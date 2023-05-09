Đang livestream, Hồ Ngọc Hà tỏ vẻ bất lực khi con trai Leon yêu cầu làm một việc 'khó đỡ': "Là fan chưa hay là anti-fan?"

Trước yêu cầu đột ngột và dứt khoát từ cậu út Leon, Hồ Ngọc Hà chuyển từ bất ngờ sang bất lực.

Cặp song sinh Leon - Lisa của vợ chồng Hà Hồ - Kim Lý là một trong những nhóc tì đình đám của showbiz Việt. Vì mang quốc tịch Thụy Điển nên tên của hai nhóc tì khá đặc biệt, chị gái Lisa có tên đầy đủ Elisabeth Ly, em út Leon là Leon Ray Ly. Tên gọi của cặp song sinh có ý nghĩa tượng trưng cho lòng tin mạnh mẽ. Sự xuất hiện của 2 nhóc tỳ trong livestream của Hà Hồ khiến nhiều người thích thú Vào tối ngày 8/5, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã có buổi livestream trò chuyện với người hâm mộ. Bên cạnh sự xuất hiện của giọng ca sinh năm 1984, trong livestream này còn có hai nhân vật đáng yêu chiếm spotlight là bé Lisa và Leon.

Đáng chú ý, trong livestream, Hà Hồ đã bị con trai Leon yêu cầu rằng: "Mẹ Hà đừng nói nữa. Đừng nói nữa". Trước pha phá kịch bản quá đột ngột và quyết liệt của con trai, Hà Hồ bật cười bất lực: "Ok, mẹ không nói nữa. Mẹ Hà sẽ tắt livestream theo yêu cầu của Leon. Con trai kì nha. Hôm qua họp báo thì bảo: "Mẹ ơi đi về". Hôm nay livestream thì bảo: "Mẹ đừng nói nữa". Alo, là fan chưa hay là anti-fan". Khi mẹ yêu cầu nhìn thẳng vào ống kính nói lại lần nữa, nhóc tì Leon không ngần ngại thực hiện ngay Dưới phần bình luận, ngoài những lời khen có cánh về sự xinh đẹp, trẻ trung của nữ ca sĩ, cư dân mạng cũng tỏ thái độ thích thú đối với cậu út Leon trong livestream của mẹ Hà.

Cư dân mạng thích thú trước phản ứng của Leon trong livestream của mẹ Fan dành những lời yêu thương dành cho 3 mẹ con Hà Hồ Trước đó, vào ngày 7/5, ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa tổ chức buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc "Love Songs - Love Vietnam". Gia đình nhỏ của cô cũng có mặt trong sự kiện này. Vẻ ngoài đáng yêu của 2 thành viên nhí đã thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Đáng chú ý, bé Leon đã khiến đông đảo khách mời không khỏi bật cười khi nài nỉ mẹ Hà ngay giữa sân khấu: "Mẹ ơi, con muốn đi về!". Hai mẹ con Hồ Ngọc Hà tại buổi họp báo giới thiệu đêm nhạc "Love Songs - Love Vietnam" Bên cạnh ngoại hình lém lỉnh, tính cách đáng yêu của 2 chị em cũng là yếu tố khiến người hâm mộ không ngừng "thả tim" những hình ảnh, video về con được Hồ Ngọc Hà chia sẻ lên mạng xã hội. Sau những sóng gió, Hà Hồ hiện đang hạnh phúc bên Kim Lý và gia đình nhỏ của mình. Cặp đôi Lisa và Leon cũng nhận được sự quan tâm, yêu thương từ công chúng.

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