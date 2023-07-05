Kombucha là gì mà "hot rần rần" khắp MXH, chị em kéo nhau mua về uống giảm cân?

Giảm cân 05/07/2023 07:19

Kombucha là một thức uống chua ngọt có ga được làm từ trà. Nhiều người nói rằng nó giúp kiểm soát hoặc ngăn ngừa nhiều rủi ro sức khỏe.

Trà kombucha là gì?

Có khá nhiều thông tin nói về tác hại của trà kombucha. Song, một số người vẫn còn chưa biết đây là đồ uống như thế nào, có tốt như trà xanh hay không?

Kombucha là thức uống lên men được làm từ trà xanh hoặc trà đen, đường, vi khuẩn và men. Một số nhà sản xuất thêm vào đó các thành phần khác để tăng thêm hương vị và sự thơm ngon, chẳng hạn như thảo mộc, nước trái cây… Thức uống này có nguồn gốc từ Trung Quốc, được sử dụng qua hàng nghìn năm vì nó có nhiều lợi ích.

Kombucha là gì mà 'hot rần rần' khắp MXH, chị em kéo nhau mua về uống giảm cân? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giá trị dinh dưỡng của kombucha

Bên cạnh thắc mắc “Kombucha là gì?”, thành phần dinh dưỡng và lượng calo có trong thức uống này cũng được nhiều người quan tâm.

Kombucha là thức uống giàu lợi khuẩn probiotic. Ngoài ra, trà kombucha còn nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất như:

  • Acid hữu cơ như axid lactic và axit axetic. Axid lactic có thể giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Axit axetic có khả năng kháng vi khuẩn tốt.
  • Chất chống oxy hóa bao gồm polyphenol.
  • Enzyme giúp tiêu hóa và hấp thụ dưỡng chất hiệu quả hơn. 
  • Vitamin và khoáng chất như vitamin B, axit folic.

Giá trị dinh dưỡng cụ thể của kombucha có thể thay đổi tùy thuộc vào quá trình lên men và thành phần nguyên liệu sử dụng. Vì thế, để biết thông tin chính xác về giá trị dinh dưỡng, bạn cần đọc kỹ nhãn thông tin dinh dưỡng của sản phẩm kombucha.

Kombucha là gì mà 'hot rần rần' khắp MXH, chị em kéo nhau mua về uống giảm cân? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của trà Kombucha

Trà kombucha là nguồn lợi khuẩn tiềm năng

Quá trình lên men làm cho trà kombucha có một nguồn lợi khuẩn tốt. Đây chính là những sinh vật sống giúp cân bằng vi khuẩn tốt và xấu trong đường ruột, giúp cơ quan này khỏe mạnh.

Ngoài ra, trà kombucha còn tốt cho các bộ phận khác như tim, gan và hệ thần kinh.

Tác dụng hỗ trợ giảm cân

Bạn không cần phải băn khoăn “Kombucha có tác dụng gì? Kombucha có giúp giảm cân không?”. Với thành phần dinh dưỡng và lượng calo thấp, kombucha có thể giúp bạn kiểm soát cân nặng của mình.

Trà kombucha có thể hỗ trợ quá trình giảm cân nếu bạn thay thế kombucha có calo thấp cho các loại đồ uống có đường và calo cao.

Có đặc tính kháng khuẩn

Đây là một nguồn giàu men vi sinh và chất chống oxy hóa. Nó có đặc tính kháng khuẩn và đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và lượng đường trong máu.

Ngoài ra, trà kombucha còn được khẳng định là có khả năng giảm viêm, tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ trao đổi chất.

Kombucha là gì mà 'hot rần rần' khắp MXH, chị em kéo nhau mua về uống giảm cân? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giàu chất chống oxy hóa 

Tác dụng của kombucha đến từ những chất chống oxy dồi dào như polyphenol. Những chất này có khả năng bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương do gốc tự do gây ra. Bổ sung thêm kombucha vào chế độ dinh dưỡng có thể giúp giảm viêm và bảo vệ khỏi tổn thương mô.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Kombucha có tác dụng gì đối với đường ruột của bạn? Loại thức uống lên men này chứa các lợi khuẩn probiotic. Nhờ đó, uống trà kombucha có thể giúp bạn cân bằng vi khuẩn đường ruột và tăng cường hệ tiêu hóa. 

Theo Trung tâm NIH, bổ sung thêm probiotics có thể giúp bạn cải thiện những tình trạng:

  • Tiêu chảy liên quan đến sử dụng kháng sinh
  • Bệnh viêm ruột
  • Hội chứng ruột kích thích 

Tăng cường hệ miễn dịch

Công dụng của probiotic trong kombucha là gì? Probiotic có thể tăng sức đề khác của bạn nhờ vào khả năng kích thích hoạt động của hệ miễn dịch và giúp duy trì cân bằng vi khuẩn trong cơ thể.

Ngoài ra, một nghiên cứu đã chỉ ra đặc tính kháng khuẩn trong kombucha có thể do  axit axetic hoặc các thành phần khác. Trong một Tổng quan nghiên cứu năm 2019 cho thấy có nhiều nghiên cứu về lợi ích của kombucha trên động vật, nhưng chỉ có duy nhất 1 nghiên cứu trên người. Các nhà nghiên cứu vẫn tin rằng kombucha vẫn có tiềm năng lợi ích với sức khỏe con người, nhưng vẫn cần nhiều nghiên cứu hơn cho thông tin này.

Kombucha là gì mà 'hot rần rần' khắp MXH, chị em kéo nhau mua về uống giảm cân? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Tác hại của trà kombucha

Việc sử dụng quá nhiều trà kombucha có thể khiến bạn phải đối mặt với một số vấn đề sau: 

Thừa cân, béo phì

Một trong những tác hại của trà kombucha thường thấy đó chính là tình trạng không kiểm soát được cân nặng, dẫn đến thừa cân. Trên thị trường, kombucha được sản xuất và đóng gói với nhiều dung tích khác nhau, đồng nghĩa với lượng calo trong từng sản phẩm không giống nhau. 

Bên cạnh một số sản phẩm kombucha chứa ít calo, cũng có các sản phẩm khác chứa hàm lượng calo lên tới 120. Do đó, khi dùng trà kombucha quá nhiều, cơ thể bạn sẽ hấp thụ lượng calo dư thừa tạo ra các mô mỡ, kết hợp với việc không luyện tập thể dục thể thao điều độ sẽ gây ra tình trạng thừa cân, béo phì. 

Đầy hơi, rối loạn tiêu hóa

Công dụng nổi bật của trà kombucha liên quan tới hệ tiêu hóa, giúp đường ruột hoạt động tốt hơn bởi loại trà này có chứa men vi sinh và vi khuẩn có lợi. Tuy nhiên, khi uống quá nhiều kombucha sẽ có thể gây ra những phản ứng ngược. 

Nghiên cứu cho thấy trong kombucha có chứa ga, sản sinh ra cacbondioxit (CO2), khi đưa quá nhiều vào cơ thể sẽ tác động tới hệ tiêu hóa, gây ra hiện tượng đầy hơi. Bên cạnh đó, kombucha còn chứa nhiều hợp chất khác gây khó tiêu. 

Dư thừa đường 

Để phục vụ nhu cầu thích đồ ngọt của nhiều người, một số sản phẩm trà kombucha được làm ngọt bằng nước ép trái cây hoặc đường mía. Trong những sản phẩm này sẽ có hàm lượng đường cao hơn bình thường. Do đó, khi thường xuyên uống trà kombucha cơ thể sẽ tiêu thụ dư thừa lượng đường, gây ra những vấn đề xấu cho sức khỏe. 

Tác hại của việc thừa đường đó là gây ức chế tế bào đốt chất béo, gây rối loạn trao đổi chất trong cơ thể, thừa cân, béo phì. Thừa đường cũng ảnh hưởng rất nhiều tới sức khỏe tim mạch, gia tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nguy hiểm như: bệnh tiểu đường, bệnh gan nhiễm mỡ, làm suy giảm hệ thống miễn dịch, gây tình trạng mất ngủ,... Tốt nhất, bạn nên tìm những sản phẩm kombucha có ít hơn 4gr đường. 

Kombucha là gì mà 'hot rần rần' khắp MXH, chị em kéo nhau mua về uống giảm cân? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh hưởng tới sức khỏe của một số người dùng

Hầu hết các loại kombucha đều an toàn với người dùng. Tuy nhiên, một số trường hợp người sử dụng lại không có lợi. 

Kombucha là loại đồ uống lên men, có chứa hỗn hợp các loại vi khuẩn và nấm lên men. Trong một số trường hợp, vi khuẩn có thể phát triển và tạo cơ hội gây nhiễm trùng ở một số người, đặc biệt là những người có hệ miễn dịch kém như: người nhiễm HIV, suy gan, suy thận, người bị ung thư,... 

Hấp thụ quá nhiều lượng caffein vào cơ thể

Ngoài ra, tác hại của trà kombucha đó chính là dung nạp quá nhiều caffein vào cơ thể. Bởi thành phần của trà thường được làm từ trà đen hoặc trà xanh, mà những loại này đều có chứa hàm lượng caffein nhất định.

Giống như việc dư thừa lượng đường, khi dư thừa caffein trong cơ thể, bạn có thể sẽ gặp phải những vấn đề về sức khỏe, phải kể đến đó là hiện tượng lo lắng, bồn chồn, ngộ độc caffein, mất cân bằng nội tiết,... Nếu uống trà kombucha quá nhiều trước khi đi ngủ có thể gây khó ngủ, ngủ không sâu giấc,...

Kombucha là gì mà 'hot rần rần' khắp MXH, chị em kéo nhau mua về uống giảm cân? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

 

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