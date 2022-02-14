Bình An vừa cầu hôn Á hậu Phương Nga đã có ngay bộ ảnh cưới chụp vội cực tình tứ trước hoàng hôn

Bộ ảnh tình tứ lãng mạn của Bình An và Á hậu Phương Nga tiếp tục khiến dân tình lụi tim sau màn cầu hôn vừa gây sốt cách đây ít giờ.

Tối ngày 13/2, ngay trước thềm Valentine, Bình An gây sốt toàn cõi mạng với màn cầu hôn ngọt xỉu dành cho á hậu Bùi Phương Nga. Vốn là cặp đôi đẹp và đã có khoảng thời gian gắn bó cùng nhau, thế nên màn cầu hôn của cặp đôi lần này nhận được rất nhiều sự ủng hộ và chú ý của công chúng. Sau màn cầu hôn gây sốt, bộ ảnh cực lung linh, lãng mạn như ảnh cưới của Bình An - Phương Nga cũng lập tức được tung ra. Theo đó, bộ ảnh được thực hiện trong 5 phút trước khi hoàng hôn tắt. Dù chụp vội, thế nhưng độ tình tứ và lãng mạn của cặp đôi vẫn khiến dân tình phải thả tim rần rần thì trông không khác gì bộ ảnh cưới thực thụ.

Nói về màn cầu hôn của Bình An và Phương Nga, được biết nam diễn viên đã trang trí công phu nhà riêng và dành sự bất ngờ cho Phương Nga trước ngày Valentine. Sau khi được sự gật đầu đồng ý từ nàng, ê-kíp đã nhanh chóng cùng cặp đôi chạy sang bên kia đường chụp vội bộ ảnh chỉ trong 5 phút trước khi hoàng hôn tắt nắng. Hiện tại, đông đảo người hâm mộ đều đang rất mong chờ hôn lễ chính thức cũng như ảnh cưới chính thức của Bình An - Phương Nga. Trước đó, nam diễn viên cũng từng ẩn ý về việc sẽ tổ chức đám cưới sau Tết. Như vậy, showbiz Việt sẽ sớm được chiêm ngưỡng lễ cưới cổ tích làm cái kết viên mãn cho mối tình đẹp giữa nàng Á hậu và nam diễn viên đình đám.

Phương Nga và Bình An vướng tin đồn hẹn hò vào tháng 9/2018. Thời điểm đó, Phương Nga vừa giành ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2018. Đặc biệt, việc Bình An xuất hiện trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 khiến nhiều người đồn đoán anh đến để cổ vũ bạn gái. Mãi đến Valentine 2019, cặp đôi mới công khai và cho biết đã hẹn hò từ năm 2017. Sau khi công khai, Bình An và Phương Nga luôn sánh đôi bên nhau, từ công việc đến cuộc sống, chuyện tình yêu của cặp đôi được bố mẹ 2 bên và mọi người ủng hộ. Giữa tháng 1/2022, Bình An đã tậu xong nhà mới để có thể sớm rước nàng hậu về dinh.

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