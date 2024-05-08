Lắng lòng nghe freelancer chia sẻ về áp lực nghề nghiệp

Không phủ nhận công việc freelancer có nhiều “hào quang” thu hút mọi người. Bên cạnh mức thu nhập mơ ước đến từ nhiều job thì sự linh hoạt, chủ động và tự do về mặt thời gian cũng là ưu điểm của loại hình công việc này.

Hiện nay ngày càng nhiều người lựa chọn làm freelancer, thay vì công việc văn phòng ổn định, đặc biệt là đối với những người trẻ. Bởi công việc này theo nhiều người là “vừa có thu nhập từ nhiều nguồn, lại tự do không gò bó về thời gian”.

Một freelancer có thể làm bất cứ lúc nào, ở đâu và làm cùng lúc nhiều công việc khác nhau mà không cần lo lắng chấm công, muộn giờ làm hay quy định chuyên cần... Tuy nhiên để đổi lấy sự tự do này, họ cũng gặp phải nhiều khó khăn khi làm việc.

23h30 Hoàng Hà (27 tuổi) vẫn đang sáng đèn bên chiếc laptop, miệt mài gõ nốt bài viết để hoàn thành job content mà cô đã nhận. Với cô, từ ngày bỏ công việc văn phòng, thời gian làm việc là bất kể lúc nào. Nhiều hôm cô bận rộn đến mức không có thời gian ăn trưa, ăn tối đúng bữa.

“Hiện tại mình kết nối nhiều bạn làm freelancer khác để nhận dự án marketing cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ.

Bọn mình sẽ phải xây dựng plan, làm content, chạy ads... nói chung là đảm nhiệm cả gói và có deadline rất rõ ràng.

Dù đã làm freelancer hơn 1 năm, quen với việc cày deadline nhưng mình thừa nhận là công việc này tiêu tốn nhiều năng lượng. Mình làm việc xuyên ngày đêm dẫn đến thiếu ngủ nên rất hay gặp tình trạng bị đuối sức, sập nguồn”, Hoàng Hà tâm sự.

Được biết, trước khi trở thành freelancer, Hà từng làm trong bộ phận Marketing của một công ty công nghệ. Tuy nhiên vì có định hướng theo đuổi công việc tự do, không muốn bị gò bó nên cô đã quyết định nghỉ việc và bắt đầu với công việc freelancer.

Không riêng Hoàng Hà, nhiều người trẻ hiện đại đều có chung suy nghĩ này. Họ không quá khó khăn khi đưa ra lựa chọn công việc tự do, độc lập và linh hoạt như freelancer. Tuy nhiên, làm tự do cũng đồng nghĩa với việc tự lo. Họ sẽ phải tự thân vận động trên hành trình công việc của mình, bao gồm tìm job, làm các thủ tục giấy tờ liên quan…

Thời gian làm việc của freelancer sẽ tự do hơn công việc văn phòng, có thể ngắn hơn 8 tiếng nhưng cũng có thể nhiều hơn gấp đôi.

Vào mùa bận rộn, freelancer như Hoàng Hà phải làm việc tận 18 - 19 tiếng/ngày. Những lúc như thế này, tình trạng mệt mỏi và mất ngủ liên tục xảy ra. Nhiều lần cô thậm chí còn ngủ gục trên bàn máy tính, gần như không thể tiếp tục làm việc vì sự tỉnh táo bị đánh gục hoàn toàn.



Freelancer cần bí quyết duy trì tập trung liên tục trong môi trường làm việc tự do

Khi làm công việc này, phần lớn các freelancer đều phải gia tăng áp lực, miệt mài chạy deadline để kịp tiến độ bàn giao công việc cho khách hàng, đối tác. Giữa lúc căng thẳng, đuối sức và thiếu năng lượng các Freelancer đã truyền tai nhau bí quyết để tái tạo năng lượng, tăng sự tỉnh táo và tập trung với sản phẩm nước tăng lực Number 1.

“Khi làm freelancer mình đã ý thức rõ công việc này rất mệt mỏi. Sự tự do sẽ được đánh đổi bằng những đêm thức khuya chạy việc cho kịp tiến độ bàn giao. Mình và nhiều bạn khác thuộc team freelancer đều đồng nhất quan điểm là cố gắng với công việc đã lựa chọn. Vì thế những khi cơ thể mệt mỏi, đuối sức bọn mình chọn uống Number 1 để tỉnh táo, nạp năng lượng và tăng tốc công việc”, Hoàng Hà nhấn mạnh.

Là sản phẩm quen thuộc trong phân khúc nước giải khát tăng lực trên thị trường, Number 1 là sản phẩm luôn nằm trong checklist đồ uống giúp nhân viên văn phòng và những người theo đuổi công việc tự do như Freelancer nạp năng lượng và đánh thức sự tỉnh táo tức thì.

Ngoài hương vị thơm ngon, mang đến cảm giác sảng khoái sau khi dùng, sản phẩm còn giúp giảm nhanh tình trạng đuối sức, mất tập trung ở nhiều người lao động đang gặp phải. Nhờ vậy, việc sáng tạo để xử lý công việc và hoàn thành dự án đúng tiến độ được nhanh chóng hơn.



Nước tăng lực Number 1 là sản phẩm được ưa chuộng trong phân khúc nước giải khát tăng lực trên thị trường

Nghề freelancer đúng là tự do nhưng cũng đồng nghĩa với việc tự lo và tự xử lý mọi công việc phát sinh. Một trong những cách hiệu quả để các freelancer tự giám sát thời gian biểu và công việc của mình, tránh việc bị thả trôi, trễ deadline chính là chủ động xây dựng kế hoạch thời gian và nghỉ ngơi hợp lý.

Ngoài ra, các freelancer cũng có thể lựa chọn Number 1 như một người bạn đồng hành để bổ sung năng lượng và đánh thức sự tỉnh táo, từ đó hoàn thành công việc hiệu quả nhất.