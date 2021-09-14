Diễn viên Chi Bảo 'mách' các bước đối phó với bình luận tiêu cực: 'Cách mọi người hay sử dụng là... cho qua'

Anh đã đăng tải một bài viết khá dài và khẳng định bản thân đã thực hiện những cách trên từ năm 35 tuổi.

Thời gian gần đây có thể nói rằng giới nghệ sĩ đang nhận phải rất nhiều bình luận tiêu cực. Không chỉ dừng lại ở việc mắng chửi hay dùng những từ ngữ xúc phạm mà nhiều dân mạng còn "nguyền rủa" với ngôn từ phản cảm. Do đó, đây chính là lý do mà diễn viên Chi Bảo đã đăng tải bài viết này. Mở đầu bài viết, Chi Bảo chia sẻ: "Khi bạn post (đăng tải) một status (trạng thái) có nhiều phản ứng trái chiều, lúc đó bạn hãy nhìn (để ý) vào dòng cảm xúc của mình để biết tình trạng đang xảy ra..."

Tiếp đến nam diễn viên cũng hướng dẫn thêm những bước nhằm giúp mọi người có thể giảm áp lực, cảm xúc tiêu cực như: "Hít vài hơi thở vào/ra thật sâu cho đến khi thấy tim trở lại trạng thái nhẹ nhàng rồi hãy nhìn trở lại dòng bình luận đó. Nếu ổn, lúc đó mới bắt đầu viết trả lời. Trong lúc trả lời thấy tim lại đập nhanh, tuỳ từng người có khi kèm theo triệu chứng nóng mặt, ù tai, hoa mắt, khó thở... thì lập tức dừng và trở lại như lúc đầu là hít vào thở ra,... sau vài lần mà thấy vẫn chưa khá hơn và muốn trả lời ngay thì lúc đó câu trả lời của bạn thuộc dạng hên/xui". Bài viết khá dài trên trang cá nhân của Chi Bảo. Theo Chi Bảo, những bình luận tiêu cực có nhiều loại: có người không hiểu, bên thì lại không cần hiểu hoặc cố tình hiểu sai, giả bộ hiểu,... Đồng thời anh cũng khen ngợi những ai không cần thực hiện những bước nói trên mà vẫn có thể trả lời những bình luận tiêu cực, bởi vì chắc hẳn người đó có bản lĩnh hoặc đã từng có trải nghiệm với tần suất cao, cũng có thể những ý kiến đó dưới sức chịu đựng của họ.

Ngoài ra, nam diễn viên "Đồng tiền xương máu" còn khẳng định: "Tôi tập như thế từ năm 35 tuổi, đến giờ vẫn tập, có lúc thắng lúc thua, nhưng không quan trọng, vì đó là cuộc sống muôn màu, không bao giờ tẻ nhạt và rất hấp dẫn. Bạn tin không? Hay cứ thử ngay từ hôm nay, nhưng lưu ý từ dễ đến khó, từ nhẹ đến nặng, đừng thả nhanh quá kẻo chới với".

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