Diễn viên Gia Bảo cho biết cuộc sống của anh lâm vào cảnh khó khăn, gia đình tan nát cũng vì bị kẻ xấu hãm hại sau lưng.
- Gia Bảo quyết tâm năm mới phải cưới vợ vì nguyên nhân này
- Hơn 1 năm ly hôn, Gia Bảo bất ngờ hội ngộ cùng vợ cũ
Cuối năm 2017, diễn viên Gia Bảo khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi thông báo đã ly hôn với bà xã Thanh Hiền. Anh cho biết vẫn còn tình cảm với vợ cũ nhưng vì không muốn cô phải chịu cảnh ngột ngạt khi sống cạnh mình nên quyết định ký đơn. Nam diễn viên cũng tiết lộ nguyên nhân đổ vỡ hôn nhân là vì bản thân quá tham công việc, vô tâm.
Những tưởng mọi chuyện đã trôi về quá khứ, thế nhưng mới đây Gia Bảo lại bất ngờ đăng tải dòng trạng thái bức xúc chia sẻ về nguyên nhân khiến gia đình tan nát. Theo đó, nam diễn viên khẳng định đã bị kẻ xấu hãm hại bằng cách chơi bùa ngải.
"Xin lỗi mọi người! Vì quá nóng giận không kiềm chế được nên Bảo đã dùng những lời lẽ khá nặng để dằn mặt 1 đứa sống thua loài cầm thú khi mình giúp đỡ nó hết lòng còn nó dùng mọi cách chơi bùa ngải để phá tan nát gia đình mình! Sẽ sớm cho nó lên thớt!", anh viết.
Nam diễn viên còn khẳng định những gì mình nói là hoàn toàn có thật. Anh bị hãm hại suốt 2 năm qua nhưng đến hiện tại không thể chịu đựng được nữa và sẽ quyết chống trả.
“Tất cả mọi chuyện là có thật và 2 năm nay Bảo đã phải sống rất khó khăn khi bị hãm hại như thế này! Vì mấy nay nó làm quá nên buộc lòng mình phải lên tiếng! Nếu nó làm tới nữa thì buộc lòng Bảo phải chống trả! Mọi người hãy yên tâm là Bảo vẫn không sao và sẽ dùng những cách thiện lành nhất để bảo vệ bản thân và những người thương yêu! Nghiệp ai tạo nấy lãnh! Đời còn dài lắm!”, Gia Bảo nhấn mạnh.