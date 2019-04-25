Diễm My 9x ôm di ảnh khóc ngất, thất thần đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng

Hậu trường 25/04/2019 12:04

Diễn viên Diễm My đứng bần thần, mắt đỏ hoe giây phút đưa tiễn mẹ ruột về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau 2 tuần nhập viện điều trị vì bị sốt, mẹ ruột Diễm My đã qua đời vào ngày 22/4 vừa qua, hưởng dương 58 tuổi. Sáng nay 25/4, linh cữu của bà đã được đưa về nhà thờ An Phú, TP. Hồ Chí Minh để làm lễ tang trước khi an táng tại nghĩa trang Đa Phước. Ôm di ảnh mẹ trong tay, Diễm My thẫn thờ, nghẹn ngào rơi lệ.

Diễm My 9x ôm di ảnh khóc ngất, thất thần đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 1
Diễm My khóc nghẹn khi làm lễ cho mẹ tại nhà thờ - Ảnh: Internet
Diễm My 9x ôm di ảnh khóc ngất, thất thần đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 2
Cô thất thần ôm di ảnh mẹ bước đi khiến mọi người xót xa - Ảnh: Internet
Diễm My 9x ôm di ảnh khóc ngất, thất thần đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 3
Bạn trai Diễm My có mặt phụ gia đình lo tang lễ và an ủi bạn gái bớt đau thương - Ảnh: Internet

Suốt những ngày qua, Diễm My nén đau thương để cùng gia đình lo hậu sự cho mẹ thật chu toàn. Thế nhưng trước nỗi đau quá lớn, cô suy sụp, khóc nức nở suốt tang lễ.

Diễm My 9x ôm di ảnh khóc ngất, thất thần đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 4
Dù đã ly hôn nhưng nhiều ngày qua, bố Diễm My luôn túc trực bên linh cữu vợ cũ, lo chu toàn hậu sự - Ảnh: Internet
Diễm My 9x ôm di ảnh khóc ngất, thất thần đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh 5
Diễm My vẫn chưa thể tin rằng mẹ đã ra đi vĩnh viễn - Ảnh: Internet

Trước đó, khi biết tin buồn của gia đình đồng nghiệp, nhiều nghệ sĩ như: Ốc Thanh Vân, Hứa Vĩ Văn, Thái Hòa, Trường Giang... đã đến viếng lễ tang và động viên Diễm My cố gắng vượt qua nỗi đau.

Đến viếng đám tang mẹ Diễm My 9x, bạn thân chia sẻ điều khiến ai cũng phải suy ngẫm

Đến viếng đám tang mẹ Diễm My 9x, bạn thân chia sẻ điều khiến ai cũng phải suy ngẫm

Dòng tâm sự xúc động của diễn viên Thiên Minh sau khi viếng đám tang mẹ Diễm My 9x khiến mọi người phải suy ngẫm.

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