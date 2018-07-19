Những ai đang níu giữ mối quan hệ không rõ ràng đừng bỏ qua những lời khuyên này

Tư vấn hôn nhân 19/07/2018 10:27

Chấp nhận một mối quan hệ không rõ ràng là chấp nhận yêu không danh phận, sẽ bị người kia đẩy ra xa bất cứ lúc nào kể cả khi trái tim đang tổn thương nhất.

Khi mà tình yêu, sự ràng buộc đang khiến chúng ta khó lòng mà dứt ra sau khi chia tay thì một mối quan hệ không rõ ràng khiến ta có nhiều cảm hứng hơn trong tình yêu. Những tưởng mối quan hệ không dám gọi tên là đích đến cho một tình yêu nhiều cảm xúc, nhưng từ bỏ mối quan hệ không rõ ràng cũng đâu dễ dàng gì.

Mối quan hệ không rõ ràng là gì mà khiến ta u mê đến vậy?

Người ta thường nghĩ rằng, một tình yêu ràng buộc sẽ khiến cả hai đau khổ khi chia ly. Chẳng thà tình cứ đến lúc vui rồi lúc buồn thì rời bỏ nhau bởi một mối quan hệ không rõ ràng thì ta sẽ hạnh phúc, chẳng âu lo sầu muộn.

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Mối quan hệ không rõ ràng có khi lại càng khiến ta sầu muộn

Tình yêu không ràng buộc sẽ chẳng đánh mất đi của ta cơ hội tìm kiếm những cảm xúc mới lạ, giúp ta luôn có một người ở bên chia sẻ nhưng họ lại không có quyền gì can thiệp vào các mối quan hệ của ta. Nhưng rồi một mối quan hệ không rõ ràng có phải là giải pháp hoàn hảo cho tương lai không?

Mối quan hệ không rõ ràng vẫn có thể khiến ta khổ đau day dứt

Những tưởng mối quan hệ mà ta không dám gọi tên sẽ đem đến nhiều niềm vui nhưng thực chất đâu phải vậy. Ở bên nhau như tình nhân nhưng chẳng có sợi dây nào níu giữ, nếu cứ vô tâm thì chẳng sao, nếu trót nặng lòng với đối phương thì chính bạn sẽ là người đầu tiên làm tổn thương mình.

Chẳng đặng lòng nếu như lỡ yêu thật lòng người ấy, một mối quan hệ không rõ ràng làm sao có thể buộc chặt nhau. Chỉ cần bạn tiến một bước, người kia sẽ lùi lại một bước, yêu không danh phận thì còn gì đau đớn hơn?

Những ai đang níu giữ mối quan hệ không rõ ràng đừng bỏ qua những lời khuyên này - Ảnh 2

Yêu mà không có quyền ghen tuông, không được quan tâm thì còn gì đau đớn hơn?

Bản chất của một tình yêu không gọi tên sẽ càng khiến ta hoang mang hơn trong tình yêu, và khi đã lạc lối rồi, chẳng ai có thể cứu bạn ra ngoài chính bản thân mình phải tự sáng suốt trong chuyện tình cảm. Làm sao có thể mạnh mẽ đây khi đã yêu một người mà chẳng có quyền ghen tuông, không thể nhớ nhung người ấy, càng không thể dành cho họ mối quan tâm quá nhiều.

Yêu một người mà chỉ ở cạnh nhau những lúc vui vẻ, những khi buồn tủi lại chịu đựng một mình, ai sẽ là người xoa dịu những cơn đau đó cho bạn? Thà cứ làm bạn bè, hoặc là người dưng đôi khi sẽ khiến bạn nhẹ lòng hơn.

Vùi mình trong một mối quan hệ không rõ ràng, đi cùng nhau một chặng đường dài rồi nhìn lại, rốt cuộc bạn thu lại được gì cho mình, rồi mối quan hệ này sẽ đi đến đâu hay chỉ làm phí hoài thời gian của cả hai, chơi vơi mãi vẫn không tìm cho mình được một bến đỗ hạnh phúc.

Những ai đang níu giữ mối quan hệ không rõ ràng đừng bỏ qua những lời khuyên này - Ảnh 3

Khi còn trẻ, hãy nghiêm túc tìm cho mình một bến đỗ lâu dài cho hạnh phúc

Từ bỏ mối quan hệ không rõ ràng đâu phải chuyện đơn giản

Chìm đắm trong một mối quan hệ không rõ ràng đã khổ thế, từ bỏ nó lại đau phải điều đơn giản. Khi mà ta đã quá mệt mỏi với một người bỗng dưng chẳng phải người yêu nhưng lại đối xử với nhau như người yêu, rồi cùng san sẻ những chuyện trong cuộc sống, nhưng họ không có trách nhiệm giúp đỡ bạn, chẳng ở bên chở che cho bạn.

Buông tay rồi, cả hai là người xa lạ, không có quyền níu kéo, chẳng có quyền buồn đau, vì mình đâu là gì của nhau. Biết kể cho ai về một mối quan hệ không rõ ràng, người ta sẽ trách mình dám làm phải dám chịu, mối quan hệ này biết trước là đoạn tình sẽ vô tâm như vậy, nhưng cảm xúc khổ đau thì làm thế nào có thể kiểm soát đây?

Với những ai đang níu giữ một mối quan hệ không rõ ràng, hãy sáng suốt và giữ nó ở một vị trí đúng với những gì nó xứng đáng được nhận. Đừng bỏ lỡ cơ hội tìm kiếm một tình yêu đích thực mà chôn vùi thanh xuân với một mối quan hệ không rõ ràng bởi khi nhìn lại, có thể chúng ta đã không còn trẻ nữa.

Khi nào bạn nên chấm dứt 1 mối quan hệ

Khi nào bạn nên chấm dứt 1 mối quan hệ

Đôi khi chia tay chính là cách tốt nhất để cả hai có thể tìm thấy hạnh phúc phù hợp hơn.

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