mộ, nàng hậu thể hiện tinh thần lạc quan, vui vẻ và tập trung điều trị tại nhà.

Á hậu Phương Nga 'nhập hội' F0, phản ứng của bạn trai Bình An gây chú ý - Ảnh 2
Cư dân mạng vô cùng lo lắng của người đẹp - Ảnh: Internet

Nàng hậu nhận được rất nhiều lời hỏi thăm, động viên từ CĐM, Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải kể đến màn "than thở" của anh bạn trai - diễn viên Bình An. Bạn trai Á hậu hài hước cho biết: "Cô bạn thân bị cô vít. Còn tôi thì bị cô đơn".

Á hậu Phương Nga 'nhập hội' F0, phản ứng của bạn trai Bình An gây chú ý - Ảnh 3
Cặp đôi được cả showbiz 'đẩy thuyền' mong sớm 'cập bến' - Ảnh: Internet

 

Thậm chí, khi được một người bạn xúi dại thành F0 để tiện ở gần bạn gái Phương Nga, nam diễn viên đa có màn đáp lại đầy hóm hỉnh "em cũng nghĩ như thế đấy". Tuy nhiên theo tiết lộ của Á hậu Phương Nga, bạn trai vẫn đang là "thành trì vững chắc".

Á hậu Phương Nga 'nhập hội' F0, phản ứng của bạn trai Bình An gây chú ý - Ảnh 4
Cách đây không lâu, Bình An vừa cầu hôn Phương Nga - Ảnh cắt từ clip

Được biết, mới đây, Bình An đã chính thức cầu hôn Phương Nga và được người đẹp đồng ý. CĐM, đặc biệt là fan của cặp đôi "cậu - mợ" này đang rất mong mỏi 1 đám cưới "thế kỷ" của couple "trai tài, gái sắc" nhất nhì showbiz Việt này.

Bình An vừa cầu hôn Á hậu Phương Nga đã có ngay bộ ảnh cưới chụp vội cực tình tứ trước hoàng hôn

Bình An vừa cầu hôn Á hậu Phương Nga đã có ngay bộ ảnh cưới chụp vội cực tình tứ trước hoàng hôn

Bộ ảnh tình tứ lãng mạn của Bình An và Á hậu Phương Nga tiếp tục khiến dân tình lụi tim sau màn cầu hôn vừa gây sốt cách đây ít giờ.

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Từ khóa:   Á hậu Phương Nga Bình An Phương Nga nhiễm COVID-19

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