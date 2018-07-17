Tuổi thanh xuân không chỉ là thời gian mà còn là cảm xúc hối tiếc và thổn thức nhất

Bất kì ai cũng có tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, với mỗi người, thanh xuân sẽ khác nhau, có thể nó là tất cả những gì tươi đẹp nhất, nhưng nhiều khi lại là tất cả những gì khiến chúng ta hối tiếc và thổn thức nhất. Vì thế thanh xuân không phải là thời gian mà là cảm xúc.

Cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta một món quà vô cùng quý giá đó là thanh xuân, thời thanh xuân thơ ngây tươi đẹp. Thời thanh xuân ấy chúng ta tràn đầy năng lượng và có những hoài bão lớn. Đồng thời còn chìm đắm trong nhiều cung bậc cảm xúc: yêu, ghét, giận hờn… Thanh xuân không phải là thời gian mà là cảm xúc Có người sẽ được đắm chìm bởi hạnh phúc trong thời thanh xuân ấy với mối tình tươi đẹp với người bạn học cùng lớp hoặc cùng trường. Tình yêu trong sáng chỉ đơn giản là nắm tay đi dạo, cùng nhau đi ăn kem que, rồi những lời thề non hẹn biển… đến khi khi tốt nghiệp trái tim vẫn thuộc về nhau và chúng ta về chúng một nhà.

Nhưng lại có người đã vắt kiệt nước mắt và nuối tiếc cho thời thanh xuân ấy. Bởi dù có đuổi theo người ấy như thế nào cũng không kịp. Bởi trái tim người ấy mãi mãi không thuộc về mình, nhưng thanh xuân của mình luôn mang tên người ấy. Vì thế đã để cho thời thanh xuân đẹp đẽ nhất khi nào trôi qua không hay. Nó như một cuốn sách đầy kỉ niệm buồn. Thời thanh xuân là một thời khắc thuộc về quá khứ, lúc đó bạn cảm giác mình có thể nắm vững và kiểm soát mọi thứ, chính mình sẽ là người nắm giữ vận mệnh của mình. Nhưng tới một thời điểm nào đó, bạn sẽ phát hiện mình đã mất đi cái cảm giác nắm được mọi thứ trong tay và biết rằng tương lai cũng có phạm vi nhất định. Đến thời khắc đó, có nghĩa là thời thanh xuân đã qua, thời gian không thể quay trở lại những cảm xúc thì mãi mãi nguyên vẹn.

Thanh xuân có thể được đắm chìm trong hạnh phúc hoặc là hối tiếc, thổn thức Suy cho cùng thì thanh xuân không phải là thời gian mà là cảm xúc. Thanh xuân là thứ khi bạn trải qua thì không mảy may quan tâm để ý, đến khi qua rồi thì lại bằng lòng đánh đổi tất cả để lấy lại. Nhưng tất cả đã muộn rồi! Giờ đây bạn sẽ cảm thấy thật chông chênh, xen lẫn nhiều cung bậc cảm xúc. Bạn nhìn lại tuổi thanh xuân sẽ thấy có quá nhiều thứ thay đổi. Nhưng thời thanh xuân thì quá ngắn còn con đường tương lai phía trước thì quá dài, vẫn có nắng vàng, vẫn hàng cây ấy nhưng con người và cảm nhận bây giờ thật khác. Tuy nhiên, chúng ta phải cảm ơn thời thanh xuân ấy, có nó mới có chúng ta ngày hôm nay. Cuộc sống này là thế. Thanh xuân là một vở kịch không có diễn tập trước, chúng ta tự nhiên diễn và thể hiện cảm xúc của mình mà chẳng quan tâm đến thứ tự lên sân khấu của bất kì ai. Và đây cũng là thời điểm chúng ta học được cách yêu cũng như hi sinh không cần hồi đáp. Thanh xuân là món quà kì diệu cuộc sống ban tặng cho chúng ta Đến khi đã trưởng thành, chắc chắn rằng sẽ có đôi lúc, chúng ta nhớ lại thời gian thanh xuân ấy. Ai cũng có thanh xuân, chỉ có một lần trong đời vì thế hãy khóc, hãy cười, dám yêu, dám làm các bạn nhé! Để đến khi thanh xuân có qua đi thì kỷ niệm và những cảm xúc vẫn sẽ còn mãi và những gì đã trải qua sẽ hóa thành trải nghiệm để bạn trưởng thành hơn cho mai sau. Cái gì đã qua rồi thì là dĩ vãng, thanh xuân cũng thế, có lưu luyến cũng chẳng thể níu kéo được nữa. Vì vậy, những điều bạn nên làm hôm nay chính là hãy cảm ơn những gì đã trải qua trong thời thanh xuân của mình để thấy nó trở nên thật ý nghĩa.

Bật khóc như một đứa trẻ khi bị phản bội... để rồi mỉm cười đón nhận mọi thứ Em đã bật khóc như một đứa trẻ bị phản bội và em mãi mãi không bao giờ tha thứ cho anh vì đã bỏ lại em một mình. Nhưng sau tất cả em vẫn phải mỉm cười để đón nhận mọi thứ và chấp nhận sự thật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tuoi-thanh-xuan-khong-chi-la-thoi-gian-ma-con-la-cam-xuc-hoi-tiec-va-thon-thuc-nhat-290363.html