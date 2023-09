Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương, diễn viên Hứa Vĩ Văn, Thúy Vân... đến tận nhà thắp hương và an ủi đồng nghiệp trước nỗi đau quá lớn này.

Sau 2 tuần nhập viện vì sốt, mẹ Diễm My qua đời đột ngột vào ngày 22/4, hưởng dương 58 tuổi. Khi biết tin, đông đảo cư dân mạng và bạn bè đã bày tỏ sự xót thương và gửi lời chia buồn đến cô cùng gia quyến.

Hứa Vĩ Văn đến viếng và an ủi người em thân thiết - Ảnh: Internet

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương lặng lẽ đến lễ tang mẹ Diễm My - Ảnh: Internet

Diễn viên Thiên Minh cũng vừa đến viếng đám tang mẹ Diễm My. Chứng kiến nỗi đau của đồng nghiệp, anh đăng tải dòng trạng thái xúc động về mẹ khiến nhiều người phải suy ngẫm.

Anh chia sẻ: "Mình bần thần cả từ tối qua đến giờ khi đi viếng mẹ My về... Thấy thương My, một người bạn cùng tuổi, cùng xuất phát điểm và mình cũng rất thương quý mẹ My.