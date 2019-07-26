Sự thật đằng sau việc Diễm My 9x bị dân mạng ‘ném đá’, đòi tẩy chay vì đăng status ‘nhạy cảm’ giữa tâm bão Trương Thế Vinh

Giữa thời điểm hết sức nhạy cảm này, Diễm My 9x bất ngờ đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái được cho là mỉa mai Trương Thế Vinh: “Chắc phải charge 100 triệu quá. Hình chụp hồi xửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ”.

Những ngày vừa qua, ồn ào giữa ca sĩ Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang về việc tranh chấp bản quyền hình ảnh đang “gây bão” mạng xã hội. Trước sự việc này, hầu hết cư dân mạng đều đứng về phía Trương Thế Vinh và ủng hộ anh giành lại quyền lợi của mình. Những nghệ sĩ lên tiếng bênh vực nhãn hàng thời trang kia đều bị người hâm mộ liệt vào “danh sách đen”.

Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã không ngừng “ném đá” Diễm My 9x, đồng thời kêu gọi tẩy chay nữ diễn viên cũng như bộ phim sắp chiếu của cô. Một số bình luận của cư dân mạng: “Thất vọng về chị này quá!”; “Hâm mộ Diễm My bấy lâu, nay thì xin là tạm biệt nhé!”; “Chính thức anti Diễm My”; “Xin một vé không xem Phượng Khấu nếu có Diễm My”…

Dân mạng kêu gọi tẩy chay Diễm My 9x - Ảnh: Internet

Trước phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng, Diễm My 9x đã phải lên tiếng giải thích cho hành động “vui đùa” quá trớn này, đồng thời gửi lời xin lỗi đến nam ca sĩ Trương Thế Vinh. Theo đó, nữ diễn viên cho biết những ngày vừa qua cô bận đọc kịch bản nên không theo dõi tin tức trên mạng xã hội. Việc đăng bức ảnh này lên Instagram chỉ là tình cờ vì cô được trợ lý gửi cho, vô tình lại trúng thời điểm nhạy cảm nên gây ra hiểu lầm không đáng có.

Trên Instagram, Diễm My 9x lên tiếng giải thích về hành động của mình - Ảnh: Internet

Diễm My đăng tải đoạn tin nhắn với trợ lý để chứng minh cho những lời cô nói là sự thật - Ảnh: Internet

Cô cũng đã gửi lời xin lỗi đến ca sĩ Trương Thế Vinh - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Diễm My khẳng định bản thân không biết nên không có lỗi. Nữ diễn viên cũng không quên chia sẻ rằng suốt 10 năm hoạt động showbiz, cô chưa từng gây sự với đồng nghiệp hay cố tình “xỏ mũi” vào chuyện người khác.

Scandal này đã khiến danh tiếng của Diễm My bị ảnh hưởng tiêu cực - Ảnh: Internet

Vốn là nghệ sĩ có đời tư trong sạch, ít vướng scandal, Diễm My 9x lần đầu phải lao đao vì bị chính fan quay lưng và tẩy chay. Không bàn về đúng sai thì sự việc lần này cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến hình ảnh của nữ diễn viên.