Nhan sắc Hoa hậu Hà Kiều Anh ở tuổi 45: Hội chị em ngưỡng mộ vì nhan sắc “trẻ hóa” đáng mơ ước

Vừa qua, Hoa hậu Hà Kiều Anh đã khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ hình ảnh về buổi tiệc sinh nhật ấm cúng cùng những bạn bè, thân thiết của mình. Tại đây, Hoa hậu Việt Nam 1992 khiến hội chị em phải hú hét vì sự “trẻ hóa” về nhan sắc cũng như vóc dáng dù đã bước sang độ tuổi tứ tuần.

Trải qua độ tuổi tứ tuần, Hà Kiều Anh được người hâm mộ yêu thích vì nhan sắc ngày càng xinh đẹp và mặn mà (FBNV)

Hà Kiều anh xuất hiện tại một sự kiện cùng nhan sắc và vóc dáng đáng mơ ước (FBNV)

Dù ở trong độ tuổi 45, Hà Kiều Anh ghi điểm bởi làn da trắng mịn cùng gương mặt căng tràn không nếp nhăn như thời con gái. Mỗi khi xuất hiện, Hà Kiều Anh luôn khiến khán giả chú ý bởi phong cách sàng điệu, trẻ trung nhưng không kém phần thanh lịch, sang trọng. Với ba vòng cân đối và vóc dáng thon gọn, người đẹp không ngần ngại diện bikini nóng bỏng, khoe thần thái, nhan sắc trong độ tuổi tứ tuần.