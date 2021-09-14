Dân mạng “soi" ra mẹ Hồ Ngọc Hà từ thiện “ảo", mượn danh cả con rể Kim Lý để “tẩu tán" 100 triệu?

Trên mạng xã hội, hiện cư dân mạng tiếp tục lan truyền với tốc độ chóng mặt những chứng cứ chỉ ra việc mập mờ trong những khoản tiền làm từ thiện của mẹ Hồ Ngọc Hà khi nhận về số tiền 6,4 tỷ từ thiện từ Trấn Thành, sau đó dùng với những mục đích không rõ ràng. Tổng số tiền lên đến 850 triệu.

Trong 1 trang sao kê, có 3 khoản tiền được cộng đồng mạng chỉ ra là vô lý. Khoản tiền thứ nhất chuyển khoản mất hút 100 triệu cho ai không có tên và nội dung mượn danh vợ chồng Kim Lý - Hồ Ngọc Hà ủng hộ trẻ em. Kề dưới là khoản tiền 500 triệu không có nội dung và người nhận. Tiếp theo là khoản tiền rút ra chỉ có 100 triệu đồng để phát cho dân.