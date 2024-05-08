Thấy vợ mặc đồ để lộ điểm khó coi đồng nghiệp phá lên cười trêu ghẹo, chồng ngay lập tức làm một việc khiến cả đám ‘đứng hình’

Tâm sự 08/05/2024 15:33

Vợ anh trước kia rất xinh đẹp, bây giờ cũng vẫn đẹp nhất trong mắt anh, em có vết rạn hay ngực bị sệ cũng là do sự hy sinh vì gia đình, nhờ vậy anh càng yêu em nhiều hơn.

Thế nhưng, không phải ông chồng nào cũng vậy, thực tế vẫn có những người chồng tuyệt vời mà chị em cần trân trọng.

Từ khi cưới Vân về làm vợ, Bình chưa bao giờ để cô phải khổ, phải rơi 1 giọt nước mắt nào. Thậm chí mẹ anh từ 1 người mẹ chồng khó tính, thường xuyên đay nghiến con dâu đã bị Bình cảm hóa thành 1 người yêu con dâu như con đẻ.

Thế nhưng sau khi Vân sinh con, thân hình toàn mỡ là mỡ, xập xệ, da dẻ xấu xí, bỗng nhiên cô cảm giác chồng không còn đối xử tốt với mình như trước kia nữa.

Đã nhiều lần thấy chồng tăng ca làm thêm, Vân có theo dõi kiểm tra điện thoại nhưng không phát hiện được gì khả nghi. Cô chán nản liền tâm sự với bạn thân:

- Giờ tao như thế này chắc chắn anh Bình sẽ chán, mà chán thì sẽ cặp bồ, dạo này toàn đi đêm về hôm nhưng lúc nào cũng tỏ ra quan tâm chiều chuộng vợ mày ạ.

Cô bạn thân của Vân liền nói:

Thấy vợ mặc đồ để lộ điểm khó coi đồng nghiệp phá lên cười trêu ghẹo, chồng ngay lập tức làm một việc khiến cả đám ‘đứng hình’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Quan tâm như thế chắc là để chuộc lỗi rồi, đàn ông thằng nào chả vậy, vợ sinh xong xấu đi 1 cái là biết mặt nhau ngay. Mày cứ phải cảnh giác cao độ. Tiền nong quản chặt không được để ông ấy ra ngoài mèo mả gà đồng, nhớ chưa?

Vân tin lời tư vấn của con bạn chưa chồng, nên đối xử với chồng rất nghiêm.

Cho đến 1 hôm, công ty chồng tổ chức đi nghỉ dưỡng, Bình còn chưa kịp thông báo thì Vân đã điều tra ra. Thấy chồng mới về đến nhà, Vân liền chì chiết anh:

- Anh định giấu em việc công ty sắp đi du lịch à? Nghe nói dẫn cả gia đình đi cơ mà?

Bình mỉm cười với vợ:

- Anh định nói với em đây, mà sao em đã biết rồi, cuối tuần này để con ở nhà cho bà trông, em và anh đi chơi nha. Chuẩn bị đồ bơi đi ở đó có hồ bơi đẹp lắm.

Vân không nói chẳng rằng khiến Bình cảm thấy khó hiểu nhưng rồi đến cuối tuần cô cũng xách đồ đi. Đến nơi, thấy bạn bè đồng nghiệp của Bình ai ai cũng xúng xính váy áo sexy, Vân cảm thấy hơi ngượng ngùng. Nhưng đến khi mọi người đều thay đồ xuống bơi, Vân cứ đứng ngây người thì Bình nói:

- Kìa em, bộ bikini hôm qua anh mua đâu? Em lấy ra mặc đi.

Vân cứ ú ớ thì Bình liền lục tìm rồi đưa cho vợ và đẩy cô vào phòng thay đồ. Nhưng khi Vân khúm núm bước ra, bỗng nhiên những người bạn của Bình phá lên cười sằng sặc. 1 người nhìn Vân nói:

- Bụng em như bãi đất khô cằn thế, nứt nẻ hết cả.

Rồi họ phá lên cười, sau đó người khác lại tiếp:

- Ngực chảy sệ nhanh quá, mới 1 con mà đã thế này rồi, sau này vài 3 đứa chắc là xuống tận rốn.

Nói rồi cả đám nhìn nhau ôm bụng cười, Vân xấu hổ quá định bỏ chạy vào trong nhưng Bình kéo cô lại rồi bỗng nhiên anh quát to với đám bạn:

- Mấy người im hết đi, vô duyên vừa phải thôi.

Những người bạn giật mình bịt miệng không dám nói, Bình mới kéo vợ vào lòng rồi hôn lên ngực cô và nhẹ nhàng nói:

- Vợ anh trước kia rất xinh đẹp, bây giờ cũng vẫn đẹp nhất trong mắt anh, em có vết rạn hay ngực bị sệ cũng là do sự hy sinh vì gia đình, nhờ vậy anh càng yêu em nhiều hơn. Em không việc gì phải ngại cả.

Nghe chồng nói thế Vân như chết lặng, cô òa khóc ôm chầm lấy anh. Lúc này, Vân mới nhận ra chồng mình quả là 1 người đàn ông tuyệt vời, nhờ anh, cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời.

Em nuôi của chồng cố tình kiếm chuyện để được ở lại nhà, một hôn tôi giả vờ đi siêu thị rồi về nhà vội thì ‘bắt sống’ chồng cùng cô trong phòng ngủ

Em nuôi của chồng cố tình kiếm chuyện để được ở lại nhà, một hôn tôi giả vờ đi siêu thị rồi về nhà vội thì ‘bắt sống’ chồng cùng cô trong phòng ngủ

Vy đứng trước mắt Huy, quay lưng lại phía Linh, trên người có mỗi một chiếc khăn tắm khoác vội. Huy thì lại trơ mắt ra không biết phải giải quyết thế nào. Vừa ngẩng đầu lên thấy vợ đứng trước cửa thì Huy quýnh quáng cả lên.

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