Mâu Thủy chơi lớn, treo thưởng 100 triệu cho ai chứng minh cô viết bình luận đá xéo Trương Thế Vinh

Người mẫu Mâu Thủy tiếp tục phủ nhận chuyện đã bình luận mỉa mai Trương Thế Vinh, quyết tìm lại trong sạch cho mình.

Trên trang cá nhân, người mẫu Mâu Thủy vừa đăng tải dòng trạng thái bức xúc khi bất ngờ bị kéo vào ồn ào của ca sĩ Trương Thế Vinh và nhãn hàng thời trang. Chân dài này tiếp tục khẳng định bản thân không hề để lại bình luận mỉa mai đàn anh: "Kiếm 25 triệu dễ vậy??? Thỉ cũng muốn". Thậm chí, cô còn treo thưởng lớn cho ai tìm ra được kẻ cố tình muốn hãm hại mình.

Người mẫu Mâu Thủy treo thưởng lớn cho ai chứng minh được cô trong sạch - Ảnh: FBNV

Quán quân Vietnam Next Top Model 2013 viết: "Thật ra Thủy định im vài ngày cho qua nhưng giờ Thủy quyết định đính chính lại là việc mình không làm thì không cần phải nhận, đây là chuyện vô cùng liên quan đến công việc của Thủy hiện tại.

Ồn ào này làm ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh và công việc khiến cô không thể im lặng cho qua - Ảnh: FBNV

Post này chỉ là củng cố cho những bạn đã và đang là fan của mình hãy giữ niềm tin về Thủy.

Giải thích thì dài dòng: Thứ nhất, ai tìm ra bình luận đấy của Thủy, đưa đường link hoặc tag Thủy vào Thủy sẽ đưa người đó 100 triệu.

Thứ hai, ai tìm được nguồn của bức ảnh chụp lại bình luận của Thủy trên mạng và biết người nào cố tình hạ bệ Thủy, Thủy sẽ tặng bạn ấy 100 triệu.

Thứ ba, bạn nào chứng minh đấy là sản phẩm của photoshop Thủy thân tặng bạn ấy 20 triệu.

Nếu bạn nào chứng minh được hãy inbox riêng cho Thủy. Sự việc tới đây kết thúc nhé".

Kèm theo đó, cô còn chia sẻ lại bình luận bị dân mạng chụp lại và lan truyền - Ảnh: FBNV

Trước đó, Mâu Thủy đã lên tiếng khẳng định không hề để lại bất kỳ bình luận nào liên quan đến vụ ồn ào của ca sĩ Trương Thế Vinh. Chân dài này cho rằng có người đang đứng sau phá đám, muốn hãm hại cô.

Sao Việt bị phản ứng khi bênh vực nhãn hàng dùng ảnh Trương Thế Vinh Cao Thái Sơn, Pha Lê, Mâu Thủy đã bị khán giả chỉ trích khi lên tiếng bảo vệ nhãn hàng sử dụng không phép hình ảnh của Trương Thế Vinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-thuy-choi-lon-treo-thuong-100-trieu-cho-ai-chung-minh-co-viet-binh-luan-da-xeo-truong-the-vinh-332426.html