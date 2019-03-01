2 năm sau ly hôn, diễn viên Gia Bảo bức xúc vì bị chơi bùa ngải khiến gia đình tan nát

Hậu trường 01/03/2019 16:25

Diễn viên Gia Bảo cho biết cuộc sống của anh lâm vào cảnh khó khăn, gia đình tan nát cũng vì bị kẻ xấu hãm hại sau lưng.

Cuối năm 2017, diễn viên Gia Bảo khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi thông báo đã ly hôn với bà xã Thanh Hiền. Anh cho biết vẫn còn tình cảm với vợ cũ nhưng vì không muốn cô phải chịu cảnh ngột ngạt khi sống cạnh mình nên quyết định ký đơn. Nam diễn viên cũng tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân là vì bản thân quá tham công việc, vô tâm.

2 năm sau ly hôn, diễn viên Gia Bảo bức xúc vì bị chơi bùa ngải khiến gia đình tan nát - Ảnh 1
Gia Bảo và Thanh Hiền kết hôn vào năm 2014. Sau thời gian chung sống và có với nhau một nhóc tỳ đáng yêu, cặp đôi quyết định 'đường ai nấy đi' - Ảnh: FBNV

Những tưởng mọi chuyện đã trôi về quá khứ, thế nhưng mới đây Gia Bảo lại bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bức xúc chia sẻ về nguyên nhân khiến gia đình tan nát. Theo đó, nam diễn viên khẳng định đã bị kẻ xấu hãm hại bằng cách chơi bùa ngải.

2 năm sau ly hôn, diễn viên Gia Bảo bức xúc vì bị chơi bùa ngải khiến gia đình tan nát - Ảnh 2
Anh cho biết bị kẻ xấu phá nát gia đình bằng bùa ngải - Ảnh: FBNV

"Xin lỗi mọi người! Vì quá nóng giận không kiềm chế được nên Bảo đã dùng những lời lẽ khá nặng để dằn mặt 1 đứa sống thua loài cầm thú khi mình giúp đỡ nó hết lòng còn nó dùng mọi cách chơi bùa ngải để phá tan nát gia đình mình! Sẽ sớm cho nó lên thớt!", anh viết.

Nam diễn viên còn khẳng định những gì mình nói là hoàn toàn có thật. Anh bị hãm hại suốt 2 năm qua nhưng đến hiện tại không thể chịu đựng được nữa và sẽ quyết chống trả.

2 năm sau ly hôn, diễn viên Gia Bảo bức xúc vì bị chơi bùa ngải khiến gia đình tan nát - Ảnh 3
Nụ cười rạng rỡ của cặp đôi thuở còn mặn nồng. Sau chia tay, Thanh Hiền được quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái - Ảnh: Internet

“Tất cả mọi chuyện là có thật và 2 năm nay Bảo đã phải sống rất khó khăn khi bị hãm hại như thế này! Vì mấy nay nó làm quá nên buộc lòng mình phải lên tiếng! Nếu nó làm tới nữa thì buộc lòng Bảo phải chống trả! Mọi người hãy yên tâm là Bảo vẫn không sao và sẽ dùng những cách thiện lành nhất để bảo vệ bản thân và những người thương yêu! Nghiệp ai tạo nấy lãnh! Đời còn dài lắm!”, Gia Bảo nhấn mạnh.

Mai Phương, Gia Bảo chia sẻ về đàn anh nghệ sĩ nổi tiếng phải chạy xe ôm kiếm sống

Mai Phương, Gia Bảo chia sẻ về đàn anh nghệ sĩ nổi tiếng phải chạy xe ôm kiếm sống

Đàn anh của cả Gia Bảo và Mai Phương là một nghệ sĩ cải lương có tiếng. Vì lo cơm áo gạo tiền cho gia đình mà phải chạy xe ôm grab kiếm sống giữa thời buổi sân khấu cải lương khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo Gia Bảo bị iểm bùa bùa yêu

TIN MỚI NHẤT

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 1 giờ 4 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 1 giờ 16 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 6 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 7 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42