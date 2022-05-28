Nhan sắc Hoa hậu Hà Kiều Anh ở tuổi 45: Hội chị em ngưỡng mộ vì nhan sắc “trẻ hóa” đáng mơ ước

Hoa hậu Hà Kiều Anh được khán giả biết đến khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992, ở độ tuổi 45 Hà Kiều Anh vẫn luôn giữ được nhan sắc và vóc dáng khiến người mơ ước.
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Vừa qua, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh về buổi tiệc sinh nhật ấm cúng cùng những bạn bè, thân thiết của mình. Tại đây, Hoa hậu Việt Nam 1992 khiến hội chị em phải hú hét vì sự “trẻ hóa” về nhan sắc cũng như vóc dáng dù đã bước sang độ tuổi tứ tuần.
Dù ở trong độ tuổi 45, Hà Kiều Anh ghi điểm bởi làn da trắng mịn cùng gương mặt căng tràn không nếp nhăn như thời con gái. Mỗi khi xuất hiện, Hà Kiều Anh luôn khiến khán giả chú ý bởi phong cách sàng điệu, trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch, sang trọng. Với ba vòng cân đối và vóc dáng thon gọn, người đẹp không ngần ngại diện bikini nóng bỏng, khoe thần thái, nhan sắc trong độ tuổi tứ tuần.
Nói về bí quyết duy trì vẻ đẹp thanh xuân đáng ngưỡng mộ Hoa hậu Hà Kiều Anh tâm sự: “Bên cạnh chế độ ăn uống hợp lý kết hợp tập thể dục đã được Kiều Anh chia sẻ khá nhiều trên các phương tiện truyền thông, báo đài thì Hà Kiều Anh còn chăm sóc da thường xuyên với các liệu trình phù hợp, sử dụng mặt nạ trước khi đi ngủ, sử dụng kem chống nắng khi ra ngoài, công việc của Hà Kiều Anh khá bận, đôi khi đi quay cả ngày ngoài trời nếu không có kem chống nắng thì công sức mình chăm sóc làn da coi như bị bỏ đi”.
Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1992, Hà Kiều Anh là một trong số hiếm những hoa hậu Việt Nam còn duy trì hoạt động nghệ thuật cho tới thời điểm hiện tại. Người đẹp thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện, làm giám khảo cho nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước. Ngoài sự nghiệp nổi bật, nàng hậu còn được khán giả ngưỡng mộ khi có cuộc sống viên mãn cùng chồng và các con của mình.