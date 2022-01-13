Lý Nhã Kỳ phản ứng thế nào sau khi đọc status nhắc đến tên mình của vợ Minh Tiệp?

Vài ngày trước, Lý Nhã Kỳ gây bất ngờ khi cho biết bản thân muốn hẹn hò với 3 mỹ nam trong showbiz có tên chữ cái đầu là B,T và V trong talkshow do mình làm host. Lập tức, ai nấy đều suy đoán người có tên viết tắt là T chính là Minh Tiệp. Vì cả hai từng tham gia chung một dự án điện ảnh "Giá mua một thượng đế" và từng hẹn hò một thời gian. Ngay sau đó, vợ của Minh Tiệp là người đẹp Dương Phạm có phản ứng dí dỏm trên Facebook của mình rằng: "Ngày xưa trông anh diễn viên này ngon giai phết nhỉ? Hồi mới lấy nhau, dọn nhà thấy còn nhiều ảnh với "bạn cũ" lắm. Thấy anh ý trân trọng quá khứ mà được cái ảnh nào cũng đẹp nên thôi, cứ để anh ấy giữ gìn cho vui". Dưới phần bình luận, Minh Tiệp cũng bày tỏ: "Ngày xưa trông thế thôi, nội thất chưa đâu vào đâu đâu. Bây giờ dậy thì, thì khiêng con nhà người ta về để dùng như phá".

Vợ Minh Tiệp nhắc về chuyện xưa của chồng và Lý Nhã Kỳ với thái độ trân trọng

Mới đây, Lý Nhã Kỳ đã có động thái phản hồi sau khi xem status của bà xã người yêu cũ. Người đẹp họ Lý chia sẻ: "Vô tình xem được tấm ảnh bà xã anh Tiệp post mình nhớ lại giữa anh em chúng tôi trước kia có nhiều kỷ niệm vui khi tham gia chung phim "Giá mua một thượng đế". Do bối cảnh quay ở Bến tre nên toàn bộ anh em ê kíp đoàn phim cũng có thời gian gắn bó với nhau thân thiết. Lúc đó, anh vừa là diễn viên đàn anh của tôi mà còn là diễn viên đang hot ở Hà Nội vào, nên tôi rất hồi hộp và sợ cộng tác chung phim với anh, nào ngờ khi làm việc mới thấy anh là người thân thiện, vui vẻ và rất đàn anh, luôn hỗ trợ, chỉ dẫn, truyền đạt cho đàn em như tôi trong quá trình quay phim. Anh ấy cũng là người đàn anh trong giới đến giờ tôi vẫn nể trọng. Và bây giờ càng nể hơn khi bà xã anh kể lại anh vẫn trân trọng và lưu hình ảnh các nghệ sĩ quay chung phim như kỷ niệm đẹp ngày tháng tuổi trẻ làm phim. Vote anh 1.000 like nha anh Tiệp ơi".