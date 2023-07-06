Tuyệt chiêu chỉ cần ăn mà khiến cân nặng mỗi tháng tự động giảm 2kg không cần tập nặng

Cách này làm giảm khoảng 360 calo tiêu thụ. Một nghiên cứu gần đây cho thấy thêm súp lơ, bí hoặc cà rốt xay nhuyễn vào món bánh mì, thịt hầm hay các món mì Ý (thêm ít nhất 25% tổng số lượng) sẽ làm tăng chất xơ và giảm calo mà không làm thay đổi mùi vị món ăn.

Nếu bạn loại bỏ món sinh tố, cà phê sữa và nước có ga ra khỏi thực đơn thì có thể giảm trung bình khoảng 500 đến 700 calo tiêu thụ mỗi ngày.

Uống cà phê đen

Bạn có thể hạn chế khoảng 200 calo nếu giảm một nửa hoặc loại bỏ hẳn kem trong cà phê. Nếu bạn không cho đường thì có thể giảm thêm 100 kcal tiêu thụ nữa. Tuy nhiên, cà phê đen cũng không phải là thức uống tốt cho sức khỏe nếu bạn uống quá nhiều. Vì thế đừng nên lạm dụng thức uống này nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Đừng ăn ở ngoài

Bạn tự nấu ăn ở nhà thì có thể giảm đến 1.000 calo tiêu thụ mỗi ngày (tùy thuộc vào món bạn ăn). Bạn hãy nghĩ thử xem, nhiều nhà hàng phục vụ những khẩu phần chứa nhiều chất béo, đường, muối và hạt tinh chế. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến kế hoạch giữ eo của bạn. Vì thế, bạn nên sắp xếp thời gian nấu ăn ở nhà.

Vắt chanh lên salad

Điều này sẽ giúp bạn vẫn có món salad với mùi vị tuyệt vời. Độ ẩm sẽ giúp kết dính các thành phần với nhau và bạn lại có thể giảm bớt 200 calo. Nếu bạn ăn salad 3 lần một tuần và có vắt thêm vài lát chanh thì sẽ giảm được lượng calo nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Nếu ăn ngoài, hãy chọn phần ăn trẻ em

Việc lựa chọn phần ăn trẻ em ở các cửa hàng thức ăn nhanh sẽ giúp bạn giảm thiểu đến 500 calo.

Sử dụng đồ dùng ăn uống có kích cỡ nhỏ

Cách này giúp bạn giảm từ 300 đến 600 calo tiêu thụ. Nếu bạn đổi đồ dùng ăn uống cỡ to thành cỡ nhỏ thì có thể đánh lừa thị giác của mình và từ đó bạn sẽ ăn ít hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Gợi ý thực đơn giảm 2kg trong vòng 7 ngày

Thực đơn 7 ngày sau đây chỉ là những gợi ý để bạn vừa có thể cắt giảm những chất không cần thiết gây tích mỡ thừa, nhưng vẫn cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Bạn có thể tự tính lượng calo mình tiêu thụ hằng ngày, và cắt giảm sao cho mỗi ngày bớt được 600 - 800 calo so với những ngày bình thường.

Thực đơn 1

Ngày 1

Bữa sáng: 1 đĩa gồm dưa leo và cà chua + 1 cái bánh mì nướng + 2 quả trứng luộc + Nước chanh mật ong

Bữa trưa: 1 chén cơm nhỏ + canh khổ qua dồn thịt + 1 đĩa salad rau củ + Nước trà xanh

Bữa tối: 1 chén cơm nhỏ + Rau luộc + Canh cua nấu rau đay

Ngày 2

Bữa sáng: 1 đĩa bánh cuốn + Chuối + Nước chanh ấm

Bữa trưa: 1 chén cơm + Canh bí đao nấu thịt bằm + Táo xanh

Bữa tối: 1 chén cơm + Canh bầu nấu tôm + Rau luộc + Nước ép ổi

Ngày 3

Bữa sáng: Bánh mì bò kho + Nho + Trà xanh

Bữa trưa: 1 chén cơm + Salad rau củ các loại + 2 quả trứng luộc.

Bữa tối: Salad tôm, bưởi + Táo xanh

Ngày 4

Bữa sáng: 1 chén cháo hạt sen + Chuối + Nước ép táo

Bữa trưa: 1 chén cơm + Canh hạt sen với rau củ + Rau luộc

Bữa tối: Rau luộc + Chè hạt sen nha đam (nên nấu ít ngọt)

Ngày 5

Bữa sáng: 1 lát bánh mì + Salad dưa chuột + 1 trứng ốp la + Nước chanh

Bữa trưa: 1/2 chén cơm + Canh bắp cải nấu thịt nạc + Dưa hấu

Bữa tối: 1 bát mì sợi nấu thịt nạc + Rau thơm các loại

Ngày 6

Bữa sáng: 1 bát miến gà + Nước chanh

Bữa trưa: 1/2 chén cơm + Rau luộc + 1 khúc cá biển hấp + Sinh tố đu đủ

Bữa tối: Canh cua đồng nấu rau đay + su su luộc + 2-3 quả bưởi

Ngày 7

Bữa sáng: Bánh cuốn + nước ép táo

Bữa trưa: Cháo cá/ gà

Bữa tối: Canh bắp cải nấu với tôm + sữa chua hy lạp