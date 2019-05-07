Sau 2 tuần mẹ mất, Diễm My 9x làm điều xúc động để tưởng nhớ bà

Sau hơn 2 tuần nhập viện vì bị sốt, mẹ ruột Diễm My 9x đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 22/4 vừa qua, hưởng dương 58 tuổi. Trước sự ra đi quá đột ngột của mẹ, nữ diễn viên phim Gái già lắm chiêu suy sụp tinh thần và khóc không ngừng suốt nhiều ngày diễn ra tang lễ.

Diễm My từng tâm sự, tuổi thơ của cô trải qua rất nhiều thăng trầm và mẹ là người luôn bên cạnh, tạo động lực giúp cô cố gắng phấn đấu để đạt được thành công như hôm nay. Khi nhận được tin buồn, Diễm My rất đau khổ và chưa thể tin vào sự thật là vĩnh viễn không còn được bên cạnh mẹ.