Tử vi 3 ngày liên tiếp (9, 10 và 11/5), 3 con giáp rủng rỉnh vàng bạc, vô vàn may mắn, phát tài phát lộc, giàu sang đến cuối đời

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay 3 ngày liên tiếp tới, tuổi Thìn tìm ra phương hướng hợp lý để phát huy điểm mạnh của mình, nhờ vậy mà bản mệnh có thể gây ấn tượng với cấp trên, mở ra cơ hội thăng tiến cho mình.

Hôm nay là ngày tốt về cầu tài, ký hợp đồng, yến tiệc nhưng tránh kiện tụng, tranh chấp. Vì thế, bản mệnh nên sắp xếp công việc cho hợp lý, như vậy thì quá trình thực hiện mới gặp nhiều may mắn.

Chuyện làm ăn cũng phát triển khá suôn sẻ khi bản mệnh phát hiện ra thị trường ngách có thể thử sức. Bản mệnh không ngại là người dẫn đầu nên cũng thu về khoản lợi nhuận nhiều hơn hẳn người khác, bản mệnh nên tiếp tục phát huy khả năng này.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là những người lạc quan, nhiệt tình và yêu thích sự tự do. Họ theo đuổi một cuộc sống vô ưu vô lo và thích mạo hiểm, khám phá những lĩnh vực chưa biết. Đây cũng là con giáp có tính cách vui vẻ và luôn mong muốn mang lại hạnh phúc, hy vọng cho những người xung quanh.

Thời gian này, những người sinh dưới bản mệnh tuổi Dần sẽ mở ra một điểm khởi đầu mới trong sự nghiệp. Con giáp này có cơ hội được tiếp xúc với nhiều nhiệm vụ quan trọng. Dù là người đang khởi nghiệp kinh doanh hay được thăng chức ở nơi làm việc, tuổi Dần cũng đều đạt được những thành tựu đáng khen ngợi nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ trước đó. Vận may tài chính của con giáp này cũng sẽ được cải thiện và họ có thể tích luỹ nhiều của cải thông qua các khoản đầu tư hợp lý và những quyết định mạo hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tỵ hiểu rõ công danh, tìm về đúng vị trí. Thời điểm này tuổi Tỵ không thích sự thiên vị nơi công sở, cố gắng lắng nghe và thấu hiểu.

Công việc: Người tuổi Tỵ công danh đạt được sự thoải mái, tìm về đúng vị trí công việc.

Tình cảm: Mối quan hệ tình cảm cần sự cảm thông, thế nhưng cả hai luôn tạo ra những hiểu lầm.

Tài lộc: Về mặt tài chính, hãy cố gắng đạt được mức chi tiêu tối đa, quên đi những mệt mỏi.

Sức khoẻ: Cơ thể cần sự nghỉ ngơi trong khả năng cho phép, tránh cho bản thân làm việc quá sức.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.