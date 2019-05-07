Sau 2 tuần mẹ mất, Diễm My 9x làm điều xúc động để tưởng nhớ bà

Hậu trường 07/05/2019 17:35

Hơn 10 ngày sau khi đưa mẹ ruột về nơi an nghỉ, diễn viên Diễm My vẫn chưa thể nguôi ngoai trước nỗi đau quá lớn này.

Sau hơn 2 tuần nhập viện vì bị sốt, mẹ ruột Diễm My 9x đã qua đời tại bệnh viện vào ngày 22/4 vừa qua, hưởng dương 58 tuổi. Trước sự ra đi quá đột ngột của mẹ, nữ diễn viên phim Gái già lắm chiêu suy sụp tinh thần và khóc không ngừng suốt nhiều ngày diễn ra tang lễ.

Diễm My từng tâm sự, tuổi thơ của cô trải qua rất nhiều thăng trầm và mẹ là người luôn bên cạnh, tạo động lực giúp cô cố gắng phấn đấu để đạt được thành công như hôm nay. Khi nhận được tin buồn, Diễm My rất đau khổ và chưa thể tin vào sự thật là vĩnh viễn không còn được bên cạnh mẹ.

Sau 2 tuần mẹ mất, Diễm My 9x làm điều xúc động để tưởng nhớ bà - Ảnh 1
Diễm My chia sẻ lại những khoảnh khắc bên mẹ - Ảnh: FBNV
Sau 2 tuần mẹ mất, Diễm My 9x làm điều xúc động để tưởng nhớ bà - Ảnh 2
Vì muốn bù đắp những nhọc nhằn của mẹ, Diễm My làm việc không ngừng để kiếm tiền lo cho bà có cuộc sống đầy đủ nhất - Ảnh: FBNV
Sau 2 tuần mẹ mất, Diễm My 9x làm điều xúc động để tưởng nhớ bà - Ảnh 3
Ít ngày trước, cô cũng chia sẻ dòng tâm sự ân hận vì lo theo đuổi sự nghiệp mà không dành thời gian bên mẹ nhiều hơn - Ảnh: FBNV

Sau 2 tuần mẹ mất, Diễm My 9x làm điều xúc động để tưởng nhớ bà - Ảnh 4

Sau 2 tuần mẹ mất, Diễm My 9x làm điều xúc động để tưởng nhớ bà - Ảnh 5
Với nữ diễn viên, mẹ là người không ai có thể thay thế được - Ảnh: FBNV

Ít giờ trước, Diễm My vừa đăng tải loạt ảnh bên mẹ, tưởng nhớ lại những kỷ niệm khi bà còn sống kèm tâm sự xúc động: "Có một chỗ trong trái tim tôi sẽ không bao giờ được lấp đầy. Nhớ gia đình tôi nhiều lắm!".

Sau 2 tuần mẹ mất, Diễm My 9x làm điều xúc động để tưởng nhớ bà - Ảnh 6
Những năm qua, mẹ nữ diễn viên mắc nhiều bệnh và thường xuyên vào bệnh viện thăm khám...
Sau 2 tuần mẹ mất, Diễm My 9x làm điều xúc động để tưởng nhớ bà - Ảnh 7
... dù vậy, không ai nghĩ bà lại ra đi quá nhanh như vậy - Ảnh: FBNV 
Sau 2 tuần mẹ mất, Diễm My 9x làm điều xúc động để tưởng nhớ bà - Ảnh 8
Hiện cô vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ - Ảnh: FBNV

Nhìn lại những hình ảnh Diễm My hạnh phúc bên mẹ lúc bà còn sống, người hâm mộ vô cùng xúc động. Dưới bài viết, đông đảo bạn bè và người hâm mộ đã vào động viên mong cô sớm vực dậy tinh thần.

Sau 8 ngày mẹ mất, Diễm My khóc ngất nhớ về quá khứ, giờ nhìn đâu cũng thấy hình bóng mẹ

Sau 8 ngày mẹ mất, Diễm My khóc ngất nhớ về quá khứ, giờ nhìn đâu cũng thấy hình bóng mẹ

Hơn 1 tuần sau ngày mẹ mất, Diễm My vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau. Hình ảnh của mẹ vẫn xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong ngôi nhà mà hai mẹ con từng sống.

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