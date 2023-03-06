Tang lễ NSƯT Vũ Linh: Nghệ sĩ Ngọc Huyền sụt sùi, đứng không vững trước di ảnh đàn anh thân thiết

Xuất hiện trong tang lễ, nghệ sĩ Ngọc Huyền suy sụp trước di ảnh của NSƯT Vũ Linh.

Thông tin NSƯT Vũ Linh qua đời vào ngày 5/3 nhận được nhiều sự quan tâm, tiếc thương từ khán giả. Tang lễ cố nghệ sĩ được tổ chức tại tư gia ở quận Phú Nhuận, TP. HCM. Ngay từ khi còn sớm, nhiều sao Việt đã đến viếng ông lần cuối, cùng người thân chăm lo hậu sự. Tại gia đình cố nghệ sĩ ở quận Phú Nhuận (TP.HCM), rất đông nghệ sĩ, người hâm mộ khắp nơi đã về đây để thắp nén nhang thơm tiễn biệt và chia buồn cùng gia quyến.

Nhiều vòng hoa của bạn bè, đồng nghiệp và các khán giả được gửi tới đám tang thay lời chia buồn. Nghe tin NSƯT Vũ Linh qua đời, nghệ sĩ Ngọc Huyền vô cùng xót xa. Cô bay từ Mỹ về tiễn đưa người anh về nơi chín suối. Xuất hiện trong tang lễ, nghệ sĩ Ngọc Huyền suy sụp trước di ảnh của người anh. Nghệ sĩ Ngọc Huyền sụt sùi, đứng không vững cần người dìu trong tang lễ NSƯT Vũ Linh. Cô không giấu nổi sự xúc động, hai mắt đỏ hoe nói lời tiễn biệt NSƯT Vũ Linh. Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Ngọc Huyền nghẹn ngào viết: “Sau hơn 10 tiếng đồng hồ hộ niệm, gương mặt anh như nằm ngủ toát lên nét an lạc. Sau những lo toan với cuộc đời, sau những đấu tranh với cơn bệnh, sau với những cố gắng và cố gắng.

Nghe tin NSƯT Vũ Linh qua đời, nghệ sĩ Ngọc Huyền vô cùng xót xa. Anh tôi đã yên nghỉ, giấc ngủ bình an nhẹ nhàng, cũng đã thọ trên 60 hơn nữa đời người. Giờ là lúc được nghỉ ngơi thật sự rồi anh nhé! Mãi mãi khắc đậm trong tim khán giả cũng như tất cả trao cho nhau. 6 chiếc HCV giải Trần Hữu Trang đầu tiền 1991. Anh là anh cả nặng ký nhất cả nhóm và anh cũng bỏ cuộc chơi này sớm nhất đó nhé. Thôi! Những giọt nước mắt các em tạm dấu đi, để anh bước nhẹ nhàng về bên đất Phật”. Cô không giấu nổi sự xúc động, hai mắt đỏ hoe nói lời tiễn biệt NSƯT Vũ Linh. NSƯT Ngọc Huyền, một trong những "cô đào" gắn liền với hình ảnh cố NSƯT Vũ Linh một thời cũng chia sẻ hình ảnh cùng "đàn anh", đồng thời nhắn gửi đầy xúc động, cho biết đang trên đường trở về để gặp cố nghệ sĩ lần cuối: "Hình đẹp của anh em tôi đây! Xã hội hay tuồng cổ vẫn đáng yêu như vậy. Anh yêu ơi… Em đang về bên anh đây". Những năm cuối đời, Vũ Linh ít xuất hiện trên sân khấu nhưng mỗi lần xuất hiện là cháy vé. Tuy nhiên lần nào anh xuất hiện cũng nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả. Những lần xuất hiện đó, vì lý do sức khỏe anh ca diễn rất ít thế nhưng khi anh cất giọng ca, dường như sức hút, thần thái của một ngôi sao vẫn không hề giảm đi

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