Từ nay 9/5 đến 29/5, 3 con giáp đổi vận giàu sang, thoát số vất vả, hóa Rồng hóa Phượng, lên đời thành đại gia bạc tỷ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , tuổi Tỵ sẽ phải đối diện với những tin buồn tình cảm. Có thể quan hệ giữa bản mệnh và người ấy không nhận được sự ủng hộ của người thân thiết. Bản mệnh nên bình tĩnh để tìm hiểu xem vấn đề là do đâu.

May mắn là phương diện tài lộc của tuổi Tỵ có những bước tiến đáng mừng. Con giáp này phát huy được ưu thế của mình, khiến đối tác làm ăn ấn tượng, quyết định ký kết hợp đồng về lâu về dài.

Những người còn độc thân nên tỉnh táo để đối diện với tình cảm của mình. Nếu đã thích ai thì bản mệnh không nên chần chừ, do dự. Đồng thời, bản mệnh cũng chớ ngộ nhận cảm xúc của mình rồi đưa ra những quyết định sai lầm.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người sinh năm Thân thường thông minh, hóm hỉnh và lạc quan, vui vẻ. Họ là người hòa đồng, tư duy nhanh nhạy và thích theo đuổi những điều mới mẻ, thú vị. Đặc biệt, tuổi Thân có tính cách sôi nổi nên luôn mang lại niềm vui, tiếng cười cho những người xung quanh.

Trong tháng 5/2024, con giáp này sẽ có thêm những bước đột phá mới trong sự nghiệp. Họ sẽ thể hiện tài năng và sự sáng tạo phi thường trong công việc, đồng thời nhận được sự ưu ái của lãnh đạo và sự ủng hộ của đồng nghiệp.

Cho dù đó là việc khởi động một dự án mới hay hợp tác nhóm, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, tiếp thêm sức sống và động lực mới cho sự phát triển nghề nghiệp của tuổi Thân trong thời gian tới. Mặc dù có nguồn tài chính dồi dào nhưng tuổi Thân không nên chi tiêu lãng phí mà học cách lên kế hoạch cụ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ tạo được ấn tượng trong công việc. Thời gian này tuổi Ngọ cảm thấy xứng đáng với công việc hiện có, trau dồi kĩ năng cao.

Công việc: Trong lĩnh vực công việc, người tuổi Ngọ không chấp nhận được việc sai sót trong khi hoàn thành dự án.

Tình cảm: Trong tình yêu, thích cảm giác được tìm hiểu nhiều người.

Tài lộc: Về mặt tài chính, bạn chưa biết cách sử dụng tài chính bản thân làm ra đi đầu tư chính đáng.

Sức khoẻ: Thay đổi cách làm việc, đổi chế độ ăn uống cơ thể dần lấy lại năng lượng tích cực.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.