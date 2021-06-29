4 sao nữ Cbiz có xương quai xanh quyến rũ nhất: Nghê Ni đẹp hút mắt vô cùng thời thượng, còn cô gái này lại đẹp đến vô lý

Trần Kiều Ân từng là "Nữ Hoàng phim thần tượng Đài Loan", mỗi một bộ phim mà cô đóng đều có tỉ suất người xem cực cao. Trước kia Trần Kiều Ân đã chụp một bức ảnh xương quai xanh của mình có thể để 2 quả trứng gà, tạo ra từ khóa hot search trên trang mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Khi ấy, xương quai xanh của cô đã được cộng đồng mạng mệnh danh là bộ xương quai xanh “đẹp tới mức vô lý”.

Trần Kiều Ân từng là cái tên bảo chứng rating của làng giải trí xứ Đài, là nữ hoàng phim thần tượng trong làn sóng phim thần tượng Đài Loan thuộc thế hệ 8x, 9x.

Bước qua tuổi tứ tuần nhưng Trần Kiều Ân được đánh giá là "lão hóa ngược" với ngoại hình ngày càng trẻ trung, xinh đẹp.

Bức ảnh khoe xương vai xanh đẹp đến vô lý của Trần Kiều Ân gây sốt mạng xã hội.

Hiện tại, Trần Kiều Ân đã tìm được hạnh phúc của mình bên bạn trai kém tuổi sau khi cùng tham gia một chương trình về hẹn hò và ghép đôi thành công.

Đồng Lệ Á

Đồng Lệ Á là một trong những mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng của làng giải trí Hoa Ngữ.

Tóc ngắn là kiểu tóc mang tính kiểm nghiệm nhan sắc nhất. Đồng Lệ Á sau khi cắt tóc ngắn đã lấy lại đỉnh cao của nhan sắc. Bộ xương quai xanh quyến rũ kia của cô quả thực khiến người ta phải ngất ngây. Đồng Lệ Á dù đã bước qua tuổi 36 tuổi, sau khi sinh con vẫn không hề có dấu hiệu lão hóa, nhan sắc ngày càng lên hương. Hơn nữa, bà mẹ một con còn ngày càng quyến rũ, có sức hút hơn. Một Đồng Lệ Á xinh đẹp như vậy, thảo nào mà fans của cô chẳng ai nỡ bỏ rơi.

Sau khi cắt tóc ngắn, Đồng Lệ Á mang nét đẹp cá tính, mạnh mẽ nhưng cũng cuốn hút hơn.

Vẻ đẹp nức lòng người của bà mẹ một con khiến cho ai nấy đều ngưỡng mộ.

Sau khi ly hôn với Trần Tư Thành, Đồng Lệ Á đang quay lại làng giải trí với hình ảnh người phụ nữ mạnh mẽ, quyền lực lấn sân sang lĩnh vực sản xuất phim và quản lý nghệ sĩ.

Nghê Ni

"Tình cũ của Phùng Thiệu Phong" Nghê Ni luôn sở hữu vẻ đẹp thời thượng hút mắt trong mọi khung hình.

Trong “Kim Lăng thập tam thoa”, Nghê Ni vừa xuất hiện đã chinh phục tất cả mọi người. Là một nữ diễn viên có khí chất hiếm có, cho dù là về nhan sắc hay gu thẩm mỹ ăn mặc của Nghê Ni đều cực ổn, bình thường chụp đại vài tấm ảnh đường phố cũng như những bức ảnh trang bìa tạp chí vậy. Làn da của Nghê Ni cũng rất trắng, mịn màng thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ. Khi Nghê Ni mặc những chiếc áo hở vai thì quả là đẹp tựa tiên nữ, cực kỳ quyến rũ, để lộ ra bờ xương quai xanh vô cùng cuốn hút.

Nhiều người đánh giá rằng Nghê Ni sinh ra chính là để chụp tạp chí.

Vóc dáng chuẩn của Nghê Ni chính là điều khiến rất nhiều phụ nữ phải ghen tị.

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi luôn giữ hình tượng dịu dàng, nhẹ nhàng từ khi bước chân vào làng giải trí đến nay.

Bộ trang phục hở vai này khiến cô càng xinh đẹp, quyến rũ hơn. Bộ trang phục lộ bờ vai trần và xương quai xanh cực kỳ sang trọng quý phái, thảo nào mà “Tứ Gia” Ngô Kỳ Long chiều chuộng cô như vậy. Có thể thấy rõ Lưu Thi Thi mang khí chất và nét đẹp cổ điển, hình ảnh một Lưu Thi Thi như thế này lại càng thanh thuần, trong sáng không tì vết. Ngay cả các paparazzi của làng giải trí Hoa Ngữ cũng đều nhận định Lưu Thi Thi là một trong những nữ diễn viên “sạch sẽ” nhất trong làng giải trí.

Với phong cách bình dị, thanh thuần nên Lưu Thi Thi rất hiếm khi xuất hiện với các bộ cánh hở bạo mà kiên trì theo đuổi những bộ lễ phục công chúa xinh xắn, ngọt ngào kể cả sau khi kết hôn.

Hiện tại, Lưu Thi Thi đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên người chồng luôn yêu chiều cô hết mực là Ngô Kỳ Long. Cả hai vừa chào đón con đầu lòng cách đây không lâu.