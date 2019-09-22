"Châu là đứa trẻ ngoan, thông minh, lanh lợi. Trong xóm tôi, ai cũng yêu quý cháu. Tôi nhớ ngày xưa lúc cháu biết đi, biết nói, cứ Tết đến, nhà nào cũng muốn cháu vào xông đất đầu năm để lấy lộc may mắn" - Bà Thâm nhớ lại khoảng thời gian tươi đẹp của con trai.

Vợ chồng bà Lê Thị Thâm (58 tuổi, quê ở Phú Yên) có 7 người con. Không may mắn như các anh chị, con trai út của bà là em Hồ Tấn Châu (14 tuổi) bị bại liệt ngay từ lúc 4 tuổi.

Bà Thâm kể: "Tôi nhớ lúc ấy con gần lên 4 tuổi, cháu nó vẫn chơi bình thường với các bạn trong xóm. Bỗng buổi chiều về, cháu nói thấy trong người nóng, dặn tôi đi mua thuốc uống. Tôi sờ trán, thấy cháu nóng thật nên ra tiệm mua thuốc cho con uống.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Châu bị sốt màng não cấp tính, để lại di chứng bị bại liệt vĩnh viễn. Từ đó đến nay đã 10 năm dài đằng đẵng, em phải nằm một chỗ, không nói năng,... mọi hoạt động đều phải nhờ vào người mẹ già yếu.

Sau khi uống, cháu nhanh chóng hạ sốt. Đến sáng hôm sau, tôi lại thấy cháu bị nóng sốt nên đưa lên bệnh viện tỉnh Phú Yên khám. Bác sĩ nói cháu bị viêm phổi. Tôi không yên tâm nên đăng ký nhập viện theo dõi. Ngay trong đêm nhập viện, vào lúc 2 giờ khuya, cháu lên cơn sốt và bị bại liệt cho đến ngày hôm nay. Bác sĩ nói cháu bị sốt màng não cấp tính, cơn sốt lên rất nhanh và không xử lý kịp".

Em Hồ Tấn Châu bị sốt màng não cấp tính, để lại di chứng bại liệt và câm

Cuộc sống của Châu gắn liền với chiếc giường, bệnh viện và những toa thuốc dài. Cho đến khi ý thức được tình trạng của mình, Châu buồn bã nhưng không thể nói thành lời, đôi lúc, nước mắt em tuôn trào. Những lúc ấy, bà Thâm biết con buồn nên liên tục an ủi, động viên con cố gắng.

"Cháu biết mình bị bại liệt, sợ làm khổ cha mẹ nên buồn lắm. Tôi phải an ủi, khuyên con hãy cố gắng ăn cháo, uống thuốc để có sức khỏe sống đời với mẹ. Tuy bị bại liệt và câm nhưng tôi nói gì con cũng hiểu và ngoan ngoãn làm theo" - Người mẹ nhìn con trai xúc động.

Hành trình 10 năm ròng đồng hành cùng con trai bị bại liệt

Suốt 10 năm qua, hành trình Phú Yên - Sài Gòn của hai mẹ con bà Lê Thị Thâm (58 tuổi, quê ở Phú Yên) đã quá quen thuộc. Cứ mỗi tháng, bà Thâm lặn lội ẵm đứa con trai bị bại liệt đến bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM khám bệnh và lấy thuốc uống, duy trì sự sống.

Gia đình bà Thâm làm nghề trồng mía và thuộc diện khó khăn của xã. Thấy gia đình nghèo, các con bà Thâm học đến lớp 6-7 thì nghỉ, ở nhà phụ cha mẹ làm việc đồng áng. Cả gia đình vợ chồng con cái cùng làm lụng, dành dụm mãi mới xây được căn nhà cấp 4 xập xệ, vừa đủ che nắng che mưa.

Bà Thâm buồn rầu kể về hoàn cảnh khó khăn và tai họa ập đến khi đứa con trai mới lên 4 tuổi

Khi con trai lâm bệnh nặng, vợ chồng bà Thâm vay mượn từ khắp mọi nơi, ứng tiền nhà máy đường để chi trả viện phí, thuốc men. Đây cũng là lúc bà nghỉ việc đồng án, ở nhà chăm sóc con từng li từng tí.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi đứa con này vẫn còn nằm liệt một chỗ thì đứa con khác lại lâm bệnh nặng. Năm 2017, người con thứ 5 của bà Thâm là anh Hồ Tấn Thuận bị lao não, phải nhập viện, điều trị tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch TP.HCM ròng rã 2 tháng trời. Vợ chồng bà lại tiếp tục vay mượn từ nhà máy. Hiện tại, sức khỏe anh Thuận đã ổn định nhưng vẫn chưa thể làm việc trở lại.

Vợ chồng bà Thâm vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho con trai

Anh Thuận hết bệnh, trở về sinh hoạt bình thường khiến bà Thâm vui mừng khôn xiết. Bà Thâm trải lòng: "Những nỗ lực của tôi đã có kết quả, con trai tôi còn đi đứng được, sinh hoạt được đã là một sự may mắn lớn.

Còn Châu, cháu bị bại liệt và câm suốt 10 năm qua và hơn thế nữa. Trong khi các bạn cùng trang lứa được học hành, vui chơi, cháu phải nằm một chỗ. Đau lòng thì tôi cũng đã đau lòng, bây giờ, tôi chỉ biết cố gắng hết sức chăm sóc con, để con có cuộc sống tốt hơn".

Biết mẹ cha khó khăn vất vả nuôi các anh và em trai bị bệnh bại liệt, con gái bà Thâm là em Hồ Thị Linh Chi (16 tuổi) rất chăm học hành. Nhiều năm liền, em có thành tích cao trong học tập, đạt danh hiệu học sinh nghèo hiếu học. Em mong mai sau học hành đỗ đạt, có nghề nghiệp ổn định để đỡ đần cho cha mẹ trong việc nuôi em trai và thoát khỏi cảnh nghèo khó. "Con gái tôi học hành cũng giỏi, cháu rất có ý chí. Tôi mong sao mình còn đủ sức khỏe để lo cho cháu Chi ăn học thành tài" - Bà Thâm nói đầy hy vọng.

Khi nghe mẹ tâm sự với chúng tôi về hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Châu khóc, giọt nước mắt chực lăn

Hàng tháng, việc di chuyển từ Phú Yên đến Sài Gòn tốn nhiều chi phí. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình bà Thâm lại khó khăn. Chỉ riêng số tiền vay mượn hàng tháng để đưa con vào Sài Gòn trong suốt 10 năm qua đã rất lớn. Hiện tại, bà Thâm thường xuyên không vay được tiền, túng thiếu chi phí đưa con vào bệnh viện Nhi Đồng 1 tái khám.

Mỗi khi nghe mẹ nói không có tiền đưa vào Sài Gòn khám bệnh, Châu nhìn mẹ buồn bã, nước mắt tuôn trào. Thấy vậy, người mẹ già lại vội vàng chạy đôn chạy đáo đi vay mượn khắp nơi, để có ít chi phí đưa con đi tái khám định kỳ. "Khi ẵm con đi, tôi dặn con, mẹ đã lớn tuổi rồi nên con đừng ưỡn hay lật, làm vậy mẹ không có ẵm nổi. Nghe tôi dặn, con ngoan ngoãn làm theo, lên xe càng ngoan hơn. Con bệnh tật nhưng hiểu và biết thương mẹ, tôi cũng được an ủi phần nào".

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