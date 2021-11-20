5 nữ giáo viên 'quốc dân' gây SỐC bởi vẻ ngoài 'không tuổi', thần thái xinh đẹp ngút ngàn, đang cống hiến cho sự nghiệp 'trồng người'

Nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến sinh năm 1991 trong một gia đình không có ai theo đuổi con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, ngay từ bé, cô đã sớm bộc lộ tài năng âm nhạc . Nữ ca sĩ được khán giả biết đến và yêu mến kể từ cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2008 với giải 'Triển vọng' khi mới 17 tuổi. Đây cũng là bước đệm giúp giọng ca "Không phải em đúng không" tỏa sáng với dòng nhạc ballad trữ tình.

Ít ai biết, bên cạnh con đường nghệ thuật, những nữ nghệ sĩ dưới đây còn khiến công chúng ngỡ ngàng khi đứng trên bục giảng với thần thái ngút ngàn. Nhân dịp 20/11 , cùng nhìn lại 5 gương mặt tài năng, xinh đẹp đã và đang ghi dấu ấn cho sự nghiệp "trồng người".

Nữ ca sĩ có mối tình đẹp nhiều năm với nam ca sĩ Hà Anh. Hiện, cặp đôi vẫn đang đồng hành với nhau trong công việc và cuộc sống.

Với tài năng và lòng đam mê âm nhạc cháy bỏng, năm 2009, Dương Hoàng Yến đỗ thủ khoa khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cô được giữ lại làm giảng viên tại trường. Ngoài làm nghề giáo, Dương Hoàng Yến cũng đi biểu diễn và ra nhiều tác phẩm âm nhạc được yêu mến. Mới đây, nữ ca sĩ khiến khán gải không khỏi thích thú khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ.

Thùy Chi

Nữ ca sĩ Thùy Chi gắn liền với thế hệ 8x, 9x qua các ca khúc nổi tiếng như: Giấc mơ trưa, Xe đạp. Cô không chỉ sở hữu giọng hát mượt như rót mật vào tai mà còn vô cùng duyên dáng trong những lần đệm đàn piano vừa hát mang đến cho khán giả thật nhiều cảm xúc.

Vốn là nghệ sĩ khá kín tiếng, trong sự nghiệp ca hát, Thùy Chi được ghi nhận bởi năng lực, tài năng và giọng hát của mình.

Ít ai biết, công việc chính của Thùy Chi nhiều năm qua là cô giáo dạy piano. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Quốc gia với số điểm ấn tượng, Thùy Chi đã nhận được nhiều lời mời làm giảng viên.

Nữ ca sĩ đã lựa chọn làm giáo viên thanh nhạc cho các em thiếu nhi tại một trung tâm nghệ thuật ở Hà Nội. Bên cạnh đó, Thùy Chi còn được mời làm cố vấn âm nhạc tại các cuộc thi như Đồ Rê Mí, Học viện Ngôi sao,…

Midu

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, sinh năm 1989. Cô là diễn viên, người mẫu ảnh được yêu mến bởi vẻ đẹp trong sáng và đời tư sạch bóng scandal.

Không chỉ nổi tiếng là một trong những hot girl đời đầu, Midu còn gây ấn tượng khi xuất hiện trên bục giảng với cương vị là một giảng viên đại học.

Hiện, cô vẫn đang là giảng viên ngành thiết kế thời trang, khoa Kiến trúc Mỹ thuật của ĐH Công nghệ TP.HCM.

Mặc dù đã U30, nhưng nhan sắc và thần thái của nữ diễn viên vẫn khiến công chúng ngạc nhiên mỗi lần xuất hiện.

Khánh Thi

Khánh Thi sinh năm 1982 và là kiện tướng dancesport từng tham gia nhiều giải đấu lớn ở trong nước và quốc tế. Về đời tư, cô có một cuộc tình đặc biệt với chính người học trò kém 11 tuổi.

Cô được nhiều người yêu mến và đặt cho biệt danh "nữ hoàng dancesport". Ngoài sàn diễn, Khánh Thi còn dạy nhảy cho rất nhiều lứa học trò.

Nữ kiện tướng từng nhiều lần hài hước chia sẻ trên sóng truyền hình về việc chồng mình chính là học trờ "cưng" của cô và do một tay mình đào tạo.

Hiện nữ kiện tướng đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên ông xã và 2 con "đủ nếp, đủ tẻ".

Lan Anh

Ca sĩ Lan Anh được khán giả biết đến với vai trò vừa là ca sĩ dòng nhạc thính phòng hàng đầu Việt Nam, vừa là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nữ ca sĩ sở hữu giọng hát nội lực, chuyên trị các dòng nhạc "khó nhằn" như nhạc thính phòng, Opera, nhạc kịch Broadway, nhạc cách mạng truyền thống, nhạc trữ tình, bolero,...

Dù đã bước sang tuổi 45, ca sĩ Lan Anh vẫn sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng và được mọi người nhận xét "trẻ mãi không già".

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ ca sĩ có cuộc sống hạnh phúc với người chồng làm lĩnh vực ngân hàng và cậu con trai kháu khỉnh.