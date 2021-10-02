Tlinh thể hiện đẳng cấp ‘tỉ phú tương lai’ trước ‘con nợ’ 2pillz

Đầu tiên, phải kể đến chàng rapper điển trai đến từ Hà Nội – Coldzy, người từng khiến fan replay hàng tá lần với những sản phẩm âm nhạc cực thu hút như: “If You Said So, Bad Performance”,... Sở hữu lối chơi vần và khả năng lyric ấn tượng, Coldzy đã tạo nên sức hút cực khủng đến khán giả thông qua các ca khúc của mình.

Khép lại những giây phút ngọt ngào của tập 8, “ Cypher Call ” tiếp tục chiêu đãi fan bằng những điều thú vị do bộ 3 chàng trai: 2pillz – Coldzy – RZ Mas mang lại. Với những ai đam mê âm nhạc đặc biệt là thể loại rap, thì chắc chắn không thể không biết đến những chàng trai “hot rần rần” xuất hiện tại tập 9 tuần này.

Xuất hiện bên cạnh anh chàng tại tập 9, là producer trẻ 2pillz – Nhân vật từng gây chú ý khi trở thành người “nấu beat” cùng tlinh cho ca khúc “Chú Chó Trên Ô Tô” tại Rap Việt Mùa 1. Bằng tài năng của mình, 2pillz còn “bỏ bùa” đông đảo fan bằng thứ giai điệu siêu bắt tai mà mình tạo ra như: “Gái độc thân, Hot”… Nhân vật cuối cùng, không hề kém cạnh đó chính là RZ Mas, chàng rapper sở hữu sức hút cực khủng như “quả nam châm không lồ” mỗi lần đứng trên sân khấu.

Tại lần xuất hiện cùng nhau tại “Cypher Call”, cả 3 hứa hẹn sẽ khiến fan mê tít trước những khoảnh khắc hay ho từ mỗi người. Điển hình như tại câu hỏi: “Coldzy từng có khoảng thời gian tạm thời ở ẩn 1 năm. Cái việc ở ẩn đó có liên quan gì đến việc đổi rap name từ HD sang Coldzy hay không?”, thì anh chàng cũng đã giải đáp khúc mắc của nhiều fan khi cho biết rằng: “Em nghĩ cũng có. Đã có một khoảng thời gian, trong 1 năm em từng không tham gia hoạt động nghệ thuật một cách công khai, kể cả offline. Bởi vì em kiểu lo mấy cái công việc về cơm áo gạo tiền hồi đấy. Em không có quá nhiều thời gian dành cho âm nhạc. Sau một khoảng thời gian, em quyết tâm hết mình vào âm nhạc. Hoàn thành xong những vấn đề về cơm áo gạo tiền kia, thì em có tâm lý thoải mái thế là em quay lại và quyết định lấy rap name mới, kiểu coi như là một sự trưởng thành hơn cả về con người lẫn âm nhạc của em”.

Chia sẻ thêm tại chương trình, mặc dù không chịu hé lộ về con số bài hát cụ thể trong album nhưng Coldzy cũng đã tung những hint đầu tiên về album sắp tới mà mình đang ấp ủ trong tập 9. Anh chàng cho biết: “Một album cũng có kết hợp với producer 2pillz. Ngoài ra có 1 số những sản phẩm single mà em đang làm với 1 số nghệ sĩ khác trong nước cũng có và có ngoài nước luôn.... Cái album em sắp ra nó sẽ mang màu sắc cảm xúc nhất và mãnh liệt nhất của Coldzy”. Đầy nghịch ngợm, anh chàng RZ Mas đưa ra lời khuyên cực bá đạo cho fan khi nghe album: “Để tận hưởng cảm giác nghe nhạc tốt nhất, tôi khuyên các bạn ngay bây giờ nên kiếm 1 người bạn yêu thương đậm sâu nhất có thể. Yêu đến khi ra album, các bạn chia tay xong các bạn nghe cái album đấy để được trải nghiệm tột cùng…”.

Tập 9 chương trình còn đưa ra thử thách siêu hóc búa cho các chàng trai đó là gọi điện thoại cho bạn bè để mượn tiền. Nam producer dù khá hoang mang với thử thách nhưng cũng đã quyết gọi điện mượn nợ “tỷ phú tương lai” tlinh với lý do mượn 5 triệu để trả nợ bố mẹ. Chỉ vừa mới mở lời với tlinh thì anh chàng đã “ngã ngửa”với thái độ của “bà chủ nợ”. Không hề chần chừ hỏi han thêm, tlinh đáp ngay: “okay” trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Coldzy quyết thử vận may gọi cho Mai Âm Nhạc với lí do đang cần tiền quay MV. Vừa được hỏi vay tiền, Mai Âm Nhạc liền vặn hỏi: “Em cần mấy lần cái 5 triệu?” sau khi anh chàng quả quyết rằng: “Cần 1 lần cái 5 triệu thôi!”, thì Mai Âm Nhạc vẫn không chịu buông tha, cô đáp: “Không cho. Phải 2 lần 5 triệu chị mới cho vay hay ba lần 5 triệu trở lên ”. Trước sự hào phóng của chủ nợ, Coldzy chỉ có thể đáp: “Ôi hào phóng thế! 5 triệu thôi, em mới có tiền trả chứ”. Đầy quả quyết, Mai Âm Nhạc phán luôn: “Thôi vay hẳn 20 đi, xong rồi trả chị hẳn 100. Rất là hoan nghênh” khiến bộ ba được 1 phen bất ngờ ra mặt.

“Cypher Call” – Tập 9 sẽ được phát lúc 21h30 Chủ Nhật (03/10) trên kênh YouTube Vie Channel.