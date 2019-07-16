7 năm sau ngày cưới, vợ chồng Tăng Thanh Hà vẫn tay trong tay ngọt ngào như thuở mới yêu

Vợ chồng Tăng Thanh Hà khiến cư dân mạng trầm trồ, ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, ấm êm sau nhiều năm kết hôn.

Dù không còn hoạt động trong làng giải trí Việt, nhưng cái tên Tăng Thanh Hà vẫn chưa bao giờ hết hot. Cuộc sống của cô sau khi về làm dâu gia đình "trâm anh thế phiệt" luôn được người hâm mộ chú ý. Là người kín tiếng và hiếm khi tiết lộ chuyện đời tư gia đình, thi thoảng fan chỉ biết được một vài thông tin, hình ảnh của cô qua trang cá nhân.

Kết hôn từ năm 2012 và có 2 con, cặp đôi vẫn rất mặn nồng - Ảnh: FBNV

Cuộc sống gia đình hạnh phúc, Hà Tăng ngày càng trẻ trung ở tuổi 33 - Ảnh: FBNV

Hiện vợ chồng Tăng Thanh Hà đang có chuyến du lịch nghỉ dưỡng hè tại Hy Lạp. Cặp đôi có nhiều khoảnh khắc tuyệt vời bên hai con đáng yêu, lưu lại những kỷ niệm vui vẻ, hạnh phúc nhất của gia đình. Theo những hình ảnh được chia sẻ trên Instagram, mỹ nhân phim Bỗng dưng muốn khóc thả hồn trước biển xanh, được ông xã Louis Nguyễn ôm trong vòng tay đầy ngọt ngào. Sau 7 năm "về chung nhà", cặp đôi vẫn dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm, âu yếm như ngày mới cưới.

Vợ chồng Tăng Thanh Hà nở nụ cười hạnh phúc khi ngồi cạnh nhau - Ảnh: Instagram

Khoe ảnh bên con trai cưng, cô khéo léo che đi gương mặt cậu bé - Ảnh: Instagram

Các con của Hà Tăng được bố mẹ cho trải nghiệm những điều thú vị - Ảnh: Instagram

Rút khỏi làng giải trí nhưng cô vẫn được yêu mến bởi sự bình dị, vẻ đẹp ngọt ngào và đời tư không ồn ào - Ảnh: FBNV

Từ bỏ hào quang khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Tăng Thanh Hà đang rất hạnh phúc với cuộc sống viên mãn của mình. Không chỉ làm tròn vai trò của người mẹ hiền, vợ đảm, cô còn thành công khi lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/7-nam-sau-ngay-cuoi-vo-chong-tang-thanh-ha-van-tay-trong-tay-ngot-ngao-nhu-thuo-moi-yeu-331318.html