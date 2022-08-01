Nhiều lần bị 'chê' ăn mặc ngày càng phản cảm, Lương Thùy Linh có màn đáp trả cực gắt 'nổi loạn, sexy có từ trong máu'

Giải trí 01/08/2022 14:09

Lương Thùy Linh liên tục theo đuổi hình tượng sexy, 'nổi loạn', khiến cộng đồng mạng nhiều lần 'lắc đầu' phản đối.

Là một trong những nàng Hậu được yêu thích nhất nhì Vbiz, các hoạt động của Lương Thùy Linh luôn được người hâm mộ quan tâm, theo dõi liên tục. Trên trang cá nhân của mình, cô nàng cũng thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống thường ngày với phong cách trẻ trung, năng động và gần đây cô nàng dần chuyển hướng sang phong cách gợi cảm, táo bạo, cụ thể mới đây bộ ảnh với bikiki xẻ cao đang nhận nhiều tranh cãi. 

Nhiều lần bị 'chê' ăn mặc ngày càng phản cảm, Lương Thùy Linh có màn đáp trả cực gắt 'nổi loạn, sexy có từ trong máu' - Ảnh 1
Mới đây, nàng Hậu sinh năm 2000 bị 'chê' vì bộ bikini xẻ cao ôm sát vùng nhạy cảm gây 'phản cảm' người xem. 

 Cứ ngở, cô nàng sẽ suy nghĩ lại cách ăn mặc để tránh gây phản cảm quá mức trên mạng xã hội, mới đây, bên cạnh những lời khen ngợi vóc dáng chuẩn chỉnh của nàng Hậu, một bộ phận cư dân mạng cũng cho rằng cô nàng đang ăn mặc phản cảm, vượt quá mức so với hình tượng chuẩn mực của một hoa hậu. Mỹ nhân sinh năm 2000 đã nhanh chóng có động thái đáp trả vô cùng gay gắt với những bình luận này. 

Cụ thể, người đẹp chia sẻ: 'Chị nghĩ phần nổi loạn và sexy luôn có trong máu chị rồi và chị cũng nghĩ cô gái nào cũng cần có phần gợi cảm trong đó. Điều đó thể hiện ở chính tính nữ body shape của phái nữ nổi loạn thì tùy suy nghĩ từng người, nhưng chị nghĩ nổi loạn đơn giản là không tuân theo trật tự, hay là những tiêu chuẩn. 

Dù là một cộng đồng gắn kết chặt chẽ với nhau, chúng ta cũng sẽ có những order nhất định. Nhưng không phải là những sự không theo quy tắc mới làm nên sự đa dạng của xã hội sao. Chị tin là sự độc nhất của mỗi cá thể đóng góp cho nền văn minh và phát triển của loài người'.

Nhiều lần bị 'chê' ăn mặc ngày càng phản cảm, Lương Thùy Linh có màn đáp trả cực gắt 'nổi loạn, sexy có từ trong máu' - Ảnh 2

Nhiều lần bị 'chê' ăn mặc ngày càng phản cảm, Lương Thùy Linh có màn đáp trả cực gắt 'nổi loạn, sexy có từ trong máu' - Ảnh 3

Nhiều lần bị 'chê' ăn mặc ngày càng phản cảm, Lương Thùy Linh có màn đáp trả cực gắt 'nổi loạn, sexy có từ trong máu' - Ảnh 4
Lương Thùy Linh khằng định 'nổi loạn và sexy luôn có trong máu' và cho rằng những phần này không theo một trật tự hay tiêu chuẩn nào.

Trước đó cô nàng cũng bị gắn mác 'gái hư' vì lối ăn mặc ngàng càng 'kém vải', đây cũng không phải lần đầu nàng hậu lên tiếng đáp trả những ý kiến này. Trước ý kiến trái chiều và bị gắn mác 'gái hư' cô nàng cũng đã có màn lập luận thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng: 

'Thế nào là gái hư? Hư là cư xử tệ hay hư là không học giỏi, không nghe lời? 

Linh không nghĩ hư là mặc bộ đồ hở. Linh chọn kiểu áo đó vì nó mang tính thời trang và mặc nó theo cách khiến mình thấy mình đẹp. Một cô gái phóng khoáng không phải là một cô gái lẳng lơ và thèm muốn sự chú ý của mọi người. Và một cô gái kín đáo không có nghĩa cô ấy không muốn trở nên tự do, phóng khoáng hơn. 

Mình nghĩ chỉ dựa vào quần áo mà bị gắn mác 'gái hư' thực sự là oan ức quá. Sexy là một phong cách cũng như thanh lịch và kín đáo vậy. Hãy coi đó là sự bình đẳng, và hãy tôn trọng cá tính cá nhân của mỗi người. 

Mặc dù ranh giới giữa sexy và phản cảm là rất mong manh, nhưng trên cương vị là một người của công chúng, một người hoạt động trong lĩnh vực thời trang và đặc biệt hơn là hoa hậu, Linh biết thế nào là phản cảm'.

Nhiều lần bị 'chê' ăn mặc ngày càng phản cảm, Lương Thùy Linh có màn đáp trả cực gắt 'nổi loạn, sexy có từ trong máu' - Ảnh 5
Dư luận cho rằng nàng hậu học cách ăn mặc hở, khoe chân ngực như Ngọc Trinh nên đã không ngần ngại gọi cô là 'gái hư'.

Sở hữu nhan sắc cực phẩm, cùng thành tích học tập khủng, sau khi đăng quang hoa hậu, Lương Thùy Linh vẫn luôn cố gắng, chăm chỉ học tập dù lịch trình vô cùng bận rộn với trọng trách của một Hoa hậu. Không phụ lòng mong đợi từ gia đình và người hâm mộ, cuối cùng cô nàng cũng đã nhận được tin vui tốt nghiệp loại xuất sắc trong những ngày gần đây.

Hiện tại, nàng hậu sinh năm 2000 sẽ đồng hành cùng top 38 thí sinh Miss World Vietnam 2022 để tìm ra người xứng đáng kế vị chiếc vương miện danh giá. Cô nàng cũng chia sẻ là hiện cô đang ấp ủ nhiều dự án sẽ sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

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