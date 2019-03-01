Diễn viên Gia Bảo cho biết cuộc sống của anh lâm vào cảnh khó khăn, gia đình tan nát cũng vì bị kẻ xấu hãm hại sau lưng.

Cuối năm 2017, diễn viên Gia Bảo khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi thông báo đã ly hôn với bà xã Thanh Hiền. Anh cho biết vẫn còn tình cảm với vợ cũ nhưng vì không muốn cô phải chịu cảnh ngột ngạt khi sống cạnh mình nên quyết định ký đơn. Nam diễn viên cũng tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân là vì bản thân quá tham công việc, vô tâm. Gia Bảo và Thanh Hiền kết hôn vào năm 2014. Sau thời gian chung sống và có với nhau một nhóc tỳ đáng yêu, cặp đôi quyết định 'đường ai nấy đi' - Ảnh: FBNV Những tưởng mọi chuyện đã trôi về quá khứ, thế nhưng mới đây Gia Bảo lại bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bức xúc chia sẻ về nguyên nhân khiến gia đình tan nát. Theo đó, nam diễn viên khẳng định đã bị kẻ xấu hãm hại bằng cách chơi bùa ngải.

Anh cho biết bị kẻ xấu phá nát gia đình bằng bùa ngải - Ảnh: FBNV "Xin lỗi mọi người! Vì quá nóng giận không kiềm chế được nên Bảo đã dùng những lời lẽ khá nặng để dằn mặt 1 đứa sống thua loài cầm thú khi mình giúp đỡ nó hết lòng còn nó dùng mọi cách chơi bùa ngải để phá tan nát gia đình mình! Sẽ sớm cho nó lên thớt!", anh viết. Nam diễn viên còn khẳng định những gì mình nói là hoàn toàn có thật. Anh bị hãm hại suốt 2 năm qua nhưng đến hiện tại không thể chịu đựng được nữa và sẽ quyết chống trả.

Nụ cười rạng rỡ của cặp đôi thuở còn mặn nồng. Sau chia tay, Thanh Hiền được quyền nuôi dưỡng và chăm sóc con gái - Ảnh: Internet “Tất cả mọi chuyện là có thật và 2 năm nay Bảo đã phải sống rất khó khăn khi bị hãm hại như thế này! Vì mấy nay nó làm quá nên buộc lòng mình phải lên tiếng! Nếu nó làm tới nữa thì buộc lòng Bảo phải chống trả! Mọi người hãy yên tâm là Bảo vẫn không sao và sẽ dùng những cách thiện lành nhất để bảo vệ bản thân và những người thương yêu! Nghiệp ai tạo nấy lãnh! Đời còn dài lắm!”, Gia Bảo nhấn mạnh.

Mai Phương, Gia Bảo chia sẻ về đàn anh nghệ sĩ nổi tiếng phải chạy xe ôm kiếm sống Đàn anh của cả Gia Bảo và Mai Phương là một nghệ sĩ cải lương có tiếng. Vì lo cơm áo gạo tiền cho gia đình mà phải chạy xe ôm grab kiếm sống giữa thời buổi sân khấu cải lương khó khăn.

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