Con gái Phi Nhung khoe ảnh hiếm hoi siêu sexy của mẹ thuở sinh thời, CĐM ngỡ ngàng vì một điểm!

Giải trí 20/01/2022 20:06

Hình ảnh của Phi Nhung do con gái cô đăng tải khiến người hâm mộ bồi hồi.

Mới đây, con gái ruột của Phi Nhung là Wendy Phạm đã chia sẻ loạt ảnh hiếm hoi thuở sinh thời cùng mẹ mình. Nhìn ảnh có thể đoán khoảnh khắc này được chụp lại khi Phi Nhung còn trẻ và Wendy Phạm cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn. Cả hai diện đầm hoa cực sexy, khoe thân hình thon thả nuột nà.

Nhìn ảnh, ai nấy phải tấm tắc khen ngợi nhan sắc của Phi Nhung xứng đáng là đại mĩ nhân. Wendy Phạm cũng được thừa hưởng nhiều nét thanh tú từ mẹ mình. Nhiều cư dân mạng nhận xét trông hai mẹ con Phi Nhung cứ như hai chị em vì không mấy cách biệt tuổi tác.

Con gái Phi Nhung khoe ảnh hiếm hoi siêu sexy của mẹ thuở sinh thời, CĐM ngỡ ngàng vì một điểm! - Ảnh 1 
Con gái Phi Nhung khoe ảnh hiếm hoi siêu sexy của mẹ thuở sinh thời, CĐM ngỡ ngàng vì một điểm! - Ảnh 2 

Con gái Phi Nhung khoe ảnh hiếm hoi siêu sexy của mẹ thuở sinh thời, CĐM ngỡ ngàng vì một điểm! - Ảnh 3

Wendy Phạm khoe ảnh sexy của mẹ và mình 

Con gái Phi Nhung khoe ảnh hiếm hoi siêu sexy của mẹ thuở sinh thời, CĐM ngỡ ngàng vì một điểm! - Ảnh 4

Con gái của Phi Nhung còn lập bàn thờ cho mẹ tại nhà riêng

Trước đó, sau thất 100 ngày, con gái ruột của Phi Nhung là đã lập bàn thờ cho mẹ và bà ngoại tại nhà riêng ở Mỹ. Cô cho biết trong đoạn clip đăng tải trên Youtube, bản thân muốn lúc nào cũng như có mẹ kề bên. Không chỉ thế, Wendy Phạm còn dạy con trai đầu lòng thắp hương tưởng nhớ bà ngoại vào sáng và tối như tấm lòng tưởng nhớ dành cho người thân yêu đã mãi mãi ra đi.

Trước di ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung, con gái ruột xúc động: 'Con sẽ thắp nhang cho mẹ mỗi ngày'

Trước di ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung, con gái ruột xúc động: 'Con sẽ thắp nhang cho mẹ mỗi ngày'

Trên kênh Youtube của Wendy Phạm đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô cùng mọi người trong gia đình rước di ảnh của cố nghệ sĩ Phi Nhung về thờ tại nhà riêng sau lễ cúng 100 ngày.

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