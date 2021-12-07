Tối ngày 4/12, Thùy Tiên đã chính thức bước vào vòng chung kết của Miss Grand International. Tại đây, người đẹp đã có màn thể hiện xuất sắc và nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng.

Sau cùng với những màn thể hiện "trên cả tuyệt vời" trên đất Thái, Thùy Tiên đã chính thức mang vương miện về cho nước nhà khiến cả MXH đêm nay bùng nổ vì ăn mừng chiến thắng thuyết phục.

Tuy nhiên, chỉ sau ít phút đăng quang, mỹ nhân sinh năm 1998 đã bị thị phi bủa vây ngập lối.

Xuất thần xuyên suốt chặng đua nhưng bị tố mua giải chỉ sau vài phút đăng quang

Mở đầu drama mua giải phải kể đến những phát ngôn của chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Người này đã có bài viết gây phẫn nộ tột độ. Trên trang cá nhân, cô bất ngờ đăng đàn tố Thùy Tiên mua giải: "Một vòng luẩn quẩn mua giải. Cứ mua trước rồi tính được giật sau. Tôi nói mua rồi nên tôi không có gì là ngạc nhiên cả".

Trước đó ít ngày, Đặng Thùy Trang có chia sẻ tương tự: "Nghe đồn trà xanh mua giải In Top 5 Hoa hậu với giá 150.000 đô la bên xứ chùa vàng. Số mua giải quanh năm nên khúc cuối cũng ráng đu mua được".

Bài đăng khiến dư luận phẫn nộ - Ảnh chụp màn hình

Mặc dù không trực tiếp nhắc tên Thùy Tiên, song với những màn tố "long trời lở đất" trước đó, CĐM dễ dàng nhận ra nhân vật "mua giải" mà chị gái Đặng Thu Thảo nhắc tới không ai khác ngoài Thùy Tiên.

Trước những tin đồn này, bà Teresa Chaivisut - Phó chủ tịch Miss Grand International 2021 đã có câu trả lời trực tiếp: "Ban tổ chức Miss Grand International luôn đặt sự công bằng làm trọng tâm trong việc đánh giá thí sinh từ năm 2013 và chúng tôi vẫn đang cố gắng duy trì giá trị đó. Thùy Tiên không mua giải, cô ấy giành được danh hiệu hoàn toàn nhờ sự thể hiện của bản thân và Việt Nam nên tự hào về viên ngọc quý này".

Đoạn clip "xé giấy nợ" đầy "bão tố" khiến CĐM xôn xao

Chị gái Đặng Thu Thảo là Đặng Thùy Trang đào lại vụ Thùy Tiên xé giấy nợ liên quan đến khoản tiền 1,5 tỷ đồng đã diễn ra vào năm 2019. Theo đó, Thùy Trang cho biết thời điểm đó, cô khẳng định đã hỗ trợ Thùy Tiên số tiền 1,5 tỷ đồng để người đẹp chuẩn bị trang phục, son phấn đầu tư cho cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ.

Tuy nhiên, chị gái Đặng Thu Thảo cho biết sau khi Thùy Tiên đạt được danh hiệu Á khôi thì trốn tránh và có ý không trả nợ nên cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ rất gay gắt. Thậm chí, trong 1 đoạn clip lan truyền trên MXH còn có hình ảnh Thùy Tiên giằng co, xé giấy nợ gây xôn xao. TUy nhiên, về phía đương kim hoa hậu, Thùy Tiên khẳng định không nhận bất kỳ khoản tiền 1,5 tỷ đồng nào, cô và luật sư sẽ nộp đơn nhờ cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ thực hư.

Clip xé giấy nợ gây xôn xao một thời gian dài - Ảnh cắt từ clip

Xôn xao thông tin bị đối thủ "chơi xấu", hạ bệ trước đêm chung kết

Theo đó, Sothida Pokimtheng - đại diện Campuchia bị cho là đã gặp riêng ban tổ chức để đưa đoạn video về lùm xùm xé giấy nợ của Thuỳ Tiên trước đây nhằm tố cáo và hạ bệ cô trước thềm diễn ra đêm chung kết.

Được biết, Thuỳ Tiên nghe được thông tin này qua lời kể của đại diện Thái Lan và một số thành viên ban tổ chức. Trong một video ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội, phía ê-kíp của Thuỳ Tiên tại Việt Nam cũng cho biết đã nắm được thông tin này.

Tuy nhiên, ngày hôm qua 6/12, phía người đẹp Campuchia đã chính thức lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Đại diện phía Campuchia cũng khẳng định Sothida Pokimtheng không bao giờ có phát ngôn tiêu cực về đại diện Việt Nam. Cả hai rất thân thiện và công bằng trong việc cạnh tranh. Ngoài ra, quản lý của mỹ nhân Campuchia cũng gửi lời xin lỗi vì một số cổ động viên nhỏ của Campuchia đã sử dụng một số từ không tốt về Miss Grand Vietnam.

Miss Campuchia khẳng định không nói xấu Thùy Tiên - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh những hào quang và sự tung hô của fan hâm mộ sắc đẹp sau khi nhận chiếc vương miện, Thuỳ Tiên đang đối mặt với loạt sóng gió ở những ngày đầu đương nhiệm.