Tuần trăng mật nên đi đâu trong nước vừa rẻ vừa lãng mạn

Sapa là một điểm du lịch trăng mật tuyệt vời bạn có thể đi vào bất kì thời điểm nào trong năm. Nơi đây có phong cảnh núi non hùng vĩ ẩn hiện trong làn sương mờ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp.

Sapa, Phú Quốc, Nha Trang, Vịnh Hạ Long, Huế – Đà Nẵng – Hội An là những điểm du lịch tuần trăng mật tuyệt vời cho các cặp đôi, cực kỳ lãng mạn đấy.

Vịnh Hạ Long – Thiên đường cho tuần trăng mật ngọt ngào

Tuần trăng mật nên đi đâu trong nước? Một trong những địa điểm bạn nên đi đó là Vịnh Hạ Long – đây là một trong 7 kì quan thiên nhiên thế giới được nhiều du khách trong và ngoài nước ghé thăm. Còn điều gì tuyệt vời hơn khi đôi bạn cùng nhau khám phá nơi đây trên những du thuyền sang trọng, chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của vịnh Hạ Long, đặc biệt là khi bình minh lên hoặc hoàng hôn buông xuống.

Đôi bạn sẽ có không gian riêng để dùng bữa và chiêm ngưỡng mặt nước bao la cùng những hòn đảo nhấp nhô, thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước trong xanh, chắc chắn bạn sẽ có những giây phút tuyệt vời nhất cho kì nghỉ trăng mật của mình.

Huế, Đà Nẵng, Hội An – Địa điểm du lịch trăng mật lãng mạn

Hội An là địa điểm lý tưởng để đôi bạn có tuần trăng mật tuyệt vời

Huế – Đà Nẵng – Hội An là ba địa điểm du lịch nổi tiếng gần nhau, tiện cho việc di chuyển thuận lợi, không tốn quá nhiều chi phí mà vẫn khám phá trọn vẹn. Đến với Huế đôi bạn sẽ cảm nhận được cuộc sống yên bình, nhịp sống chậm rãi, tránh xa cuộc sống ồn ào, tấp nập. Đến với Đà Nẵng sẽ được khám phá những địa danh tuyệt đẹp như: Bãi biển Mỹ Khê, cầu sông Hàn, bán đảo Sơn Trà, Bà Nà Hill và được thưởng thức món ăn ngon và gần gũi với người dân Đà Thành mến khách. Còn đến với Hội An đôi bạn sẽ được khám phá những nét cổ kính, ngóc ngách của phố cổ. Cùng đắm mình trong làn nước trong xanh của bãi biển Cửa Đại. Vào những ngày rằm Hội An sẽ tắt điện và đốt đèn lồng, đôi bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh huyền ảo và lãng mạn.

Nha Trang – Địa điểm du lịch thơ mộng với biển xanh, cát trắng và nắng vàng

Nha Trang là thiên đường biển với những bãi biển xanh, cát trắng và nắng vàng. Ở đây có nhiều hòn đảo và bãi biển đẹp phải kể tới hòn Mun, hòn Tằm, Dốc Lết… đồng thời trải nghiệm những giây phút tuyệt vời với những trò chơi giải trí hấp dẫn, tham quan Tháp Bà Ponagar sử dụng suối khoáng, tắm bùn…

Nha Trang cũng là nơi có nhiều những khách sạn, resort cao cấp, đôi bạn sẽ được tận hưởng những dịch vụ tuyệt vời cho chuyến đi của mình.

Đảo Phú Quốc – Địa điểm trăng mật trữ tình

Phú Quốc nổi tiếng với những bãi cát trải dài, nước biển trong xanh, không gian lãng mạn thích hợp với cặp đôi nghỉ trăng mật. Đến đây đôi bạn sẽ được khám phá các địa danh như Mũi Gành Dầu, Dinh Cậu, Hòn Thơm, Suối Tranh, suối Đá Bàn, suối Đá Ngọn, Bãi Dài, làng chài Hàm Ninh… Đồng thời được tận hưởng những giây phút tuyệt vời khi nghỉ dưỡng tại những resort cấp cao ở hòn đảo xinh đẹp này nhé.

Với những gợi ý trên đây, hy vọng đôi bạn đã lựa chọn được tuần trăng mật nên đi đâu trong nước cho lãng mạn, sang chảnh trong năm 2018 này, không thua kém gì với những địa điểm du lịch nước ngoài.