Sự ra đi đột ngột của mẹ ruột khiến Diễm My vô cùng sốc và suy sụp. Cô khóc không ngừng khi đối diện với nỗi mất mát quá lớn.
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Sáng 22/4, diễn viên Diễm My 9x đau xót báo tin mẹ ruột vừa qua đời ở tuổi 58 trên trang Facebook cá nhân. Ngay sau khi biết được tin buồn, đông đảo người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp như: diễn viên Mai Thu Huyền, Ốc Thanh Vân, Xuân Lan... đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến cô và gia đình.
Hiện Diễm My đang trải qua nỗi đau tột cùng vì mất người thân. Tại lễ tang của mẹ diễn ra tại quận 7, TP. Hồ Chí Minh tối qua, cô khóc ngất, suy sụp vì biến cố lớn.
Đại diện của Diễm My chia sẻ trên Zing: "Mẹ My nhập viện khi bị sốt, không ai nghĩ cô ra đi nhanh như vậy. My biết tin mẹ mất khi đang ở nhà. Không thể ở bên mẹ lúc bà nhắm mắt, My càng buồn, suy sụp hơn".
Người này cũng cho biết, trước đó nữ diễn viên phim Gái già lắm chiêu đã gác lại toàn bộ công việc để đến chăm sóc mẹ tại bệnh viện suốt 2 tuần. Mỗi ngày cô đều tự tay nấu ăn, mang đến cho mẹ bồi bổ để nhanh hồi phục. Sự ra đi quá đột ngột của bà khiến Diễm My sốc và suy sụp.