Diễn viên Diễm My 9x lần đầu tiết lộ dự định kết hôn, thẳng thắn cho biết: ‘Tiền của bạn trai cũng là tiền của tôi’

Mới đây, nữ diễn viên Diễm My 9x đã có những trải lòng về cuộc sống hiện tại sau khoảng thời gian đau khổ vì mất đi người thân.

Sau khoảng thời gian đau khổ vì sự ra đi của mẹ, diễn viên Diễm My 9x đã dần vực dậy tinh thần để tiếp tục công việc và cân bằng cuộc sống. Trải qua biến cố gia đình, Diễm My lần đầu trải lòng về cuộc sống hiện tại cũng như cách cô thay đổi bản thân sau mất mát. Mẹ chính là người thân yêu nhất đối với nữ diễn viên Diễm My 9x - Ảnh: Internet Chia sẻ trên ngoisao.net, Diễm My cho biết khoảng thời gian đầu khi mẹ mất, cô đã muốn buông xuôi tất cả để đi theo mẹ. Tuy nhiên, nhờ có những người thương yêu bên cạnh an ủi, động viên, cô đã vực dậy với suy nghĩ: “Để làm mẹ tự hào, tôi phải sống tốt hơn, hạnh phúc hơn, trưởng thành hơn, làm được nhiều thứ và tiếp nối ước mơ của mẹ tôi mới trả hiếu được cho mẹ”.

Hiện tại, nữ diễn viên đã vực dậy tinh thần sau nỗi đau mất mát người thân - Ảnh: Internet Trở lại với các hoạt động nghệ thuật, diễn viên Diễm My 9x tiết lộ sắp tham gia một bộ phim truyền hình, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng. Theo đó, những năm gần đây, nữ diễn viên chỉ tập trung tham gia các dự án điện ảnh. Chính điều này khiến cô nhận thấy hình ảnh của mình ngày càng xa cách với khán giả và việc trở lại với phim truyền hình là điều cần thiết. Sau 4 năm, Diễm My quyết định quay lại với phim truyền hình - Ảnh: Internet Chia sẻ về chuyện tình cảm và dự định kết hôn, Diễm My cho biết khoảng 2-3 năm nữa cô mới tính đến chuyện lập gia đình. Bởi hiện tại, cô và bạn trai đều đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp riêng và không đặt nặng chuyện kết hôn.

Diễm My 9x và bạn trai doanh nhân - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, khi được hỏi liệu Diễm My có phải là người lý trí trong tình yêu, cô hài hước cho biết: “Tôi lý trí ở một số khía cạnh ví dụ như tiền của tôi là tiền của tôi, tiền của bạn trai tôi cũng là tiền của tôi luôn… Tôi nghĩ phải có lý trí trong tình cảm, phải có sự công bằng trong tình cảm, tôi không bao giờ muốn làm người bị thiệt trong đó”. Hiện tại, mỗi khi nhắc đến mẹ, nữ diễn viên vẫn không thôi chạnh lòng. Tuy nhiên, cô luôn tự nhủ bản thân phải thật mạnh mẽ, sống thật tốt để mẹ có thể an lòng nơi chín suối.

Diễm My 9X: 'Nhà đẹp, xe sang không còn ý nghĩa từ khi tôi mất mẹ' Diễm My 9X chia sẻ cô đã đau khổ tận cùng khi mất đi người thương yêu nhất. Nhưng nhờ cú sốc này, cô hiểu được giá trị của cuộc sống không nằm ở nhà đẹp, xe sang.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-vien-diem-my-9x-lan-dau-tiet-lo-du-dinh-ket-hon-thang-than-cho-biet-tien-cua-ban-trai-cung-la-tien-cua-toi-331317.html