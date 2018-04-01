4 tháng sau khi công khai ông xã Việt kiều, 'thánh chửi' Trang Trần tuyên bố làm mẹ đơn thân

Hậu trường 01/04/2018 13:49

Tuyên bố làm mẹ đơn thân, Trang Trần khiến người hâm mộ ngỡ ngàng vì cách đây ít tháng cô vừa công khai chụp ảnh cưới với chồng Việt kiều.

Vào tháng 11/2017, Trang Trần gây xôn xao khi cùng con gái ra sân bay đón chồng Việt kiều về nước. Trước đó, nữ diễn viên vẫn thường xuyên nhắc đến Louis Trần trên trang cá nhân nhưng cô chưa từng thừa nhận anh là chồng mình. Đó là lần đầu tiên cô công khai ông xã với công chúng.

Cũng trong thời gian này, nữ diễn viên tiết lộ, cô và ông xã đang lên kế hoạch chụp ảnh cưới và chuẩn bị cho hôn lễ.

4 tháng sau khi công khai ông xã Việt kiều, 'thánh chửi' Trang Trần tuyên bố làm mẹ đơn thân - Ảnh 1
Trang Trần công khai chụp ảnh cưới với ông xã Việt kiều và hứa hẹn sẽ tổ chức hôn lễ trong thời gian tới - Ảnh: FBNV

Trong khi công chúng vẫn mong ngóng tin vui, mới đây, Trang Trần lại khiến nhiều người ngỡ ngàng khi bất ngờ tuyên bố sẽ làm mẹ đơn thân.

4 tháng sau khi công khai ông xã Việt kiều, 'thánh chửi' Trang Trần tuyên bố làm mẹ đơn thân - Ảnh 2
Nữ diễn viên khiến công chúng ngỡ ngàng khi tuyên bố làm mẹ đơn thân - Ảnh: FBNV

"Nụ cười ấy đã từng nở bừng vì hạnh phúc nhưng sẽ không bao giờ là trọn vẹn. Đàn bà bản lĩnh luôn cô đơn và giờ tôi chính thức là mẹ đơn thân. Xin chính thức thông báo với tất cả các bạn: chúng tôi sẽ là bạn để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên. Duyên hết tình tan nhưng còn nghĩa. Vẫn vui và đầy hy vọng bởi bạn xứng đáng được hạnh phúc thì tôi cũng vậy!", Trang Trần chia sẻ.

Nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời chia buồn đến Trang Trần. Tuy nhiên một số dân mạng vẫn không tin lời của cô vì hôm nay là ngày Cá tháng Tư.

4 tháng sau khi công khai ông xã Việt kiều, 'thánh chửi' Trang Trần tuyên bố làm mẹ đơn thân - Ảnh 3
Nhiều dân mạng gửi lời chia buồn, mong nữ diễn viên nhanh chóng vượt qua cú sốc này - Ảnh: FBNV
4 tháng sau khi công khai ông xã Việt kiều, 'thánh chửi' Trang Trần tuyên bố làm mẹ đơn thân - Ảnh 4
Không ít dân mạng hi vọng đây chỉ là trò đùa của nữ diễn viên trong ngày Cá tháng Tư - Ảnh: FBNV
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