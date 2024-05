Tối ngày 9/5, Chủ tịch UBND xã Hộ Đáp (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ 3 người tử vong do đuối nước.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an huyện Lục Ngạn, khoảng 15 giờ ngày 9/5, ba cháu gồm: V. H. P (SN 2013), V. T. N (SN 2015) và V. B. A (SN 2017) đều trú tại thôn Cái Cặn, xã Hộ Đáp rủ nhau đi câu cá và tắm tại một hố nước trong thôn. Hố nước này do gia đình ông C. V. H (SN 1969) đào múc để lấy nước tưới cây ăn quả.

Hiện trường xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: Báo Tiền Phong

Quá trình tắm, cháu P và N không may bị chìm. Thấy vậy, cháu A chạy về nhà gọi ông nội là V. V. Ố (SN 1965) ra cứu. Khi ông Ố đến hố nước, cháu A tiếp tục đi tìm người lớn để giúp. Lúc này, ông V. V. N (SN 1976) ở cùng thôn biết tin chạy đến khu vực hố nước để cứu thì thấy ông Ố đã tím tái cơ thể, tắt thở.

Cùng lúc, anh Vi Văn Rìu (SN 1990, con trai ông Ố) và một số người cũng có mặt, vớt được 2 cháu V.H.P. và V.T.N. lên bờ nhưng cả hai đã tử vong.

3 ông cháu ở Bắc Giang tử vong dưới hố nước sâu - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Theo thông tin từ VietNamNet, bố mẹ của hai cháu V.H.P. và V.T.N. làm công nhân tại Khu công nghiệp Vân Trung (thị xã Việt Yên, Bắc Giang), để các con ở nhà với ông nội.

"Chiều nay các cháu được nghỉ học nên đã rủ nhau đi tắm và xảy ra sự việc đáng tiếc trên", Chủ tịch UBND xã Hộ Đáp nói.

