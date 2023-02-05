Ngọc Lan thừa nhận sợ tái hôn sau đổ vỡ hôn nhân, chồng cũ Thanh Bình giờ ra sao?

Chia sẻ với truyền thông, Ngọc Lan tâm sự: "Ở thời điểm này, Lan rất sợ và không muốn tái hôn. Quan điểm của Lan hiện tại là nếu mình có tình cảm với ai đó, có lẽ chỉ nên dừng lại ở mức có thể chia sẻ, đồng hành cùng nhau trong công việc, trong cuộc sống, giúp đỡ nhau khi khó khăn".

Nữ diễn viên cũng tiết lộ mình từng nhận về những bình luận tiêu cực trên mạng nhưng sau khi nghĩ lại, Ngọc Lan chia sẻ rằng cô cũng thấy có phần đúng.

Nữ diễn viên Mặt nạ gương khẳng định, cô không có nhu cầu tái hôn, sống chung với ai vì không muốn “người lạ” dạy dỗ con trai mình.

Ảnh minh họa: Internet

Ngọc Lan cho biết kế hoạch tiếp tục của nữ diễn viên trong tương lai là các dự án phim ảnh, đồng thời ưu tiên thời gian chăm sóc con trai. Cô nhận ra đằng sau sự nổi tiếng, cô có một cuộc sống vô cùng đơn giản: "Bây giờ tôi đã cân bằng được con cái, công việc. Tôi đã biết lựa chọn rồi nên cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, dễ chịu".

Ngọc Lan hiện tại làm mẹ đơn thân. Phía chồng cũ của cô vẫn thường xuyên thăm nom con trai. Nữ diễn viên tự tin nuôi dạy con trai rất tốt. Cô không cấm cản bé Louis được gặp gỡ, thân thiết với chồng cũ Thanh Bình.

"Cho con gặp ba đã là lịch trình rồi. Tôi không có ba, bị thiệt thòi rất nhiều, mình thiếu đi sự bao bọc. Người ta nói cái gì cũng cần có gốc rễ, bé Louis cũng được sinh ra với nguồn cội đàng hoàng.

Ngọc Lan hiện tại làm mẹ đơn thân. Phía chồng cũ của cô vẫn thường xuyên thăm nom con trai.

Quyền của con là được gặp, được yêu thương gốc rễ của mình. Tôi không dạy con phải quên những điều đó, vì phải có gốc rễ mới có Louis. Đó là điều khiến tôi cảm thấy mình dạy con thành công”, Ngọc Lan nói.

Về phía Thanh Bình, anh khẳng định, anh luôn cố gắng bù đắp tình cảm cho con trai.

Ngọc Lan hiện tại làm mẹ đơn thân. Phía chồng cũ của cô vẫn thường xuyên thăm nom con trai.

Nam diễn viên giữ mối quan hệ tốt với mẹ vợ và gia đình của vợ cũ. Thanh Bình từng viết: "Cảm ơn mẹ đã luôn tin và bên cạnh con". Phía mẹ của Ngọc Lan từng chia sẻ: "Mẹ và rất nhiều người tin con ngoan hiền, hiếu thảo, biết lo cho gia đình".

Chồng cũ của Ngọc Lan kín tiếng về chuyện tình cảm hiện tại. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chủ yếu chia sẻ hình ảnh trên phim trường. Thanh Bình rạng rỡ bên các bạn diễn phim “Trại hoa đỏ”. Nam diễn viên luôn thân thiện với các diễn viên nhí trên phim trường.



Chồng cũ của Ngọc Lan kín tiếng về chuyện tình cảm hiện tại.

Năm 2022, anh từng định ngừng công việc diễn xuất để tập trung kinh doanh. Tuy nhiên, anh thay đổi suy nghĩ khi đóng phim cùng các diễn viên nhí. “Làm nghề nào cũng được, chỉ cần hết mình và thật sự yêu nó thì sẽ tìm thấy hạnh phúc trong đó. Mấy tháng trước mình đã định ngừng công việc này để tập trung kinh doanh toàn phần, nhưng giờ mình sẽ suy nghĩ lại! Cũng nhờ những bạn diễn đặc biệt gần đây! Theo tròn 19 năm không lẽ không trân quý sao”, Thanh Bình tâm sự.

Chồng cũ của Ngọc Lan kín tiếng về chuyện tình cảm hiện tại.