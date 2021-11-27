Con gái được 1 tuổi, Đông Nhi đã vội vàng mang thai lần 2?

Mới đây, khi Đông Nhi đăng ảnh giới thiệu sản phẩm mới dành cho mẹ và bé trên trang cá nhân. Dân mạng đã soi ngay được chi tiết làm rộ lên nghi vấn cô đang mang thai lần 2. Cụ thể, trong khung hình nữ ca sĩ đã bất ngờ diện váy rộng thùng thình, khuôn mặt tròn đầy đặn như mẹ bầu .

Dưới bài viết, dân mạng đã để lại nhiều bình luận khen ngợi nhan sắc bà mẹ một con Đông Nhi. Cũng không ít người hâm mộ khi nhìn thấy vòng 2 lớn bất thường của nữ ca sĩ mà hỏi luôn ""Đông Nhi có bầu à?", "Chị có bầu nữa hả. Chúc mừng chị"...

Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ đã nhận về nhiều đồn đoán chuyện mang thai.

Thắc mắc của dân mạng về chuyện bầu bí của Đông Nhi.

Thời gian gần đây, người đẹp thường xuyên xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ. Mặc đồ rộng thùng thình, để lộ vóc dáng kém thon gọn hơn.

Khi đưa con gái đến công ty chơi, bà xã Ông Cao Thắng đã diện váy rộng thùng thình, để lộ vòng 2 lớn và cánh tay to hơn.

Ở một khoảnh khắc ngồi đợi nhân viên làm tóc, chỉnh trang, Đông Nhi diện chiếc váy đen 2 dây đầy quyến rũ nhưng vô tình để lộ vòng 2 lớn bất thường khiến nhiều người cho rằng người đẹp có tin vui.

Không rõ sự thật có phải nữ ca sĩ đang mang bầu hay không nhưng người hâm mộ vẫn gửi lời chúc phúc tới cô. Đông Nhi và Ông Cao Thắng kết hôn vào tháng 11/2019 sau 10 năm hẹn hò. Đến ngày 26/10/2020, cặp đôi đón con gái đầu lòng chào đời. Bé Winnie nay đã 1 tuổi, kháu khỉnh dễ thương và nhận được nhiều sự yêu mến từ công chúng.