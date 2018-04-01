Vào tháng 11/2017, Trang Trần gây xôn xao khi cùng con gái ra sân bay đón chồng Việt kiều về nước. Trước đó, nữ diễn viên vẫn thường xuyên nhắc đến Louis Trần trên trang cá nhân nhưng cô chưa từng thừa nhận anh là chồng mình. Đó là lần đầu tiên cô công khai ông xã với công chúng.

Cũng trong thời gian này, nữ diễn viên tiết lộ, cô và ông xã đang lên kế hoạch chụp ảnh cưới và chuẩn bị cho hôn lễ.