Đen Vâu mới phát hành bài rap 'Mang tiền về cho mẹ'. Rapper trở lại với MV Mang tiền về cho mẹ, ra mắt ngày 29/12/2021, là sản phẩm đạt hiệu ứng tốt nhất thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, bên cạnh nhận được cơn mưa lời khen của đông đảo khán giả thì có một số ý kiến cho rằng trong lời bài hát ' Mang Tiền Về Cho Mẹ ' với quan điểm "Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ" của Đen Vâu trong ca khúc là quá thực dụng bởi thật đáng lo ngại nếu một số bộ phận giới trẻ hiện nay chỉ mang lối suy nghĩ chỉ cần mang tiền và không đem lại muộn phiền cho bố mẹ là đã đủ. Khi khắc họa hình tượng của nhân vật 'Mẹ', Đen Vâu cần cân nhắc để có thể mang đến một thông điệp tích cực và đầy tính nhân văn hơn.

Đen Vâu đóng vai thanh niên làm nhiều nghề lao động chân tay để mưu sinh trong MV. (Ảnh: FB Đen Vâu)

Dẫn tin từ báo Vietnamnet, Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai (Đại học Khoa học Ứng dụng Amsterdam, Hà Lan) đặt vấn đề: "Tiền quan trọng thật, nhưng có cần nhấn mạnh đến mức ấy không? Nhất là sau mấy năm Covid-19, xoáy vào việc dùng tiền để chứng tỏ chữ hiếu, tuy không sai với thiên hạ và đúng với mình, nhưng có vô tình khiến vài kẻ nghèo khó phải chạnh lòng?".

Thạc sĩ tâm lý Lê Minh Huân đồng tình. Anh nêu quan điểm chuyện "mang tiền về cho mẹ" với VietNamNet: "Tôi tin mẹ sẽ vui khi con cái mang tiền về cho mẹ nhưng phải có tình thương trong đó. Chứ mang về như nghĩa vụ thì mẹ sẽ "thà dẹp còn hơn".

Ở một góc nhìn khác, các khán giả đón nhận ca khúc này với những suy nghĩ khách quan hơn, nhiều người cho rằng sau khi nghe bài hát của Đen Vâu như được tiếp thêm động lực.

Đen Vâu được đông đảo khán giả đón nhận. (Ảnh: chụp màn hình)

MV Mang Tiền Về Cho Mẹ qua đó tập trung mô tả văn hóa sống và lao động của phần lớn người Việt. Đến nay, MV vẫn ở vị trí Top 1 video thịnh hành trên YouTube với 30 triệu lượt xem.