Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký Phạm Băng Băng đoạt danh hiệu “Nữ Hoàng Weibo”

Giải trí 17/01/2017 10:16

Một sự kiện được truyền thông Hoa ngữ đặc biệt quan tâm trong những ngày này đó là “Đêm Hội Weibo”, tham gia sự kiện này đều là những ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ.

Đêm Hội Weibo là một sự kiện uy tín và được tổ chức thường niên để tôn vinh những đóng góp của những nghệ sỹ đối với mạng xã hội.

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký Phạm Băng Băng đoạt danh hiệu “Nữ Hoàng Weibo” - Ảnh 1
Phạm Băng Băng và nhóm TFBoys xứng đáng với danh hiệu "Queen" và "King" của năm

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký Phạm Băng Băng đoạt danh hiệu “Nữ Hoàng Weibo” - Ảnh 2
Phạm Băng Băng lộng lẫy trong giây phút nhận giải

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký Phạm Băng Băng đoạt danh hiệu “Nữ Hoàng Weibo” - Ảnh 3

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký Phạm Băng Băng đoạt danh hiệu “Nữ Hoàng Weibo” - Ảnh 4
Với những đóng góp của mình trong năm 2016 Phạm Băng Băng đã trở thành "Nữ Hoàng Weibo"

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký Phạm Băng Băng đoạt danh hiệu “Nữ Hoàng Weibo” - Ảnh 5

Năm nay, Đêm Hội Weibo được tổ chức vào ngày 16 tháng 1, đêm hội quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng như Phạm Băng Băng, Triệu Vy, nhóm TFBoys, cặp đôi Đường Yên – La Tấn, Trương Thiên Ái, Lưu Đào, Vương Khải, Mã Tư Thuần…

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký Phạm Băng Băng đoạt danh hiệu “Nữ Hoàng Weibo” - Ảnh 6
"Tiểu Yến Tử" - Triệu Vy cũng có mặt tại "Đêm Hội Weibo" năm nay

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký Phạm Băng Băng đoạt danh hiệu “Nữ Hoàng Weibo” - Ảnh 7

Vượt qua nhiều ứng viên nặng ký Phạm Băng Băng đoạt danh hiệu “Nữ Hoàng Weibo” - Ảnh 8
Đã rất lâu hai người đẹp mới có dịp hộ ngộ

Vượt qua rất nhiều ứng viên nặng ký, với những cống hiến của mình trong suốt một năm qua người đẹp Phạm Băng Băng đã đoạt giải Nữ Thần Weibo, nhóm nhạc đình đám TFBoys đã có được ngôi vương ở hạng mục dành cho nam.

 

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn phối đồ tập thể dục

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 12 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Phát hiện "vật thể lạ" khổng lồ trôi dạt vào bãi biển

Video 1 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 2 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn