Đã có kết luận về nguyên nhân cái chết đột ngột của cựu thành viên nhóm Zero9

Hậu trường 11/05/2023 13:26

Mẹ của Hồ Minh Tuấn nói con trai bà không có dấu hiệu xô xát, trầy xước trên cơ thể sau khi mất. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy không phát hiện chất độc trong dạ dày.

Vừa qua, thông tin cựu thành viên nhóm Zero9 đột ngột qua đời ở tuổi 26 khiến nhiều khán giả bàng hoàng, tiếc nuối. Mới đây, chia sẻ với Tiền Phong, bà Hương - mẹ của ca sĩ Hồ Minh Tuấn cho biết, con trai bà sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu gì đáng ngại trước khi mất. Sự việc nam ca sĩ qua đời khiến cho bà, gia đình, đồng nghiệp và cả bạn bè đau lòng.

Mẹ của Hồ Minh Tuấn nói con trai bà không có dấu hiệu xô xát, trầy xước trên cơ thể sau khi mất. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy không phát hiện chất độc trong dạ dày. Cơ quan điều tra kết luận nguyên nhân tử vong là tắc nghẽn đường hô hấp.

Đã có kết luận về nguyên nhân cái chết đột ngột của cựu thành viên nhóm Zero9 - Ảnh 1
Cơ quan điều tra kết luận nguyên nhân tử vong là tắc nghẽn đường hô hấp

"Con tôi có đi chơi, tâm sự cùng một người bạn. Sau một lúc thì người bạn rời đi. Tuấn chỉ ăn một tô mì trong ngày, tôi nghĩ con mất sức và hạ đường huyết, dẫn đến đột quỵ. Tuấn không qua khỏi, khi bạn của Tuấn quay lại thì công an đã tập trung đông do có người trình báo" - bà Hương nói thêm.

Biết tin con trai mất sáng 9/5, nhưng do phải khám nghiệm tử thi, lấy lời khai từ người bạn đi cùng nên bà Hương nhận thi thể con trai, tổ chức tẩm liệm, làm tang lễ tối cùng ngày.

Đã có kết luận về nguyên nhân cái chết đột ngột của cựu thành viên nhóm Zero9 - Ảnh 2
Khung cảnh đám tang của nam ca sĩ đìu hiu vào chiều 10/5

Sau hai ngày, bà Hương và gia đình chưa dám tin nam ca sĩ qua đời. Người thân đau buồn vì Hồ Minh Tuấn lúc còn sống là người hiếu thảo, luôn lo lắng cho gia đình, nuôi em trai.

"Cha của Tuấn đang sống ở Mỹ. Ba mẹ con tôi sống với nhau, con lúc nào cũng đưa tiền cho tôi, ít tiêu xài phung phí. Con đang định giúp tôi tìm mặt bằng mở quán cơm nhưng chưa kịp", bà Hương nghẹn ngào kể.

Cha và cô của Hồ Minh Tuấn về Việt Nam để đưa tiễn nam ca sĩ lần cuối. Sau khi hỏa táng, tro cốt của thành viên nhóm Zero 9 được gửi ở chùa Giác Nguyên.

 

Đã có kết luận về nguyên nhân cái chết đột ngột của cựu thành viên nhóm Zero9 - Ảnh 3
Gia đình túc trực bên linh cữu của Hồ Minh Tuấn

Chia sẻ thêm với VietNamNet về lần cuối gặp mặt con, mẹ ca sĩ Win - bà Thu Hương cho hay nhận cuộc gọi từ Công an TP.HCM sáng 9/5 về việc phát hiện thi thể anh ở làn đi bộ trên một cây cầu trong tư thế úp mặt xuống đường. Do trên người Win không có giấy tờ tùy thân, cơ quan điều tra căn cứ vào biển số xe máy bên cạnh để xác nhận danh tính, người thân.

Trước đó, khoảng 23h ngày 8/5, ca sĩ Win báo ra ngoài cùng một người bạn sau khi ăn tối. Anh mang theo ít quần áo, ôm mẹ rồi đi. Bà Hương đồng ý, không mảy may nghĩ ngợi vì con trai vốn có thói quen ra ngoài tìm kiếm cảm hứng sáng tác.

Đã có kết luận về nguyên nhân cái chết đột ngột của cựu thành viên nhóm Zero9 - Ảnh 4
Bạn bè cũng đến tiễn biệt nam ca sĩ lần cuối

Hồ Minh Tuấn sinh năm 1998 và là thành viên của nhóm nhạc Zero 9. Nhóm đổi tên thành Super 9 từ năm 2020. Sau thời gian hoạt động với vai trò ca sĩ, Hồ Minh Tuấn gặp tai nạn khi về thăm bạn ở Đắk Lắk, chấn thương nặng và phải rời nhóm. Anh chuyển qua nghề sáng tác, làm việc ở phòng thu.

Mẹ của Tuấn nói nam ca sĩ đam mê âm nhạc từ khi còn học lớp 6, nhiều lần tự đăng ký tham gia các cuộc thi hát ở TPHCM. Anh nhiều lần được cô đề nghị bảo lãnh sang Thụy Điển du học nhưng từ chối vì muốn được đi hát tại Việt Nam.

Khung cảnh vắng lặng, đìu hiu tại lễ tang của cựu thành viên Zero9 khiến ai nấy cũng xót xa

Khung cảnh vắng lặng, đìu hiu tại lễ tang của cựu thành viên Zero9 khiến ai nấy cũng xót xa

Theo thông tin trên cáo phó, lễ nhập quan diễn ra vào lúc 17h30 cùng ngày, còn lễ động quan sẽ được diễn ra vào ngày 11/5. Sau đó, linh cữu của Win sẽ được hỏa táng tại Đa Phước Viên, Bình Chánh.

Xem thêm
Từ khóa:   zero9 Hồ Minh Tuấn Hồ Minh Tuấn qua đời

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi