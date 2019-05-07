Sau 2 tuần mẹ mất, Diễm My 9x làm điều xúc động để tưởng nhớ bà

Hơn 10 ngày sau khi đưa mẹ ruột về nơi an nghỉ, diễn viên Diễm My vẫn chưa thể nguôi ngoai trước nỗi đau quá lớn này.
- Diễm My 9x thay mặt gia đình cám ơn mọi người sau tang lễ của mẹ, dàn sao Việt đồng loạt gửi lời động viên hết lòng
- Diễm My 9x ôm di ảnh khóc ngất, thất thần đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng
Sau hơn 2 tuần nhập viện vì bị sốt, mẹ ruột Diễm My 9x đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 22/4 vừa qua, hưởng dương 58 tuổi. Trước sự ra đi quá đột ngột của mẹ, nữ diễn viên phim Gái già lắm chiêu suy sụp tinh thần và khóc không ngừng suốt nhiều ngày diễn ra tang lễ.
Diễm My từng tâm sự, tuổi thơ của cô trải qua rất nhiều thăng trầm và mẹ là người luôn bên cạnh, tạo động lực giúp cô cố gắng phấn đấu để đạt được thành công như hôm nay. Khi nhận được tin buồn, Diễm My rất đau khổ và chưa thể tin vào sự thật là vĩnh viễn không còn được bên cạnh mẹ.
Ít giờ trước, Diễm My vừa đăng tải loạt ảnh bên mẹ, tưởng nhớ lại những kỷ niệm khi bà còn sống kèm tâm sự xúc động: "Có một chỗ trong trái tim tôi sẽ không bao giờ được lấp đầy. Nhớ gia đình tôi nhiều lắm!".
Nhìn lại những hình ảnh Diễm My hạnh phúc bên mẹ lúc bà còn sống, người hâm mộ vô cùng xúc động. Dưới bài viết, đông đảo bạn bè và người hâm mộ đã vào động viên mong cô sớm vực dậy tinh thần.