Cô là người vợ thứ hai của Nhiếp Viễn, không xinh bằng vợ trước nhưng cô con gái 3 tuổi lại có nhan sắc cực phẩm

Giải trí 02/07/2021 05:39

Đối với những người thế hệ 8x và 9x mà nói thì Nhiếp Viễn là một nam diễn viên khá quen thuộc. Vì mười mấy năm trước anh là một nam thần trong lòng rất nhiều cô gái, từng đóng rất nhiều nhân vật kinh điển.

Đối với những người thế hệ 8x và 9x mà nói thì Nhiếp Viễn là một nam diễn viên khá quen thuộc. Vì mười mấy năm trước anh là một nam thần trong lòng rất nhiều cô gái, từng đóng rất nhiều nhân vật kinh điển. Ví dụ như vai diễn Tề Thiên Lỗi trong bộ phim cổ trang “Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý” mà anh đóng chung với Huỳnh Dịch, đây chính là một hình mẫu bạn trai lý tưởng trong lòng của nhiều cô gái ngày ấy. Anh được đánh giá là diễn viên có diễn xuất rất tốt, như thể anh chính là Tam thiếu gia túc trí đa mưu của nhà họ Tề vậy.

Cô là người vợ thứ hai của Nhiếp Viễn, không xinh bằng vợ trước nhưng cô con gái 3 tuổi lại có nhan sắc cực phẩm - Ảnh 1

Nhiếp Viễn và Huỳnh Dịch từng là cặp đôi nhận được rất nhiều sự yêu mến từ khán giả sau thành công của bộ phim cổ trang "Lên nhầm kiệu hoa được chồng như ý"

Sau này, một loạt những vai diễn mà anh thủ vai như ma quỷ trong phim “Quỷ hồn của cô gái xinh đẹp”, tuy không phải nhân vật chính nhưng rất nhiều trái tim thiếu nữ đã bị anh đánh cắp. Nhìn bề ngoài rất lạnh lùng vô tình, nhưng lại rất giàu tình cảm. Có thể thấy diễn xuất của anh tuyệt đến mức nào. Thế nhưng có một thời gian anh dường như lặn mất khỏi làng giải trí, thậm chí hôn nhân của anh cũng trở thành một dấu hỏi lớn với truyền thông.

Cô là người vợ thứ hai của Nhiếp Viễn, không xinh bằng vợ trước nhưng cô con gái 3 tuổi lại có nhan sắc cực phẩm - Ảnh 2

Nhiếp Viễn với gương mặt ăn ảnh, diễn xuất tự nhiên đã chinh phục được trái tim của rất nhiều thiếu nữ thời điểm bấy giờ.

Năm 2008, anh kết hôn với Vương Huệ. Trong khoảng thời gian đó, tần suất xuất hiện của Vương Huệ tương đối cao. Ví dụ như trong bộ phim đóng chung với Ngô Kỳ Long. Trong phim Bạch Tố vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp khiến biết bao cô gái phải ngưỡng mộ nhan sắc của cô. Sau khi kết hôn, cả hai từng đóng chung một bộ phim cung cấm.

Cô là người vợ thứ hai của Nhiếp Viễn, không xinh bằng vợ trước nhưng cô con gái 3 tuổi lại có nhan sắc cực phẩm - Ảnh 3

Sau khi hợp tác cùng trong bộ phim "Tây Du Ký", Nhiếp Viễn kết hôn cùng bạn diễn là Vương Huệ nhưng cả hai ly hôn chỉ sau 1 năm mà không rõ nguyên nhân.

Trong bản “Tây du ký” năm 2011, Vương Huệ đóng vai Thường Nga, còn Nhiếp Viễn đóng vai Đường Tăng. Đây là một câu chuyện tình yêu nhưng cả hai lại không đến được với nhau. Năm 2012, họ ly hôn. Nhiếp Viễn dứt khoát bước ra khỏi nhà, tính đến nay, chúng ta vẫn không hề biết nguyên nhân ly hôn của họ là gì.

Cô là người vợ thứ hai của Nhiếp Viễn, không xinh bằng vợ trước nhưng cô con gái 3 tuổi lại có nhan sắc cực phẩm - Ảnh 4

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên, Nhiếp Viễn trở nên kín tiếng hơn về đời tư.

Sau khi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với Vương Huệ, Nhiếp Viễn trở nên kín tiếng hơn. Ít ai biết rằng, 2 năm sau, chính vào năm 2014 anh đã tái hôn. Vợ anh là Tần Tử Việt. Tần Tử Việt cũng là một diễn viên, trong bản “Tây du ký” năm 2011, cô đóng vai công chúa Ngọc Diện.

Cô là người vợ thứ hai của Nhiếp Viễn, không xinh bằng vợ trước nhưng cô con gái 3 tuổi lại có nhan sắc cực phẩm - Ảnh 5

Sau đó anh kết hôn cùng một nữ diễn viên khác là Tần Tử Việt. Trùng hợp là cô cũng từng tham gia dự án phim "Tây Du Ký" cùng anh trước đó.

Cô là người vợ thứ hai của Nhiếp Viễn, không xinh bằng vợ trước nhưng cô con gái 3 tuổi lại có nhan sắc cực phẩm - Ảnh 6

Cô con gái xinh xắn, đáng yêu được Nhiếp Viễn hết mực yêu thương, chiều chuộng.

Tần Tử Việt không xinh đẹp bằng Vương Huệ, nhưng vẫn rất xứng đôi với Nhiếp Viễn. Sau khi kết hôn, họ có một cô con gái đáng yêu, Nhiếp Viễn chăm sóc cô bé như công chúa nhỏ. Cô bé có một đôi mắt to, làn da trắng không tỳ vết và mái tóc mềm mượt. Nhiếp Viễn khi có thời gian rảnh đều ở bên cạnh vui chơi, chăm sóc cho cô con gái rượu của mình.

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