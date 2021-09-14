Dân mạng “soi" ra mẹ Hồ Ngọc Hà từ thiện “ảo", mượn danh cả con rể Kim Lý để “tẩu tán" 100 triệu?

Giải trí 14/09/2021 15:38

Trong bảng sao kê tiền từ thiện mà mẹ Hồ Ngọc Hà cung cấp, dân mạng đã soi ra những điểm bất thường, trong đó có khoản tiền 850 triệu không rõ mục đích sử dụng.

Trên mạng xã hội, hiện cư dân mạng tiếp tục lan truyền với tốc độ chóng mặt những chứng cứ chỉ ra việc mập mờ trong những khoản tiền làm từ thiện của mẹ Hồ Ngọc Hà khi nhận về số tiền 6,4 tỷ từ thiện từ Trấn Thành, sau đó dùng với những mục đích không rõ ràng. Tổng số tiền lên đến 850 triệu.  

Trong 1 trang sao kê, có 3 khoản tiền được cộng đồng mạng chỉ ra là vô lý. Khoản tiền thứ nhất chuyển khoản mất hút 100 triệu cho ai không có tên và nội dung mượn danh vợ chồng Kim Lý - Hồ Ngọc Hà ủng hộ trẻ em. Kề dưới là khoản tiền 500 triệu không có nội dung và người nhận. Tiếp theo là khoản tiền rút ra chỉ có 100 triệu đồng để phát cho dân.

Dân mạng “soi' ra mẹ Hồ Ngọc Hà từ thiện “ảo', mượn danh cả con rể Kim Lý để “tẩu tán' 100 triệu? - Ảnh 1
Dân mạng "soi" ra 4 điểm bất thường trong sao kê của mẹ Hồ Ngọc Hà, trong đó cần phải làm rõ hơn 3 tỷ tiền Trấn Thành chuyển ngày 21/12. Ảnh: Internet

Trong một trang sao kê khác, dân mạng chỉ ra mẹ Hà Hồ tiếp tục chuyển khoản mất hút 250 triệu không rõ người nhận và không có nội dung chuyển khoản. Trong trang sao kê khác, dân mạng chỉ rõ giao dịch chuyển khoản minh bạch duy nhất là vào ngày 20/10, chuyển 100 triệu cho UBMTTQ huyện Hướng Hóa. Ngoài ra cư dân mạng cũng không quên chỉ ra thái độ làm từ thiện hết sức khó hiểu của mẹ Hà Hồ khi bắt người dân ngồi chụp hình với bảng tên cùng với những đồng tiền được xòa ra phản cảm. Hiện phía Hồ Ngọc Hà chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào phản hồi về những số tiền chi không rõ lý do này.

Dân mạng “soi' ra mẹ Hồ Ngọc Hà từ thiện “ảo', mượn danh cả con rể Kim Lý để “tẩu tán' 100 triệu? - Ảnh 2
Một trang sao kê khác cho thấy mẹ Hà Hồ chuyển khoản mất hút số tiền 250 triệu không rõ mục đích? Ảnh: Internet
Dân mạng “soi' ra mẹ Hồ Ngọc Hà từ thiện “ảo', mượn danh cả con rể Kim Lý để “tẩu tán' 100 triệu? - Ảnh 3
Số tiền mich bạch duy nhất mà mẹ Hà Hồ chuyển khoản từ thiện. Ảnh: Internet

Dân mạng “soi' ra mẹ Hồ Ngọc Hà từ thiện “ảo', mượn danh cả con rể Kim Lý để “tẩu tán' 100 triệu? - Ảnh 4

Mặc dù chưa rõ thực hư sự thật ra sao, hay chỉ là suy đoán của 'thám tử mạng' nhưng hiện sự việc lùm xùm trên vẫn đang gây xôn xao cư dân mạng. 

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Từ khóa:   mẹ Hà Hồ Hồ Ngọc Hà Hà Hồ và Kim Lý

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