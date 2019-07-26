Trong không gian xinh đẹp, nữ tính với tông màu hồng chủ đạo và xung quanh là hàng nghìn món mỹ phẩm đến từ xứ sở Kim Chi, các sao nữ đến tham gia đều tỏ ra vô cùng hào hứng. Những người đẹp 9X còn tỏ ra “ăn ý” khi chia sẻ rằng đây chính là “thiên đường mua sắm” mỹ phẩm đẹp như mơ của mọi cô gái, khi quy tụ và phân phối độc quyền hàng chục thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Hàn Quốc chưa có mặt tại Việt Nam.

Ca sĩ Nguyễn Trọng Tài và khách mời tại sự kiện

Rich kid Thảo Nhi Lê vui vẻ nói thêm: “Nhi và các bạn gái giờ đây không cần phải sang tận Hàn Quốc để tìm mua mỹ phẩm nữa, vì nơi đây gần như đã đem các nhãn hàng nổi tiếng nhất về để phục vụ nhu cầu làm đẹp của những tín đồ makeup, skincare".