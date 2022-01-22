Vân Hugo và chồng ra Hà Nội ăn tất niên sớm cùng hội bạn thân đình đám

Vân Hugo đã về Hà Nội ăn tất niên cùng hội bạn thân.

Vài giờ trước, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Quỳnh Nga chia sẻ loạt ảnh tất niên sớm cùng nhóm nghệ sĩ thân thiết, trong đó có vợ chồng Vân Hugo. Cô đã trở về Hà Nội để gặp gỡ bạn bè cũng như thăm người thân và đón Tết Nguyên đán.

Trong bữa tiệc tất niên sớm này có sự xuất hiện của rất nhiều gương mặt nổi tiếng. Ngoài vợ chồng Vân Hugo còn có Á hậu Thụy Vân, diễn viên Việt Anh, Quỳnh Nga, Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, MC Thái Dũng, ca sĩ Lưu Hương Giang. Bên cạnh sự tái ngộ của Vân Hugo cùng ông xã, cặp đôi tin đồn Việt Anh - Quỳnh Nga cùng chung khung hình cũng gây nhiều chú ý.

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Sau khi đến với người chồng thứ hai, Vân Hugo và con trai chuyển hẳn vào TP. HCM định cư. Hiện tại, Vân Hugo mang bầu lần hai được 6 tháng.

Vân Hugo bất ngờ tiết lộ việc mang thai lần hai với bạn trai doanh nhân Nhân dịp sinh nhật tuổi mới của mình, Vân Hugo đã vui mừng tiết lộ việc đang mang bầu lần 2.

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