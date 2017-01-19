Gộp Tết ta vào Tết tây: Các nghệ sĩ Việt gạo cội lên tiếng

Nhạc sỹ Đức Huy - Giám khảo chương trình Hát cùng Mẹ yêu cho rằng: "Việt Nam là 1 trong những nước lái xe gắn máy đông nhất thế giới, phải khi nào chúng ta hết lái xe gắn máy thì chúng ta mới có thể nghĩ đến chuyện quên Tết âm lịch để thay bằng Tết dương lịch.

NSND Ngọc Giàu khẳng định không gì bằng Tết cổ truyền. Đối với bà, dịp Tết bà ít khi nhận lời đi diễn vì 3 ngày Tết là thời gian bà cúng kiếng ông bà. Bà nói người Việt Nam phải ăn Tết âm lịch vì đây là cổ truyền của Việt Nam.

Tết âm lịch đã ăn vào xương vào tuỷ tôi từ lúc mới có trí khôn đến nay. Với tôi, Tết âm lịch là cái rất đặc trưng, rất Việt Nam mà tôi không muốn con cháu tôi quên".

NSƯT Bảo Quốc: Tết âm lịch Việt Nam vẫn ở trong lòng

Sau thời gian sống tại nước ngoài, dịp Tết này, NSƯT Bảo Quốc đã tranh thủ về Việt Nam để đón Tết cùng với con cháu. NSƯT Bảo Quốc chia sẻ về việc có nên chăng gộp Tết cổ truyền vào Tết Tây: “Từ thời tổ tiên cho đến bây giờ vẫn đón Tết âm lịch. Ngày Tết âm lịch của gia đình Bảo Quốc có điều này đặc biệt là vào ngày mùng 1, tất cả thành viên trong gia đình sẽ tề tựu về cùng một nhà và cùng dùng cơm trưa, sau đó mọi người sẽ mừng tuổi nhau. Điều này đã ăn sâu vào huyết quản của Bảo Quốc.

Gần đây, Bảo Quốc cũng có nghe dư luận râm ran về việc gộp Tết âm lịch vào Tết dương lịch. Bảo Quốc nghĩ nên chăng mình cứ giữ như từ trước đến nay, bởi Tết là thiêng liêng là tình cảm của ông bà, cha mẹ. Bây giờ mình bỏ đi, chẳng lẽ mình không nhớ tới ông bà cha mẹ nữa sao? Thôi thì ai làm gì thì làm, riêng Bảo Quốc Tết dương lịch vẫn vui với thế giới, riêng cái Tết âm lịch của Việt Nam vẫn ở trong lòng của Bảo Quốc”.

NSND Hồng Vân: Tết không chỉ là nghỉ ngơi mà còn là dịp để con cháu học lễ nghĩa

Nghệ sĩ Hồng Vân là một trong những bà mẹ tham gia chương trình Hát cùng Mẹ yêu.

Chị cho rằng Tết truyền thống là bản sắc văn hoá của dân tộc Việt Nam, ông cha để lại hàng ngàn năm và chị không thích đồng nhất ngày truyền thống của dân tộc với các nước khác.

“Tôi rất muốn giữ gìn cái Tết dân tộc bởi trong cái Tết đó không chỉ là những ngày nghỉ, để mà đi lễ hội hay xả stress mà với tôi nó còn là dịp để con cái cập nhật những hiếu nghĩa với ông bà cha mẹ, để con cái nhớ về nơi chúng sinh ra có những bản sắc văn hoá như thế nào... Là bà mẹ có 2 con đang theo học tại Mỹ, tôi cũng muốn ngày Tết được sum vầy với con cái nhưng tôi ủng hộ giữ Tết cổ truyền. Trong cái Tết truyền thống, con tôi học được rất nhiều lễ nghĩa của ông bà cha mẹ”

NSND Hồng Vân cũng cho rằng nói Tết cổ truyền ảnh hưởng đến nền kinh tế hay hiệu quả công việc không hoàn toàn đúng, vấn đề nằm ở sự thiếu điều tiết về thời gian, công việc trong từng ngày, từng tháng trong năm chứ không phải chỉ là dịp Tết.

NSƯT Kim Xuân: Tết cổ truyền là chất của người Việt Nam

Cũng là một trong các nghệ sĩ tham gia chương trình Hát cùng Mẹ yêu, với NSƯT Kim Xuân, Tết là dịp để chị đi thăm họ hàng hai bên nội ngoại, được mừng tuổi cha mẹ và lì xì cho con cháu.

Chị cũng cho rằng nếu bỏ Tết cổ truyền thì vào dịp Noel và Tết Tây, người Việt sẽ chỉ còn biết ăn gà quay mà điều đó thì chắc chắn người Việt Nam sẽ không bao giờ quen.

Bản thân chị ủng hộ Tết cổ truyền vì nó là truyền thống, là chất của người Việt Nam. Tuy nhiên, chị cũng cho rằng nên điều tiết thời gian nghỉ Tết hợp lý, chỉ nên đến khoảng mùng 5 bởi thời khắc thiêng liêng của Tết thường diễn ra vào khoảng thời gian trướcTết lúc mọi người chuẩn bị đón Tết

NSƯT Vũ Thành Vinh: Muốn hoà nhập cần phải có bản sắc

NSƯT Vũ Thành Vinh cho rằng Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, đoàn viên mà còn là động lực để mọi người phấn đấu cho những mục tiêu trong cuộc sống. Anh cũng cho rằng sở dĩ có nhiều ý kiến đề xuất việc gộp Tết ta vào Tết Tây là vì những biến tướng của các lễ hội trong dịp Tết và việc vui chơi thiếu kiểm soát...

Anh khẳng định Việt Nam đang trong thời kỳ hội nhập nên cần phải gạn đục khơi trong, thay đổi những gì không còn phù hợp nhưng Tết cổ truyền là Tết của quê hương cần phải gìn giữ. Anh nói: "Chúng ta muốn hoà nhập, chúng ta phải cần có bản sắc mà bản sắc lại là những gì của dân tộc. Nếu mất bản sắc đó chúng ta sẽ mất chính mình"

Nhà sử học Dương Trung Quốc: Đây vừa là bài toán kinh tế vừa là bài Toán văn hóa

Ông chia sẻ: Việc chọn lựa giữa Tết Tây và Tết Ta vừa là bài toán về kinh tế vừa là bài toán về văn hoá, giữa bảo tồn và phát triển phải chọn bảo tồn cái gì để mà phát triển và phát triển cái gì để vẫn bảo tồn được những giá trị tốt...