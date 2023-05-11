Mẹ của Hồ Minh Tuấn nói con trai bà không có dấu hiệu xô xát, trầy xước trên cơ thể sau khi mất. Khám nghiệm tử thi cũng cho thấy không phát hiện chất độc trong dạ dày. Cơ quan điều tra kết luận nguyên nhân tử vong là tắc nghẽn đường hô hấp.

Vừa qua, thông tin cựu thành viên nhóm Zero9 đột ngột qua đời ở tuổi 26 khiến nhiều khán giả bàng hoàng, tiếc nuối. Mới đây, chia sẻ với Tiền Phong, bà Hương - mẹ của ca sĩ Hồ Minh Tuấn cho biết, con trai bà sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu gì đáng ngại trước khi mất. Sự việc nam ca sĩ qua đời khiến cho bà, gia đình, đồng nghiệp và cả bạn bè đau lòng.

Biết tin con trai mất sáng 9/5, nhưng do phải khám nghiệm tử thi, lấy lời khai từ người bạn đi cùng nên bà Hương nhận thi thể con trai, tổ chức tẩm liệm, làm tang lễ tối cùng ngày.

"Con tôi có đi chơi, tâm sự cùng một người bạn. Sau một lúc thì người bạn rời đi. Tuấn chỉ ăn một tô mì trong ngày, tôi nghĩ con mất sức và hạ đường huyết, dẫn đến đột quỵ. Tuấn không qua khỏi, khi bạn của Tuấn quay lại thì công an đã tập trung đông do có người trình báo" - bà Hương nói thêm.

Khung cảnh đám tang của nam ca sĩ đìu hiu vào chiều 10/5

Sau hai ngày, bà Hương và gia đình chưa dám tin nam ca sĩ qua đời. Người thân đau buồn vì Hồ Minh Tuấn lúc còn sống là người hiếu thảo, luôn lo lắng cho gia đình, nuôi em trai.

"Cha của Tuấn đang sống ở Mỹ. Ba mẹ con tôi sống với nhau, con lúc nào cũng đưa tiền cho tôi, ít tiêu xài phung phí. Con đang định giúp tôi tìm mặt bằng mở quán cơm nhưng chưa kịp", bà Hương nghẹn ngào kể.

Cha và cô của Hồ Minh Tuấn về Việt Nam để đưa tiễn nam ca sĩ lần cuối. Sau khi hỏa táng, tro cốt của thành viên nhóm Zero 9 được gửi ở chùa Giác Nguyên.

Gia đình túc trực bên linh cữu của Hồ Minh Tuấn

Chia sẻ thêm với VietNamNet về lần cuối gặp mặt con, mẹ ca sĩ Win - bà Thu Hương cho hay nhận cuộc gọi từ Công an TP.HCM sáng 9/5 về việc phát hiện thi thể anh ở làn đi bộ trên một cây cầu trong tư thế úp mặt xuống đường. Do trên người Win không có giấy tờ tùy thân, cơ quan điều tra căn cứ vào biển số xe máy bên cạnh để xác nhận danh tính, người thân.

Trước đó, khoảng 23h ngày 8/5, ca sĩ Win báo ra ngoài cùng một người bạn sau khi ăn tối. Anh mang theo ít quần áo, ôm mẹ rồi đi. Bà Hương đồng ý, không mảy may nghĩ ngợi vì con trai vốn có thói quen ra ngoài tìm kiếm cảm hứng sáng tác.

Bạn bè cũng đến tiễn biệt nam ca sĩ lần cuối

Hồ Minh Tuấn sinh năm 1998 và là thành viên của nhóm nhạc Zero 9. Nhóm đổi tên thành Super 9 từ năm 2020. Sau thời gian hoạt động với vai trò ca sĩ, Hồ Minh Tuấn gặp tai nạn khi về thăm bạn ở Đắk Lắk, chấn thương nặng và phải rời nhóm. Anh chuyển qua nghề sáng tác, làm việc ở phòng thu.

Mẹ của Tuấn nói nam ca sĩ đam mê âm nhạc từ khi còn học lớp 6, nhiều lần tự đăng ký tham gia các cuộc thi hát ở TPHCM. Anh nhiều lần được cô đề nghị bảo lãnh sang Thụy Điển du học nhưng từ chối vì muốn được đi hát tại Việt Nam.