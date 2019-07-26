Chiều tối 25/7, nhiều nhân vật nổi tiếng trong showbiz Việt cùng các beauty blogger đã đổ bộ tại một sự kiện giới thiệu trung tâm mỹ phẩm ở TP.HCM.
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Trong không gian xinh đẹp, nữ tính với tông màu hồng chủ đạo và xung quanh là hàng nghìn món mỹ phẩm đến từ xứ sở Kim Chi, các sao nữ đến tham gia đều tỏ ra vô cùng hào hứng. Những người đẹp 9X còn tỏ ra “ăn ý” khi chia sẻ rằng đây chính là “thiên đường mua sắm” mỹ phẩm đẹp như mơ của mọi cô gái, khi quy tụ và phân phối độc quyền hàng chục thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc chưa có mặt tại Việt Nam.
Rich kid Thảo Nhi Lê vui vẻ nói thêm: “Nhi và các bạn gái giờ đây không cần phải sang tận Hàn Quốc để tìm mua mỹ phẩm nữa, vì nơi đây gần như đã đem các nhãn hàng nổi tiếng nhất về để phục vụ nhu cầu làm đẹp của những tín đồ makeup, skincare".
Trong khi đó, một số người mẫu, beauty blogger có mặt tại sự kiện cho hay họ ấn tượng với trung tâm mỹ phẩm mới toanh tại Sài Gòn vì cung cấp sản phẩm đa dạng, phong phú, hoàn toàn có thể “chiều chuộng” mọi làn da.
Cũng trong buổi khai trương, đại diện trung tâm mỹ phẩm BeeTee Cosmetics cho biết: “Thương hiệu hiện là nơi quy tụ chuỗi các nhãn hàng làm đẹp lớn nhất Hàn Quốc độc quyền tại Việt Nam và đang phân phối sản phẩm của những “ông lớn” ngành mỹ phẩm như: Moonshot – nhãn hàng có gương mặt đại diện là nhóm nhạc Black Pink, 3CE, Innisfree, JM Solution, Hwananbi, Neogen, Klavuu, Apieu, Club Clio, Dr Jart+, Mamonde…”.
Ngoài hoạt động công bố khai trương, trung tâm mỹ phẩm còn tổ chức workshop trang điểm theo phong cách trong trẻo, tự nhiên với sự hướng dẫn của chuyên gia makeup Hàn Quốc Jung BooJa. Trong quá trình trang điểm, Jung BooJa cho biết chỉ cần dạo một vòng tại cửa hàng và chọn lựa những món mỹ phẩm ở đây, cô đã tìm thấy đầy đủ sản phẩm makeup cần thiết để tạo ra một gương mặt hoàn hảo.