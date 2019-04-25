Diễn viên Diễm My đứng bần thần, mắt đỏ hoe giây phút đưa tiễn mẹ ruột về nơi an nghỉ cuối cùng.
- Mẹ mất chỉ sau 2 tuần nhập viện vì sốt, Diễm My khóc ngất trước linh cữu
- Sao Việt xót xa khi nghe tin mẹ Diễm My 9x vừa qua đời ở tuổi 58
Sau 2 tuần nhập viện điều trị vì bị sốt, mẹ ruột Diễm My đã qua đời vào ngày 22/4 vừa qua, hưởng dương 58 tuổi. Sáng nay 25/4, linh cữu của bà đã được đưa về nhà thờ An Phú, TP. Hồ Chí Minh để làm lễ tang trước khi an táng tại nghĩa trang Đa Phước. Ôm di ảnh mẹ trong tay, Diễm My thẫn thờ, nghẹn ngào rơi lệ.
Suốt những ngày qua, Diễm My nén đau thương để cùng gia đình lo hậu sự cho mẹ thật chu toàn. Thế nhưng trước nỗi đau quá lớn, cô suy sụp, khóc nức nở suốt tang lễ.
Trước đó, khi biết tin buồn của gia đình đồng nghiệp, nhiều nghệ sĩ như: Ốc Thanh Vân, Hứa Vĩ Văn, Thái Hòa, Trường Giang... đã đến viếng lễ tang và động viên Diễm My cố gắng vượt qua nỗi đau.