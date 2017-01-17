Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký Phạm Băng Băng đoạt danh hiệu “Nữ Hoàng Weibo”

Đêm Hội Weibo là một sự kiện uy tín và được tổ chức thường niên để tôn vinh những đóng góp của những nghệ sỹ đối với mạng xã hội.

Năm nay, Đêm Hội Weibo được tổ chức vào ngày 16 tháng 1, đêm hội quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như Phạm Băng Băng, Triệu Vy, nhóm TFBoys, cặp đôi Đường Yên – La Tấn, Trương Thiên Ái, Lưu Đào, Vương Khải, Mã Tư Thuần…

Vượt qua rất nhiều ứng viên nặng ký, với những cống hiến của mình trong suốt một năm qua người đẹp Phạm Băng Băng đã đoạt giải Nữ Thần Weibo, nhóm nhạc đình đám TFBoys đã có được ngôi vương ở hạng mục dành cho nam.