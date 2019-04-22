Mới đây, Diễm My 9x bất ngờ đổi avatar màu đen trên trang Facebook cá nhân và thông báo mẹ ruột vừa qua đời. Theo đó, mẹ ruột của nữ diễn viên là bà Phạm Thị Phi Thoàn, sinh ngày 10-06-1961 đã qua đời vào ngày 22/4 tại TP. Hồ Chí Minh, hưởng dương 58 tuổi.

Hiện tại Diễm My 9x đã tạm gác tất cả mọi công việc để cùng gia đình lo tang lễ cho mẹ. Tạm thời, cô cũng không nhận điện thoại hay trả lời tin nhắn của mọi người.