Diễn viên Diễm My đứng bần thần, mắt đỏ hoe giây phút đưa tiễn mẹ ruột về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sau 2 tuần nhập viện điều trị vì bị sốt, mẹ ruột Diễm My đã qua đời vào ngày 22/4 vừa qua, hưởng dương 58 tuổi. Sáng nay 25/4, linh cữu của bà đã được đưa về nhà thờ An Phú, TP. Hồ Chí Minh để làm lễ tang trước khi an táng tại nghĩa trang Đa Phước. Ôm di ảnh mẹ trong tay, Diễm My thẫn thờ, nghẹn ngào rơi lệ.

Diễm My khóc nghẹn khi làm lễ cho mẹ tại nhà thờ - Ảnh: Internet

Cô thất thần ôm di ảnh mẹ bước đi khiến mọi người xót xa - Ảnh: Internet

Bạn trai Diễm My có mặt phụ gia đình lo tang lễ và an ủi bạn gái bớt đau thương - Ảnh: Internet

Suốt những ngày qua, Diễm My nén đau thương để cùng gia đình lo hậu sự cho mẹ thật chu toàn. Thế nhưng trước nỗi đau quá lớn, cô suy sụp, khóc nức nở suốt tang lễ.

Dù đã ly hôn nhưng nhiều ngày qua, bố Diễm My luôn túc trực bên linh cữu vợ cũ, lo chu toàn hậu sự - Ảnh: Internet

Diễm My vẫn chưa thể tin rằng mẹ đã ra đi vĩnh viễn - Ảnh: Internet

Trước đó, khi biết tin buồn của gia đình đồng nghiệp, nhiều nghệ sĩ như: Ốc Thanh Vân, Hứa Vĩ Văn, Thái Hòa, Trường Giang... đã đến viếng lễ tang và động viên Diễm My cố gắng vượt qua nỗi đau.

