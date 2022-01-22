Lý Nhã Kỳ: Tôi sẵn sàng bỏ Rolls Royce đi xe máy, ngồi lề đường vì người yêu

Đồng thời, Liên Bỉnh Phát cũng tiết lộ là người nghiêm túc trong tình cảm, khác xa mọi người hình dung về một nghệ sĩ đa tình. Anh thổ lộ: “Nghệ sĩ thường rất “phiêu” theo cảm xúc, chuyện tình yêu của họ cũng đa dạng. Tuy nhiên, tôi thì không, kinh nghiệm tình trường của tôi rất ít, không đa dạng. Ví dụ, người ta có thể yêu người khác giới, cùng giới, yêu người bằng tuổi hay nhỏ tuổi hơn… Còn tôi thì thiếu điều đó”.

Tiết lộ với Lý Nhã Kỳ , Liên Bỉnh Phát cho biết anh rất kín tiếng về chuyện tình cảm, không bao giờ “bán chuyện đời tư” để thu hút dư luận. Diễn viên phim Song Lang bộc bạch: “Công việc của nghệ sĩ là làm nghệ thuật, làm giải trí để phục vụ khán giả. Tôi luôn mong muốn sẽ có sản phẩm hay để ghi dấu hơn những việc ngoài lề”.

“Có những người đàn ông đứng trước tôi nhưng không tự tin vì kiến thức, vì kinh tế hay sự nổi tiếng. Họ không tự tin bước đi cùng tôi. Tôi sẵn sàng bỏ xe Rolls Royce để đi xe máy, tôi bỏ những buổi trà chiều để đi ăn kem hay thậm chí những bữa tiệc sang trọng. Nhưng người ta không tin tôi thật lòng làm vậy. Họ cảm thấy không an toàn, không biết tôi sẽ làm được như vậy trong bao lâu…”, nữ doanh nhân chia sẻ.

Đồng cảm với đàn em, Lý Nhã Kỳ cho biết bản thân rất chân thành khi yêu, luôn khao khát có một tình yêu dung dị. Nữ diễn viên sẵn sàng từ bỏ cuộc sống xa hoa, đi xe máy, ăn uống lề đường cùng người mình yêu. Tuy nhiên, nhiều người lại không tin điều này và hầu như luôn từ chối tiến tới với cô do mặc cảm.

Tại đây, nam diễn viên liền “gỡ rối” cho Lý Nhã Kỳ. Anh cho rằng Lý Nhã Kỳ đơn độc là do chưa tìm được người phù hợp và có tình cảm đủ lớn với nữ diễn viên. Liên Bỉnh Phát cũng khuyên Lãnh sự danh dự Rumani cứ mạnh dạn yêu và mở lòng với những mối quan hệ mới. “Nếu chọn sai thì chọn lại… Ở đâu đó sẽ có mảnh ghép phù hợp với chị. Chị và người đó sẽ bù đắp cho nhau những thiếu sót để hoàn thiện cuộc đời”, anh nói.

Tại đây, cả hai cũng có dịp nhắc lại lần đầu gặp gỡ, sau đó trở thành bạn bè thân thiết. Lý Nhã Kỳ thẹn thùng khi cho biết từ lần đó đến giờ, nữ diễn viên luôn “ê mặt” vì khóc quá nhiều trước mặt Liên Bỉnh Phát. Nam diễn viên bất ngờ hé lộ nguyên nhân: “Sau buổi quay show, tôi có về phủ thờ dự đám giỗ bố chị ấy. Ấn tượng đầu tiên về chị Kỳ là một cô gái khóc nhè"

Lý Nhã Kỳ tâm sự chuyện tình yêu với Liên Bỉnh Phát

Đáp lại, Lý Nhã Kỳ cho biết năm nào đám giỗ người bố quá cố, cô cũng không kiềm được xúc động. “Khi tôi thành công thì bố tôi đã mất. Điều nuối tiếc cả đời, không bao giờ bù đắp được chính là mất người thân. Tôi luôn dằn vặt bản thân tại sao mình không thành công sớm hơn chút nữa để bố hưởng. Đến giờ đã 17 năm trôi qua, tôi vẫn không thể nguôi ngoai. Ngoài ra, tôi cũng không dám đặt tình cảm cho ai, vì sợ mất thì mình chịu không nổi. Mỗi lần như vậy, tôi rất ám ảnh”, Cựu Đại sứ du lịch tâm sự.

Không kém cạnh, Lý Nhã Kỳ cũng hé lộ “sự cố” nhớ đời của diễn viên phim Ngôi nhà bươm bướm. Cô dí dỏm kể lại cuộc họp mặt cùng đàn em và bạn bè trong lần đầu. Lúc đó, vì uống quá nhiều rượu nên nam diễn viên nôn mửa liên tục, thậm chí phải nhập viện. Liên Bỉnh Phát “đỏ mặt” cho biết anh không uống nhiều rượu nên thường lâm cảnh “dở khóc dở cười” khi đi dự tiệc cùng hội bạn.

Bên cạnh đó, Lý Nhã Kỳ cũng thích thú lắng nghe Liên Bỉnh Phát tiết lộ về những điều giản dị trong cuộc sống của anh. Nữ diễn viên cho biết cô quý trọng đàn em vì sự chân thành, thẳng thắn và biết chia sẻ cùng người khác.

Về phần mình, cô tự nhận là người vui vẻ, hoạt ngôn nhưng đôi lúc rất trầm lắng vì lối sống nội tâm. Cuộc sống độc thân khá tự do nhưng lắm lúc cũng nhiều nỗi buồn. Vì thế, Lý Nhã Kỳ cho biết bạn bè, đồng nghiệp là những người vô cùng quan trọng giúp cô vượt qua khó khăn.