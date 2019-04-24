Dòng tâm sự xúc động của diễn viên Thiên Minh sau khi viếng đám tang mẹ Diễm My 9x khiến mọi người phải suy ngẫm.

Sau 2 tuần nhập viện vì sốt, mẹ Diễm My qua đời đột ngột vào ngày 22/4, hưởng dương 58 tuổi. Khi biết tin, đông đảo cư dân mạng và bạn bè đã bày tỏ sự xót thương và gửi lời chia buồn đến cô cùng gia quyến. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Thúy Vân... đến tận nhà thắp hương và an ủi đồng nghiệp trước nỗi đau quá lớn này.

Hứa Vĩ Văn đến viếng và an ủi người em thân thiết - Ảnh: Internet Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương lặng lẽ đến lễ tang mẹ Diễm My - Ảnh: Internet Diễn viên Thiên Minh cũng vừa đến viếng đám tang mẹ Diễm My. Chứng kiến nỗi đau của đồng nghiệp, anh đăng tải dòng trạng thái xúc động về mẹ khiến nhiều người phải suy ngẫm. Anh chia sẻ: "Mình bần thần cả từ tối qua đến giờ khi đi viếng mẹ My về... Thấy thương My, một người bạn cùng tuổi, cùng xuất phát điểm và mình cũng rất thương quý mẹ My.

Rồi nhìn lại mình, sống đến gần 30 tuổi, thật sự mình thấy chưa bao giờ có lỗi với mẹ mình như thế! Chúng ta đã quá lo cho những thứ ngoài xã hội, về sự nghiệp, về tình cảm cá nhân mà đôi khi quên đi dành thời gian bên người thương yêu mình nhất trên đời này... là mẹ. Thiên Minh nhắn nhủ chính mình và mọi người hãy yêu thương và quan tâm mẹ nhiều hơn khi còn có thể - Ảnh: FBNV Hãy thương mẹ hơn, dành thời gian cho mẹ và đừng ngần ngại khi nói yêu mẹ thường xuyên hơn... Trước khi không còn có thể. Không có bài hát nào nói đủ về mẹ. Mất mẹ là mất đi một tài sản lớn nhất trong toàn bộ sự giàu có của một đời người. Trước khi share bài báo này mình đã nhắn cho mẹ: ‘Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, con thương mẹ lắm’, điều mình chưa bao giờ làm được từ khi ra đời tự lập. Bạn cũng như Minh nhắn hay gọi cho mẹ nhé". Diễm My đau xót tột cùng, khóc ngất trước linh cữu mẹ ruột bởi sự ra đi đột ngột của bà - Ảnh: Internet Tâm sự của nam diễn viên sinh năm 1990 nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Dưới phần bình luận, mọi người đồng tình với suy nghĩ của anh và chia sẻ nhiều câu chuyện xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng.

Mẹ mất chỉ sau 2 tuần nhập viện vì sốt, Diễm My khóc ngất trước linh cữu Sự ra đi đột ngột của mẹ ruột khiến Diễm My vô cùng sốc và suy sụp. Cô khóc không ngừng khi đối diện với nỗi mất mát quá lớn.

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