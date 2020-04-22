Tổng hợp các cách giảm cân hiệu quả nhất cho phái đẹp

Nguyên nhân là do lối sống đô thị hóa khiến cho nhiều người ít vận động tay chân, căng thẳng đầu óc và một chế độ ăn thiếu cân bằng. Chính vì vậy, để giảm cân hiệu quả nhất , bạn cần có một chế độ dinh dưỡng khoa học - đây là yếu tố quyết định đến 70% sự thành công trong quá trình giảm cân. Bên cạnh đó, bạn cần tập luyện đúng cách và nghỉ ngơi hợp lý, việc này không chỉ mang lại vóc dáng lý tưởng mà còn giúp bạn giữ gìn vẻ đẹp trẻ khỏe và tươi mới.

Mỡ thừa sẽ tích tụ theo thời gian, tích tụ ở bụng sau đó đến đùi và tay, rất khó loại bỏ nếu như bạn không thực sự quyết tâm và áp dụng chưa đúng phương pháp. Hiện nay, tình trạng dư thừa cân nặng và béo phì ở Việt Nam đang ngày càng gia tăng, nhất là ở khu vực thành thị. Tỷ lệ ở trẻ em thành thị bị thừa cân, béo phì lên đến 40%, đây là một con số đáng báo động.

Để đạt chuẩn tỷ lệ cơ thể, dáng vóc săn chắc, tổng số calo được phân bổ như sau: 55% lấy từ carbohydrates, 15% từ protein và 30% chất béo (thành phần không được vượt quá 10% từ các dạng chất béo bão hòa). Chính vì vậy, phái đẹp cần giảm ăn các loại thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất béo bão hòa, đường, muối… thay vào đó tăng cường ăn trái cây tươi giàu khoáng chất, vitamin, chất xơ, sẽ giúp cho quá trình tiêu hóa được tốt hơn để đạt được trạng thái no lâu.

Để giảm cân hiệu quả nhất một cách làm mạnh và an toàn, trước tiên phái đẹp cần phải điều chỉnh chế độ dinh dưỡng hàng ngày của mình. Do đó, bạn cần phải xây dựng khẩu phần ăn ít calo, để giúp cơ thể điều chỉnh mức tiêu thụ chất dinh dưỡng.

Ăn uống khoa học sẽ giúp giảm cân nhanh chóng

Tuy nhiên, vì một lý đặc biệt nào đó, bạn cần giảm cân nhanh trong thời gian ngắn thì bạn có thể áp dụng chế độ ăn kiêng ngắn hạn, cũng mang lại hiệu quả rất tốt. Để đảm bảo vấn đề về sức khỏe, bạn hãy tham khảo và áp dụng một số biện pháp sau đây:

Cách giảm cân bằng cần tây

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, rau cần tây đích thực là một nguyên liệu tuyệt vời giúp các chị em giảm cân hiệu quả. Bởi trong 100g lá cần tây chứa khoảng 6,3% protein, 2,1% chất khoáng tố vi lượng, 0,6% lipit cùng rất nhiều chất xơ, vitamin và dưỡng chất khác như vitamin A, vitamin B, vitamin C…

Nhờ vào những thành phần dưỡng chất này mà ăn cần tây hoặc uống nước ép rau cần tây đều giúp cơ thể no lâu nhưng lại không cung cấp quá nhiều calo, giúp chị em giảm cân, giảm mỡ bụng an toàn, hiệu quả. Các chị em nên uống khoảng 500ml nước ép cần tây vào mỗi buổi sáng, trước khi ăn để quá trình tiêu hóa được thúc đẩy. Bạn cần phải ăn sáng sau đó khoảng 15-30 phút để được cung cấp năng lượng, sẽ đạt được hiệu quả giảm cân tốt nhất.

Cách ăn chuối giảm cân

Chuối là một trong những thực phẩm các chị em có thể lựa chọn để giảm cân. Chuối cung cấp các vitamin cần thiết, khoáng chất và tinh bột kháng không hòa tan, hạ thấp chỉ số đường huyết, cải thiện quá trình tiêu hóa và bắt đầu quá trình đốt cháy chất béo.

Để phục vụ cho mục đích giảm cân, bạn cần quan tâm đến việc ăn chuối vào thời gian nào là tốt nhất. Theo đó, bạn nên ăn chuối vào buổi sáng cùng với một số trái cây khác hoặc bột yến mạch có thể giúp đốt cháy chất béo được lưu trữ.

Bên cạnh đó, chuối rất giàu kali, carbohydrate, vitamin, chất xơ, khoáng chất, và năng lượng nên có thể ăn trước giờ tập luyện thể dục. Trong 100 gram chuối có thể cung cấp cho cơ thể gần 90 calo, giúp người ăn cảm thấy có nhiều năng lượng, giúp giảm mức độ thèm ăn và ngăn ngừa bạn nhai thức ăn không lành mạnh có thể dẫn đến tăng cân.

Cách giảm cân với mật ong

Mật ong có chứa 2 thành phần chính là Glucose và Fructose cùng khoảng 70 loại vitamin và khoáng chất khác nhau. Glucose và Fructose lại là 2 loại đường rất dễ hấp thụ, không cần phải qua giai đoạn trung gian sẽ đi thẳng vào máu nên sẽ không gây tích tụ mỡ bụng.

Uống nước mật ong giúp giảm cân hiệu quả

Bên cạnh đó, các loại acid amin, vitamin và khoáng chất có trong mật ong còn giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, gia tăng tốc độ chuyển hóa chất béo dư thừa trong cơ thể thành năng lượng, thúc đẩy quá trình làm giảm mỡ thừa tích tụ ở vùng bụng. Chính vì vậy, sau khi ăn, nếu bạn uống 1 ly nước ấm pha mật ong sẽ hỗ trợ giảm cân hiệu quả, đặc biệt là sau bữa ăn tối.

Chế độ tập luyện giảm cân hiệu quả nhất

Cân nặng sẽ giảm xuống khi cơ thể sử dụng nhiều năng lượng cho công việc, vận động hoặc chuyển hóa nhiều hơn việc cơ thể hấp thụ năng lượng khi ăn uống và bổ sung chất dinh dưỡng. Do đó, bên cạnh việc xây dựng chế độ ăn, bạn cần phải vận động thường xuyên để đốt cháy mỡ thừa, làm săn chắc cơ bắp giảm trọng lượng cải thiện tình trạng thừa cân đang gặp phải.

Chính vì vậy, để giảm cân lâu dài và vĩnh viễn việc xây dựng chế độ ăn uống và vận động phải được duy trì lâu bền thì cơ thể mới gọn đẹp mà vẫn khỏe mạnh. Do đó, bạn cần có kế hoạch tập luyện cụ thể theo từng giai đoạn, từ dễ đến nâng cao.

Vận động thường xuyên giúp giảm cân hiệu quả

Ban đầu, bạn hãy đi bộ, không những giúp đốt cháy năng lượng mà còn rất tốt cho xương, tim mạch, giảm căng thẳng, giảm đau cơ và đau đầu. Bạn hãy tranh thủ đi bộ bất kỳ khi nào, bất kỳ đâu mà không bị cản trở. Càng đi bộ nhiều thì sẽ tiêu hao được nhiều năng lượng.

Bên cạnh đó, hàng ngày bạn hãy tích cực tự làm việc nhà, sử dụng cầu thang bộ, đi bộ hoặc đi xe đạp cho những khoảng cách gần… những hoạt động này cũng sẽ giúp bạn đốt cháy mỡ thừa rất tốt.

Để không chán và có thể duy trì được việc vận động dài lâu, bạn hãy thay đổi chương trình luyện tập hiện tại sang một thể loại khác hoặc tăng cường độ tập luyện lên để trải nghiệm niềm vui từ việc tập luyện.

Điều chỉnh lối sống hỗ trợ giảm cân nhanh chóng

Sống lành mạnh và sinh hoạt khoa học cũng là một cách giảm cân an toàn cho phái đẹp. Chính vì vậy, bên cạnh việc ăn uống, luyện tập, bạn cần quan tâm hơn đến thời gian nghỉ ngơi và giấc ngủ của mình.

Bởi ngủ đúng cách sẽ tác động lên nội tiết tố cơ thể và tăng cường công dụng giảm cân trong đêm, đốt cháy mỡ nội tạng thường tích tụ ở vòng bụng.

Các nghiên cứu gần đây đã chứng minh được nội tiết tố melatonin tiết ra trong khi ngủ có tác dụng đáng kể trong việc hạn chế mỡ thừa nội tạng ở bụng. Loại hormone này chịu trách nhiệm kích thích sự trao đổi chất chuyển hóa “mỡ nội tạng trắng” thành loại “mỡ nâu” tốt cho sức khỏe hơn.

Ngủ đủ giấc cũng giúp giảm cân hiệu quả

Nội tiết tố melatonin được sản xuất bởi tuyến yên vào thời điểm buổi tối khi cơ thể chìm vào giấc ngủ tự nhiên. Vì vậy, để giảm cân hiệu quả, bạn cần ngủ đủ 7 – 8 tiếng một đêm, giờ ngủ cũng như giờ thức dậy cần đều đặn mỗi ngày, hạn chế thay đổi lịch ngủ.

Qua đây có thể thấy được, chế độ dinh dưỡng, vận động, sinh hoạt hàng ngày có tác động rất lớn đến quá trình giảm cân. Vì vậy, bạn hãy tự xây dựng cho mình một thực đơn giảm cân khoa học, kết hợp với vận động thường xuyên và nghỉ ngơi hợp lý để giảm cân hiệu quả nhất, sớm sở hữu vóc dáng chuẩn mà vẫn đảm bảo sức khỏe.