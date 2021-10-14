Á hậu Kim Duyên về bến tre trao thiết bị học online cho học sinh nghèo

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia chương trình, Á hậu Kim Duyên cho biết: “Duyên có niềm tin việc hỗ trợ và thúc đẩy ý chí sẽ giúp các em học sinh có đủ sự tự tin và tự chủ trong quá trình học tập. Việc trang bị các vật dụng phù hợp cùng phương pháp học tập đổi mới cũng là cách để các em kết nối hiệu quả việc cập nhật kiến thức. Hi vọng trong tương lai, Duyên sẽ tiếp tục cùng đồng hành với Hands-On để nối dài hành trình tay cộng tay, học sinh khắp nơi sẽ được giúp đỡ nhiều hơn nữa”.

Trước đó đồng hành cùng tổ chức Hands-On, trong vai trò Đại sứ chiến dịch “Sáng lên trăng", Á hậu Kim Duyên cùng chương trình đã kêu gọi được 52 bộ thiết bị học tập, toàn bộ sẽ được dành tặng cho các em học sinh trong một số hoạt động tiếp theo do tổ chức Hands-On thực hiện.

Hands-On là nền tảng giáo dục phi lợi nhuận được thành lập dưới hình thức Doanh Nghiệp Xã Hội, cam kết 100% số tiền gây quỹ và 100% lợi nhuận của mọi hoạt động đều được sử dụng cho các dự án giáo dục cộng đồng tại Việt Nam một cách hiệu quả, mình bạch. Sứ mệnh của Hands-On chính là mở ra những không gian đa chiều, có thể kết nối mọi nguồn lực của xã hội, theo nhiều phương pháp giáo dục cấp tiến, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng thế hệ Việt trẻ tự chủ và hạnh phúc.

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