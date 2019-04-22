Nhiều người bày tỏ sự thương tiếc khi biết tin mẹ diễn viên Diễm My vừa qua đời ở độ tuổi 58.
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Mới đây, Diễm My 9x bất ngờ đổi avatar màu đen trên trang Facebook cá nhân và thông báo mẹ ruột vừa qua đời. Theo đó, mẹ ruột của nữ diễn viên là bà Phạm Thị Phi Thoàn, sinh ngày 10-06-1961 đã qua đời vào ngày 22/4 tại TP. Hồ Chí Minh, hưởng dương 58 tuổi.
Hiện tại Diễm My 9x đã tạm gác tất cả mọi công việc để cùng gia đình lo tang lễ cho mẹ. Tạm thời, cô cũng không nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của mọi người.
Ngay khi biết được tin buồn, đông đảo bạn bè, người hâm mộ đã gửi lời chia buồn đến Diễm My và gia đình. Một số nghệ sĩ như: siêu mẫu Xuân Lan, NTK Đỗ Long, Hoàng Ku, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Ốc Thanh Vân... để lại bình luận động viên tinh thần đồng nghiệp.
Được biết, bố mẹ Diễm My ly hôn khi cô mới 11 tuổi. Nữ diễn viên từng chia sẻ, mẹ là người luôn bên cạnh động viên và ủng hộ mọi quyết định của con gái, giúp cô tự tin và thành công trên con đường sự nghiệp như hiện tại.
Dù bận rộn với công việc, nhưng chân dài này vẫn sắp xếp thời gian để quan tâm và chăm sóc mẹ. Năm 2017, Diễm My hạnh phúc khoe đã mua tặng mẹ căn nhà mới.